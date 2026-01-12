Иран объявил трёхдневный траур по погибшим во время протестов - 12.01.2026 Украина.ру
Иран объявил трёхдневный траур по погибшим во время протестов
Иран объявил трёхдневный траур по погибшим во время протестов
В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов. Об этом вечером 11 января сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB
2026-01-12T02:26
2026-01-12T02:28
"Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур", — говорится в сообщении.Агентство Reuters, ссылающееся на базирующихся в США правозащитников, сообщило, что с начала протестных акций в Иране погибли не менее 466 человек. Власти республики не комментировали сообщение агентства, однако публиковали информацию о погибших силовиках, которых, по последним данным, около 30 человек.Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков.Подробнее о ситуации в Иране в материале Кирилла Стрельникова - Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:26 12.01.2026 (обновлено: 02:28 12.01.2026)
 
В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов. Об этом вечером 11 января сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB
"Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур", — говорится в сообщении.
Агентство Reuters, ссылающееся на базирующихся в США правозащитников, сообщило, что с начала протестных акций в Иране погибли не менее 466 человек. Власти республики не комментировали сообщение агентства, однако публиковали информацию о погибших силовиках, которых, по последним данным, около 30 человек.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков.
Подробнее о ситуации в Иране в материале Кирилла Стрельникова - Курдский синдром в Иране: любовь к граблям и "Украина головного мозга".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руИранМасуд ПезешкианиСШАИзраильпротестытраурБеспорядки
 
