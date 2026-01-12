https://ukraina.ru/20260112/kalendarnye-voyny-na-zapadnoy-ukraine-obostrilis-v-rozhdestvenskie-prazdniki-1074153135.html

"Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники

В родном селе Олексы Довбуша остались без Рождественского богослужения из-за "календарной войны". Но если Рождество Христово в регионе многие праздновали 7 января, то Маланку будут отмечать традиционно – 13-14 января.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые фактически являются государственными конфессиями киевского режима, перешли на так называемый новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных праздников у них совпадают с католической церковью, то есть Рождество Христово они отмечают 25 декабря. А празднование Рождества 7 января ПЦУ и УГКЦ клеймят как "низкопоклонство перед русским миром", – поскольку каноническая Украинская православная церковь осталась верной юлианскому календарю, который использует Русская православная церковь.В 2025 году к этой кампании присоединилась и Служба безопасности Украины. 24 декабря на официальном Тик-Ток-канале СБУ появился видеоролик под названием "Все знают, когда Рождество?" На кадрах сотрудники СБУ с автоматами выбивают дверь в одну из квартир, поверх видео размещены титры "Кто приходит "колядовать" к тем, кто празднует Рождество 7 января". Ролик сопровождался саундтреком колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".Однако крайне неудобным для УГКЦ и ПЦУ является тот факт, что часть приходов этих конфессий также продолжает использовать юлианский календарь, и это вынуждены благословлять епископы. Так, по старому стилю отмечают все праздники храмы УГКЦ в Сербии и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). А ПЦУ в минувшие праздники столкнулась с "календарным бунтом" самого большого своего прихода в родном селе легендарного народного мстителя Олексы Довбуша – Космаче на Гуцульщине (Ивано-Франковская область)Всего в Космаче пять храмов, один из них принадлежит к УГКЦ, четыре – к ПЦУ (пропорция, кстати, достаточно странная для Галичины). Греко-католики и три православных прихода в Космаче перешли на новоюлианский календарь ещё в 2023 году, а вот приход Святых Апостолов Петра и Павла отказался это сделать. Формально нарушений нет, ведь архиерейский собор ПЦУ разрешил общинам по их желанию пользоваться юлианским календарём. Для перехода на новый календарь нужно 2/3 голосов прихожан, но в храме Петра и Павла за это выступили только шестеро из нескольких сотен верующих.Однако среди этой шестёрки оказалась мать погибшего боевика "Азова"* Богдана Книшук, которая стала собирать в селе подписи за переход своего храма на новый календарь. Собрав более 500 подписей людей, подавляющее большинство которых является прихожанами других храмов, группа во главе с Кнышук прибыла в Ивано-Франковск, где потребовала от митрополии ПЦУ перевести приход Святых апостолов Петра и Павла на новоюлианский календарь.После этого митрополит Ивано-Франковский и Галицкий ПЦУ Андрей Абрамчук дал указание настоятелю храма отцу Василию Кифору проводить рождественскую службу и 25 декабря и 7 января. Но когда утром 25 декабря 2025 года несколько десятков людей собралось у храма Святых апостолов Петра и Павла, он оказался заперт, а отец Василий заявил, что ключей у него нет.У храма присутствовали как сторонники, так и противники празднования Рождества 25 декабря. Во время пятичасового ожидания группа людей, препятствовавших открытию церкви, обвиняла других прихожан в попытке "установить католическую веру" и призвала их идти в греко-католическую церковь. В результате поклонники нового календаря поколядовали и пошли на кладбище, помолились у могил воинов и разошлись по домам.История получила продолжение 7 января 2025 года. Утром в открытый храм Святых апостолов Петра и Павла пришли его прихожане, при этом большинство хотело отпраздновать Рождество Христово, а часть – Собор Святого Иоанна Крестителя (приходится на 7 января по новоюлианскому календарю). Однако священника в храме не оказалось, соответственно, не было и богослужения. Диакон прочитал акафист, люди совместно помолились за мир, поколядовали и разошлись по домам. Позже отец Василий Кифор написал в социальных сетях, что он заболел, однако сам дал понять, что дело не в этом."Если есть необходимость в диалоге и решении церковных вопросов, для этого существует глава церковной общины. Зачем вместо разговора посылать людей ночью к моему дому. Мне было очень больно слышать слова, что если я "завтра не приду, то должен собрать свои вещи", потому что община якобы решила, что я больше не нужен. Это действительно ранит. Но если община когда-нибудь примет такое решение – слава Богу: руки имею, семью прокормлю. Однако хотелось бы, чтобы все решалось по-христиански", – отметил настоятель храма.