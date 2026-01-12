https://ukraina.ru/20260112/tramp-zayavil-o-vozmozhnom-udare-po-iranu-1074152056.html
Трамп заявил о возможном ударе по Ирану
12.01.2026
Трамп заявил о возможном ударе по Ирану
США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом 12 января сообщает РИА Новости
"Если они это сделают, мы нанесём им удары такой силы, какой они ещё никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил Трамп журналистам на вопрос о возможной атаке иранских военных.По его словам, США также очень серьёзно рассматривают возможность действий в поддержку протестов в Иране, в том числе с применением силы. "Иран начинает пересекать её [мою красную линию]. Кажется, что некоторые люди, которые не должны быть убиты, все-таки были убиты. Мы очень серьёзно относимся к этому, военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем некоторые очень жёсткие варианты действий", — заявил Трамп.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он также призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков.Ранее сообщалось, что власти Ирана объявили траур из-за гибели людей во время протестов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Если они это сделают, мы нанесём им удары такой силы, какой они ещё никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил Трамп журналистам на вопрос о возможной атаке иранских военных.
По его словам, США также очень серьёзно рассматривают возможность действий в поддержку протестов в Иране, в том числе с применением силы.
"Иран начинает пересекать её [мою красную линию]. Кажется, что некоторые люди, которые не должны быть убиты, все-таки были убиты. Мы очень серьёзно относимся к этому, военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем некоторые очень жёсткие варианты действий", — заявил Трамп.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он также призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков.
