Вернется ли шах за сапогами. Или иранская трагедия

Натолкнулся в сети на упрек одного зарубежного коллеги. Мол, российские аналитики куда больше занимаются внешними событиями, чем внутренними. Упрек принимается. Но есть нюансы.

Вот, много недель уже пытаюсь систематизировать свои мысли по поводу дальнейшей детализации стратагемы "сибиризации России". Но постоянно возникают отвлекающие ситуации. Вроде зарубежные. Только вот, имеющие неизбежную проекцию на наше настоящее, а еще больше - будущее.Тем более, что их зарубежная интерпретация часто настолько тенденциозна, лукава или просто лжива, что возникает непреодолимый соблазн обозначить позицию собственную. Плюс, все мы подданные своей эпохи. С ее акцентами на хайп, сенсации, сиюминутность и модные темы…Короче, Иран.Врезался в память брутальный монумент у национального музея в Тегеране. На гранитном постаменте стояли сапоги. Фигуру шаха взорвали, но обувь с конечностями оставили, чтобы он, обезноженный, не забрел со временем где-нибудь на периферию страны. Типа, Иран - не Америка. Здесь "колясочник" не сможет рулить целой державой…С изумлением слышу призывы бунтующей оппозиции о фактической реставрации шахского режима даже в самой столице. Мелькают монархические флаги. Цитируется сын последнего диктатора.Я-то думал, что существует лишь феномен фантомных болей тела в утраченных конечностях. Оказалось, что есть и фантомные боли конечностей в утраченном теле. Сапоги шаха Мохаммеда нетерпеливо переступают на монолитном пьедестале - желают возвращения тела. Вернется ли ?Экзистенциальный вопрос. Причем ответ на него выходит далеко га границы персидской ойкумены. Он имеет проекцию хоть на российское будущее, хоть на украинское настоящее… А может и почти на весь мир. Поэтому не грех здесь остановится подробнее.Персы были великой цивилизацией (умматом) в те периоды, когда жили в центростремительной модели. И исторической, и географической.Поясню на близком нам примере. России повезло. Во-первых, сначала интуитивно, потом все более осознано, здесь стали понимать, что абсолютизация, идеализация, романтизация любого локального исторического периода, в противовес настоящему, чревата катастрофичными последствиями. История - не механическая сумма событий, а единый цельный органический процесс.Да, волшебен "хруст французской булки" царских времен. Да, трогательна бесплатная медицина времен советских. Надо помнить и чтить, но не стремиться вернуться в те временные лакуны.Куда продуктивнее ковать собственное лучшее время, органично вплетая в него все достойное из прошлого. Как вплетают в дамасскую сталь весь богатый ассортимент лучших компонентов…Во-вторых, абсолютизация, идеализация, романтизация не только другого времени, но и чужого места чревата теми же последствиями.Здесь с пониманием сложнее. Но Запад нами поможет. Он делает все, чтобы изжить чуть ли не извечную русскую тоску по "западному раю". Райское импортозамещение идет своим ходом. "Хорошее место" (как называют рай западные теологи) медленно, но неуклонно смещается на родную сторонку. Подождем, хотя хотелось бы быстрее..Иран, как показывают события последних дней, не избежал искушения ни временем, ни местом…Как-то покупал на Большом базаре в Тегеране сувенир на память - красивый кованный поднос. Продавец, опасливо оглянувшись, на ухо прошептал: "Не сомневайтесь. Люкс качество! Делали еще при шахе."Мелкий бизнес, который кооптирует активистов на протесты, не жил при прежней власти, но свято убежден, что при шахе Пехлеви условия жизни, труда и досуга были неизмеримо лучше.И я бы не недооценивал эту социальную силу. Во вполне благополучном Тунисе именно мелкие торговцы снесли за считанные недели вроде бы незыблемую власть. "Мелкие" не означает неважные. "Москитный флот" порой побеждает крупнотоннажные броненосцы. А мелкий бизнес, если его организовать, вооружить лозунгами, связью, деньгами, а потом и оружием, способен разрушить государственные устои.Кстати, в том же Тунисе вполне сработал подсказанный внешними "доброхотами” клич против "верхушки". Мол, "их дети, украли мечты наших детей". На Востоке родители, ради будущего своих детей, готовы рискнуть собственным настоящим. И на Востоке всегда жива легенда о славных и справедливых прошлых "родительских годах".Миф о былых "золотых временах" может стать сокрушительной силой.