https://ukraina.ru/20260112/1022303090.html

Продразвёрстка: как большевики творчески развили опыт царя и временщиков

Продразвёрстка: как большевики творчески развили опыт царя и временщиков - 12.01.2026 Украина.ру

Продразвёрстка: как большевики творчески развили опыт царя и временщиков

Декретом Совета народных комиссаров от 11 января 1919 года было объявлено введение продразвёрстки на всей территории Советской России. Практика "военного коммунизма" впоследствии была многократно осуждена, но по сути это было продолжение политики Временного правительства с иным идеологическом обоснованием

2026-01-12T08:00

2026-01-12T08:00

2026-01-12T10:09

история

гражданская война

история

продовольствие

большевики

ленин

атаманы

история украины

история новороссии

хлеб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074162564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74d1f6e689ca56531705e76cab0a2ed4.jpg

В.И. Ленин в теории считал, что коммунизм – практика государственно-монополистического капитализма плюс Советская власть. На практике, организовав Советскую власть, он использовал механизмы, введённые правительствами вполне рыночно-капиталистическими.Ещё до революции, 12 декабря 1916 года, управляющий Министерства земледелия Александр Риттих подписал постановление "О развёрстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной".Суть новой политики состояла в том, что председатель Особого совещания распределяет между губерниями — в соответствии с размерами урожая, запасов и нормами потребления — подлежащее заготовке количество хлебопродуктов. Внутри губернии между уездами развёрстку в указанный председателем земского совещания срок проводит губернская земская управа, на уездном уровне эти задачи возлагались на уездные земские управы, а в волостях и сёлах соответственно развёрстка проводилась волостными и сельскими сходами. Торговые же запасы из развёрстки были исключены — их предполагалось закупать "нормальным порядком".2 марта 1917 года А. Риттих выступил в Государственной Думе и отметил, что в результате политического торга твёрдые цены для закупки продуктов государством были назначены в сентябре 1916 года несколько ниже рыночных цен, что сразу же значительно сократило подвоз хлеба в центры перевозки и помола. Управляющий министерством также указал на необходимость добровольности продразвёрстки.Тогда эта затея фактически провалилась. Ряд производителей зерна просто саботировали это требование, значительно увеличив нормы потребления и не оставив видимых излишков. К широкому применению реквизиций тогдашняя властная вертикаль не была готова.После февральской революции 12 марта 1917 года была организована Продовольственная комиссия Временного правительства. 15 марта она принимает решение: "не останавливая обычных закупок и получения хлеба по развёрстке, немедленно приступить к реквизиции хлеба у крупных земельных собственников и арендаторов всех сословий, имеющих запашку не менее 50 десятин, а также у торговых предприятий и банков".Стоит напомнить, что поводам к беспорядкам в Петрограде, запустившим маховик революционных событий, стал именно недостаток хлеба в столице.7 апреля 1917 года издаётся Закон о передаче хлеба в распоряжение государства (монополии на хлеб). 29 апреля упорядочиваются и нормы снабжения по карточной системе остального населения, прежде всего городского. Предельная норма — 30 фунтов муки и 3 фунта крупы в месяц. Для лиц, занятых тяжёлым трудом, устанавливалась надбавка в 50%. При обнаружении скрываемых запасов они подлежали отчуждению по половинной твёрдой цене, в случае отказа от добровольной сдачи видимых запасов они отчуждаются принудительно.В мае 1917 года Временное правительство организовало Министерство продовольствия, которое стремилось осуществить хлебную монополию. Но попытки учёта излишков не имели видимых результатов в связи с отказом (иногда и с применением силы) населения от такого учёта. Рост цен на рынке в 16-18 раз по сравнению с 1913 годом, или в 5-6 раз по сравнению с 1916 годом, делал какие-либо добровольные действия производителей бессмысленными, а реквизиции редко были успешны.После падения "временных" их политику попытались повторить украинские правительства Скоропадского и Петлюры.15 июля 1918 года был принят закон "Про передачу хлеба урожая 1918 года в распоряжение державы", который вводил на подконтрольной гетману территории режим хлебной монополии. Для выполнения обязательств перед австро-венгерскими войсками, по сути контролировавшими Украину, предстояло собрать 60 миллионов пудов хлеба. Закон предписывал обязательную сдачу всей сельхозпродукции за исключением установленных правительством норм. За отказ от сдачи так же, как и при Временном правительстве, полагалась реквизиция.Эти нормы пытались ввести на местах с участием подразделений немецкой и австро-венгерской армии, что вызывало активное сопротивление крестьянских масс. Не остались в стороне и традиционные выразители интересов крестьянства — эсеры. Именно они вынесли смертный приговор командующему оккупационным корпусом фельдмаршалу Эйхгорну и привели его в исполнение средь бела дня.Именно действия оккупантов в конечном итоге привели к масштабному восстанию, которое оседлал Петлюра. Скинув пытавшуюся отобрать у них зерно оккупационную и гетманскую власть крестьянские повстанческие отряды превратились в самостоятельного участника гражданской войны. При этом атаманы действовавшие в Новороссии — Махно и Григорьев, приняв участие в антигетманском восстании, вскоре перешли к большевикам, а затем начали конфликтовать и с ними. Причина была все та же — хлеб.А что же до введения декрета СНК делали сами большевики?Процесс изъятия излишков шел параллельно земельной реформе. До назначения на пост наркома продовольствия А.