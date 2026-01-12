https://ukraina.ru/20260112/boi-za-korruptsiyu-chto-govoryat-na-ukraine-ob-otstavke-vernogo-psa-rezhima---glavy-sbu-malyuka-1074151796.html

Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка*

В пятницу 9 декабря Зеленский подал в Раду представление об отставке главы СБУ Василия Малюка. Тот возглавлял Службу с февраля 2023 года и за этот период зарекомендовал себя как "верный пёс" режима.

Террор и рэкет имени ЗеленскогоЕго ведомство все эти годы активно занималось похищениями и политическими убийствами. Тюрьмы СБУ превратились в настоящие пыточные застенки. Печально известной стала киевская тюрьма "Спортзал", которую описывал нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене. Занималась Служба и гонениями на каноническую православную церковь, фабрикуя дела против священнослужителей и защитников УПЦ. На днях журналистка Соня Кошкина подтвердила, что именно Малюк и СБУ занимались религиозными гонениями.Малюка называли также одним из организаторов террористической операции в РФ под названием "Паутина" и подрыва Крымского моста.Как пишет блогер Анатолий Шарий, публично Малюку вменяют, что СБУ в тылу занимается откровенной "коммерческой деятельностью", вмешиваясь в бизнес по своему усмотрению и "обдирая" его. При Порошенко и Зеленском СБУ штамповала пачками подозрения в "работе на РФ" против бизнесменов, занимаясь фактическим рэкетом.Нардеп Александр Дубинский считает, что из-за политических убийств Малюк находился на крючке у западных посольств и "соросят". Кроме того, как констатирует Дубинский, увольнение Малюка не привело к освобождению 42 000 политзаключенных, значит, можно сделать очевидный вывод, что заказчиком политических репрессий является лично Зеленский.Политолог Владимир Фесенко, комментируя отставку, говорит, что было очень заметно, что руководители различных правоохранительных структур играли в своих интересах, проявляли ведомственный эгоизм, что "очень разочаровало Зеленского".Когда коррупция – основа государстваОднако в прошлом году Малюк не угодил Зеленскому. Поначалу он бросился фабриковать дела против антикоррупционеров из НАБУ и САП, расследовавших воровство среди окружения Зеленского. Их обвиняли в работе на РФ и подрыве национальной безопасности.Но антикоррупционеры находятся под крышей западных посольств. И в какой-то момент Малюк не решился выступать против них. Тогда и заговорили о его скорой отставке.Издание Liga.net утверждает, что причиной отставки Малюка стала громкая огласка "дела Миндича". Малюку, дескать, пришлось покинуть свой пост, именно потому, что дело о коррупции в "Энергоатоме" приобрело публичность. Один из источников издания подтвердил, что он отказывался добровольно покидать пост, однако Зеленский убедил его уйти в отставку. Собеседники издания также сообщили, что в офисе президента рассчитывали, что Малюк предупредит "если не саму утечку информации о деле, то масштаб скандала".Против отставки и в поддержку Малюка синхронно выступили медийные неонацисты, лишний раз показав, кто их курирует и содержит. Основатель неонацистского "Азова" Андрей Билецкий не доволен увольнением Малюка, но утверждает, что "ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение".Тем не менее, Зеленский "додавил" Малюка, поскольку личная лояльность и преданность – единственные качества, которые ему требуются от силовиков. Издание "Страна" утверждает, что именно новый глава офиса президента Кирилл Буданов сыграл ключевую роль в быстром разрешении кризиса с Василием Малюком.С другой стороны, отставкой Малюка явно не довольные так называемые "соросята" и грантовые СМИ, которым почти удалось приручить главу СБУ.Консолидация власти ЗеленскогоВременным главой СБУ назначен генерал-майор Евгений Хмара, но реальным руководителем называют Александра Поклада. Хмару называют также командиром охраны родителей Зеленского в 2019 году от спецподразделения СБУ "Альфа".Украинское издание "Страна" пишет, что с новым главой Служба вновь ринется в атаку на НАБУ и САП. "Сейчас Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей - перебить реализуемый его противниками при фактической поддержки европейцев план по его отставки. С этой целью был уволен Малюк, и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить Поклад, готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП", - сообщают источники "Страны".Украинские эксперты пишут, что СБУ и ГУР теперь якобы перестают быть самостоятельными центрами принятия решений и встраиваются в вертикаль, где ключевой критерий - управляемость. Тем не менее, как заявляет секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, Малюк останется в ведомстве и продолжением "стратегических операций", то есть террористическими действиями против РФ.Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко уверена, что Зеленский не будет назначать "полноценного" главу СБУ, а будет держать Хмару с приставкой и.о., что позволит ему лучше управлять службой в случае выборов.Найти подход к ТрампуУкраинский политический обозреватель Юрий Швец** допускает, что это именно Дональд Трамп мог заставить Зеленского снять Малюка.В скором будущем, при новом руководстве СБУ следует ожидать второй серии борьбы с антикоррупционными структурами, подведомственными Демпартии США. Зеленский с этой целью назначил Буданова главой Офиса президента. Фактически он выбрал путь ребенка, когда "родители в ссоре". Если на него будут давить антикоррупционные структуры, он побежит жаловаться Трампу, а если будет давить Трамп, - жаловаться структурам Евросоюза и Демпартии США. Для такой игры Малюк явно не подходил, но для террористических атак против РФ его еще могут использовать.О перестановках в украинской власти - в статье "Был садист – стал террорист. Что означают перестановки в СБУ"*Признан в РФ экстремистом и террористом**Признан в РФ иноагентом