Какая именно группа прихожан ночью присылала "гонцов" к священнослужителю в Космаче – неизвестно, но обычно такими методами пользуются "профессиональные патриоты". К примеру, в Городенковском районе той же Ивано-Франковской области две общины ПЦУ приняли решение сохранить юлианский календарь – однако там никаких скандалов не было, и Рождественские богослужения спокойно прошли 7 января.Если в Галичине (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области) почти все храмы принадлежат к УГКЦ и ПЦУ, то в Буковине (Черновицкая область) греко-католиков немного, а православные в своём большинстве сохраняют верность канонической УПЦ, соответственно – празднуют Рождество Христово 7 января. В связи с этим в ряде школ Черновцов решили воспользоваться существующим (пока ещё) правом самостоятельно установить даты зимних каникул на педагогических советах. Хотя управление образования Черновицкой области требовало отправить учеников на каникулы с 25 декабря, чтобы они 7 января уже вышли на учёбу, в 11 школах областного центра приняли решение начать каникулы 29 декабря и закончить 11 января, – чтобы дети вместе с семьями смогли отпраздновать Рождество.Речь шла об одном лицее, четырёх гимназиях и шести частных учебных заведениях. Начальница управления Государственной службы качества образования в Черновицкой области Оксана Палийчук назвала решения их педсоветов "неправильными", однако каким-либо действиям не призывала. А вот священник ПЦУ Роман Грищук, который неоднократно принимал участие в захватах храмов УПЦ, опубликовал в социальных сетях открытый донос. Он написал, что педагогические коллективы 11 школ якобы "воспитывают московские скрепы" и "готовят буковинских детей к оккупации", а 7 января – "московское Рождество", и каникулы в этот день недопустимы.Тезисы Грищука активно подхватили местные СМИ, однако сразу же оказалось, что каникулы до 14 января установили многие школы в сёлах и городках Черновицкой области, населённых в значительной мере румынами. Храмы в этих населённых пунктах принадлежат у УПЦ и отказываются переходить в ПЦУ. Хотя эта конфессия ещё в 2019 году создала специальный Румынский викариат, в нёмм до сих пор нет ни одного прихода. Примечательно, что Румынская православная церковь (РПЦ) использует новоюлианский календарь с 1924 года, однако для буковинских румын важнее оказался не календарь, а каноничность церкви – ведь РПЦ до сих пор не признаёт ПЦУ.Местные комментаторы отмечают, что одним из главных аргументов за "каникулы по старому стилю" стал тот факт, что буковинские румыны в ночь с 13 на 14 января проводят "Маланку" – костюмированное действо, посвящённое наступлению "старого" Нового года. Обычно этот народный карнавал с элементами языческих традиций и актуальной политической сатиры продолжается и 14 января. Самая известная в мире румынская "Маланка" проходит в посёлке Красноильск на границе Черновицкой области с Румынией, она сохранила ряд аутентичных моментов, которым сотни лет."Маланка" в украинском городке Вашковцы более известна благодаря своей масштабности, она больше похожа на карнавалы в Латинской Америке, с движущимися платформами на шасси грузовиков, – вот только костюмы у участников не пляжные, а изображают персонажей украинского фольклора и политики. В 2011 году именно на основе "Вашковецкой Маланки" был основан фестиваль "Буковинская Маланка", который ежегодно проходил 15 января в Черновцах. Однако пандемия коронавируса и СВО привели к сворачиванию этого фестиваля.С 2024 года черновицкие активисты пытаются основать в областном центре и других населённых пунктах Буковины традицию празднования "Маланки" 1 января, однако она так и не прижилась. Так, в первый день 2026 года на улицы Черновцов вышло менее двух десятков организованных "маланкарей", и желающих присоединиться к ним среди прохожих не было. А в Вашковцах "Маланка" традиционно пройдёт 13-14 января, и дело не только в том, что в этом городке сильны позиции канонического православия (рядом с ним находится известный Свято-Аннинский монастырь УПЦ)."Вашковецкая Маланка", как и "Маланка" в Красноильске, давно уже стала магнитом для туристов, которые точно не поедут смотреть на народный карнавал 1 января – тогда как туры в Вашковцы и Красноильск на 14 января активно продаются. А чтобы отбиться от обвинений слишком активных патриотов в следовании "московскому календарю" (вот бы удивился Юлий Цезарь, в честь которого назван юлианский календарь) – всегда можно передать часть заработанного на туристах в пользу каких-либо украинских вооружённых формирований.