Д. Цюрупы, уроженца уездного городка Олешки Таврической губернии, и у новых хозяев страны не получалось вытащить хлеб у крестьян.9 мая 1918 года выходит декрет, подтверждающий государственную монополию хлебной торговли, введённую предшественниками, и запрещающий частную торговлю хлебом. 13 мая декретом ВЦИК и СНК "О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими", была установлена продовольственная диктатура, а Наркомпрод получил неограниченные полномочия при заготовке. Тогда же были созданы вооружённые продотряды, объединенные в Продармию.На Украине полноценная продразвёрстка начала осуществляться только в начале апреля 1919 года, тогда как наступление красных на Левобережье началось как раз зимой 1919 года одновременно с введением новой нормы получения советским государством продовольствия.Государственные плановые задания исчислялись на основе погубернских данных о размере посевных площадей, урожайности, запасов прошлых лет. Сбор продуктов осуществляли органы Наркомпрода, продотряды при активной помощи местных Советов и комбедов (до момента прекращения их существования в начале 1919 года).Вначале продразвёрстка распространялась на хлеб и зернофураж, затем она охватила также картофель, мясо, а к концу 1920 года — почти все сельхозпродукты.Продовольствие изымалось у крестьян фактически бесплатно. Это объяснялось тем, что денежные знаки были практически полностью обесценены, а промышленные товары взамен изымаемого зерна государство предложить не могло в условиях войны и разрухи.При определении размера развёрстки исходили не из фактических излишков продовольствия, а из потребностей в продовольствии Красной армии и городского населения. Неудивительно, что на местах изымались не только имевшиеся излишки, но очень часто весь семенной фонд и сельхозпродукты, необходимые для питания самих крестьян.Сопротивления при изъятии продуктов подавлялись вооружёнными отрядами комбедов, а также частями особого назначения Красной армии (ЧОН) и отрядами Продармии. 12 апреля 1919 года Совнарком УССР издал приказ "О развёрстке излишков урожая 1918 и предыдущих лет". Хлебная развёрстка накладывалась на крестьянские хозяйства площадью земли более 5 десятин, причём на хозяйства площадью более 10 десятин разверстка была по повышенным нормам.Это постановление не удалось воплотить в жизнь в 1919 году. Узнав о нём, крестьяне радостно приветствовали как освободителей Добровольческую армию, которая продразверсткой не занималась, по крайней мере, на словах.Бюро украинской советской печати сообщало о "ненужной жестокости ЧК в селах" — о порках, расстрелах, грабежах. У крестьян отбирали не только землю, но и право на свободу, право избирать и быть избранным в Советы. Вместо Советов в селах Украины насаждались классовые организации — ревкомы и комитеты бедноты во главе с коммунистами, которых народ не избирал. Командующий 2-й украинской советской армией Анатолий Скачко возмущался чекистскими безобразиями на Украине. Но центральное руководство прощало чекистам всё.Следствием этого стал лозунг "Долой ЧК!", который был популярен у всех крестьян-повстанцев в 1919-1921 годах. "Земля и воля" были ориентирами могучего восстания, переросшего к маю 1919 года в крестьянскую войну. Эта война в 1919 году проходила под лозунгами: "Советы без коммунистов!", "Свободу торговле!", "Долой коммуну… ЧК… комбеды (комнезамы)… назначенцев-коммунистов… продотряды!" и т.д. Однако противостоять регулярной РККА, созданной к тому времени Троцким, повстанцы не могли.После разгрома белых продразвёрстка на территории УССР пошла полным ходом. Но и подавив активное сопротивление крестьян, власти всё равно сталкивались с тем, что они утаивали хлеб, отказывались принимать обесцененные бумажные деньги, сокращали посевные площади и производили продукцию только в объёме, необходимом чтобы прокормить собственные семьи.Активная продразвёрстка привела к катастрофе.Неурожай 1920 года в Поволжье и центральных областях РСФСР на фоне отсутствия резервов привёл к новому продовольственному кризису в начале 1921 года, который перешел в массовый голод. Затронул он и Украину. В 1921-1922 годах, по данным Нансеновского комитета, на территории УССР голодало до 8 млн. человек, преимущественно в сельской местности.В итоге продразвёрстка была заменена продналогом."Мы всё ещё так разорены, так придавлены гнётом войны (бывшей вчера и могущей вспыхнуть благодаря алчности и злобе капиталистов завтра), что не можем дать крестьянину за весь нужный нам хлеб продукты промышленности. Зная это, мы вводим продналог, т.е. минимально необходимое (для армии и для рабочих)", — писал Ленин в 1921 году.Так, выполняя локальные цели обеспечения продовольствием армии, а потом и городов в преимущественно крестьянской стране, власти — и законные монархические, и революционеры всех мастей — привели к разрушению экономических связей и полному обесцениванию национальной валюты. Основная масса сельхозпроизводителей по сути выпала из системы товарно-денежных отношений, а насильственное изъятие стало нормой поведения управляющей вертикали.Неудивительно, что страну, бывшую одним из главных сельхозпроизводителей и экспортёров зерна, постиг страшный голод, а затем и другие напасти. Только в начале нынешнего века Россия и Украина смогли полностью накормить собственное население и не импортировать зерно.

https://ukraina.ru/20240817/1048684612.html

https://ukraina.ru/20231120/1040987579.html

https://ukraina.ru/20231227/1032980361.html

https://ukraina.ru/20220626/1034185596.html

https://ukraina.ru/20160523/1016427562.html

украина

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, гражданская война, продовольствие, большевики, ленин, атаманы, история украины, история новороссии, хлеб, революция, украина, усср, симон петлюра, скоропадский, ркка, советская власть