Уже отмечал, что Израиль - это нация торговцев, которые мечтают стать воинами. А современный Иран - это нация воинов, мечтающих стать торговцами. Власть, которая долгие годы подыгрывала культу торгашества, попалась в собственную ловушку.Особенно, когда из вне подсказали, что при "шахах", мол, торговать сподручнее, свободнее, чем при "айятоллах".Забавно, конечно, что сильнее всех возбудились торговцы мобильными телефонами. Их, вроде, в ту эпоху не было вообще. Но это уже неважно. Как не важно и то, что Иран по индексу "сетевой свободы" сегодня в сто двадцать раз(!) опережает оплот "интернет-демократии” - Британию. Главное, что лавочникам уже внушили, что залог их процветания - поворот времени вспять.Еще опаснее оказалось другое двоемыслие. Это когда коренной "плебс" убеждают жить по духовной вере, а "верхушка" копирует внешние плотские стандарты. Причем, стандарты ярых оппонентов и даже явных недругов.Довелось быть гостем одного тамошнего министра. Стол накрывали очаровательные дочери и жена хозяина. Я уже видел их в офисе в строгих длинных канонических одеждах и платках. Дома - ультракороткие юбчонки, распущенные волосы. Красиво! Но не привычно. "Кокетливые мои, им так больше нравится" - ласково поясняет хозяин.Располагаемся не на традиционных напольных коврах, а за роскошным столом. На столешнице американский бурбон, французское "Клико", мексиканская текила. Спрашиваю насчет строжайшего запрета на алкоголь. Хозяин смеется: "Это для народа, а мы посидим по людски".Я не удержался и переспросил: " По "людски" - это, типа, по-американски?"Сразу вспомнил старую притчу о том как к палаццо известного римского моралиста пришли обыватели. "Учитель, - кричали они - ты проповедуешь аскетизм и скромность. А сам живешь в роскошных апартаментах, ешь с золота, развлекаешься с красивыми мальчиками. Как понимать?" Мэтр вышел на террасу, запахнув на атлетическом теле шикарный халат и раздраженно бросил всего лишь одну фразу: "Живите как я учу, а не как я живу".В Риме не прокатило. Пал Вечный город. Даже в Союзе распад начался с погромов номенклатурных распределителей и винных магазинов.Конечно, не может не существовать естественное различие между уровнем жизни и характером потребления представителей сложившихся социальных страт. Но это различие не должно носить искусственный, циничный и вызывающий характер.Ну, как на той же украинской сторонке, где власть насильственно требует от простых граждан тотального использования украинского языка, хотя сама, судя по "пленкам Миндича", имеет привилегию делить наворованные деньги исключительно на русском…Только итог подобной двойной лукавой жизни типичен: протест, майдан, коктейли. Не барные, а "Молотова". И клич: "Ихние дети украли мечты наших детей"…Иран покупает у нас лучшие в мире средства ПВО. Только вот в Венесуэле подобные оказались не задействованы. Вообще. Кого-то подкупили, перекупили, переубедили…Чужие деньги или чужие смыслы могут расшатать лишь систему с глубинными зазорами, щелями и трещинами. Куда и заталкивают эти деньги, вбивают эти смыслы. Как клинья на каменоломни.Власть в Иране шатается. Обидно. Ведь именно персы породили мудрейшего Авиценну - первого целителя в мире доказавшего, что лечить необходимо синхронно и душу и тело. А руководство страны это правило подзабыло.Именно персы породили светлейшего Омар Хайяма с его великим принципом: "Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало ешь, И лучше будь один, чем вместе с кем попало…"А руководство страны эти правила игнорировали…Всегда удивлялся тому, что Омар Хайям популярнее в России, чем на исторической родине. Отсюда, в том числе и различные ситуации в державах. Научить бы иранские власти чтить Хайяма…Любой "майдан" заканчивается атаманом. То есть сломом баланса властей, извращением права, выхолащиванием культуры.Если он победит в Иране, нам это в экономическом моменте даже выгодно. Неизбежный хаос в суб-регионе полностью разрушит южную энергетическую морскую логистику. Цены на нефть взлетят. Что ударит по Европе и, особенно, по Украине. Которая, почему-то "топит" за Иранский майдан. Китай центробежной геополитической волной прижмет к России. Северный морской путь станет практически нашей монополией. А это не миллиарды, а триллионы в казну РФ.Но вот гуманистически… Строить отношения с цивилизациями, куда стратегичнее, надежнее, перспективнее, чем с их обломками. Там все может обломиться. А оно нам надо?Подробнее об иранских событиях - в статье Кирилла Стрельникова "Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга""

