Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО

Желательно пересмотреть Договор о безопасности между Японией и США и перейти к отношениям, построенным на основании Договора о дружбе. Также хорошо бы заключить мирный договор между Японией и Россией. При этом Токио, вероятно, продолжит подход к вопросу о Курильских островах с принципиальной позиции, настаивая на возвращении территорий.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057333200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abae8c1a3d7253fb8af581cb7658d1ef.png

Об этом председатель японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. "Иссуй-Кай" (с яп. 一水会, "Общество единой капли") — японская ультраправая партия, одна из крупнейших националистических партий в Японии.Японская газовая компания Toho Gas намерена продолжать осуществление закупок сжиженного природного газа у России, заявил президент компании Сатоси Ямадзаки. Такое сообщение появилось в российских СМИ 7 января со ссылкой на его интервью агентству Kyodo.Ранее, осенью 2025 года министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов. Напрямую Токио никак не комментировал эти высказывания, но неоднократно подчеркивал, что импорт энергоресурсов из РФ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии— Господин Кимура-сан, какое место занимает Япония на международной арене сегодня?— В настоящее время Япония является членом "Большой семёрки" и ключевым участником западных саммитов, позиционируя себя как член международного сообщества. Она также является членом "Большой двадцатки" и признана экономически и технологически развитой страной.Однако в политическом плане самооценка Японии иногда кажется недостаточной. Соседние азиатские страны, особенно Китай, Северная Корея и Россия, иногда ставят под сомнение, является ли Япония действительно суверенным государством с независимой волей.В экономическом плане, по сравнению с периодом когда Япония была второй и третьей по величине экономической державой в мире, её национальная мощь относительно снизилась после окончания холодной войны из-за зависимости от Соединённых Штатов. Поэтому самостоятельное международное влияние Японии уже не так сильно.— Готово ли японское общество принять конституционную реформу, в частности, поправку к статье 9?— Призывы премьер-министра госпожи Санаэ Такити к конституционной реформе и укреплению обороны пользуются определённой поддержкой в ​​японском обществе. Однако неясно, возможно ли на самом деле внести поправки в саму статью 9.С другой стороны, законодательство, касающееся безопасности, принятое при администрации Синдзо АБЭ в 2015 году, уже предусматривает право на коллективную самооборону. В соответствии с этим законом Япония может оказывать определённую помощь в случае угрозы существованию японского государства или нападения на так называемого союзника.В то же время, на данном этапе трудно судить о том, готово ли общество в целом полностью принять конституционную реформу.— Что вы думаете о дебатах по поводу обладания Японией ядерным оружием и предпосылках её милитаризации?— Как страна, пережившая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Япония придерживается так называемых "Трёх неядерных принципов" в качестве своей национальной политики. Однако японские советники Кабинета министров по вопросам обороны начали утверждать, что "Три неядерных принципа" "устарели", ссылаясь на международную ситуацию и военные тенденции соседних стран.Тем не менее, этот вопрос не стал предметом общенациональной дискуссии в стране. Некоторые представители оборонного ведомства предлагали, чтобы Япония рассмотрела вопрос о ядерном вооружении, но общественное мнение в этом вопросе не было очень позитивным.Более того, укрепление военного потенциала Японии несёт в себе риск усиления напряжённости во всей Северо-Восточной Азии. Одностороннее акцентирование правительством и СМИ угрозы со стороны соседних стран подпитывает общественную тревогу, и оборонный бюджет Японии впервые превысил 9 триллионов иен. Это связано с тем, что Японию вынуждают закупать оружие у Соединённых Штатов.Японии следует уделять первостепенное внимание дипломатическим усилиям и дружественным добрососедским обменам для поддержания каналов диалога, и я считаю, что правительство несёт ответственность за то, что не предпринимает для этого достаточных мер.— Готова ли Япония воевать за Тайвань?— Теоретически мы не можем исключить возможность того, что Китай может присоединить Тайвань силой, а Соединённые Штаты могут вмешаться военным путём. Однако, готова ли Япония непосредственно воевать в защиту Тайваня, будет зависеть от ситуации.Если американские войска, дислоцированные в Японии, будут развёрнуты в зоне конфликта или подвергнуты нападению, и если в результате этого будет атаковано японское воздушное пространство, территориальные воды или территория, я считаю, что Япония предпримет оборонительную контратаку.Однако Япония не признает Тайвань государством и рассматривает его как часть Китая. Поэтому было бы логически непоследовательно с её стороны участвовать в военной обороне Тайваня. Я считаю, что дальнейший путь Японии — это не военные действия, а скорее дипломатический ответ, который ставит во главу угла отношения с Китаем и стремится к мирному урегулированию.— Если бы в Тихом океане разразилась война, кто был бы наиболее вероятным врагом Японии?— Гипотетически наиболее вероятным врагом был бы Китай. Северную Корею нельзя исключать, но в результате конфликта с ней также может возникнуть конфликт с Россией. Однако в реальности наибольшее внимание уделяется напряжённости в отношениях с Китаем. Тем не менее, мы категорически и твёрдо выступаем против втягивания Японии в войну, развязанную Соединёнными Штатами, и использования Сил самообороны Японии в качестве, по сути, "наёмников".Япония должна проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности, и с этой целью мы считаем, что присутствие американских войск в Японии должно быть немедленно прекращено. Договор о безопасности между Японией и США должен быть упразднён. Нам необходимо перейти к Договору о дружбе между Японией и США.— Как развивается энергетическое сотрудничество между Японией и Россией на Сахалине?— Энергетическое сотрудничество между Россией и Японией на Сахалине (на японском мы называем остров Карафуто) чрезвычайно важно для Японии и является областью сотрудничества, которую следует продолжать поддерживать и развивать.Японии не нужно полагаться на энергетическую политику США или стратегию по сланцевому газу; ей следует уделять больше внимания реалистичному энергетическому сотрудничеству с соседними странами. Япония также должна обеспечить себя энергией и повысить уровень продовольственной самообеспеченности, построив независимое государство.Я считаю, что было бы желательно пересмотреть Договор о безопасности между Японией и США и перейти к отношениям, построенным на основании Договора о дружбе между Японией и США, а также заключить мирный договор между Японией и Россией.— Готова ли премьер-министр Такаити оспорить вопрос о суверенитете над Курильскими островами (Северными территориями)?— Как и предыдущие администрации, премьер-министр Такаити, вероятно, будет настаивать на том, что острова являются японской территорией. Однако вместо того, чтобы разжигать полномасштабный конфликт, [японскому правительству] важно уважать чувства бывших жителей Северных территорий и занять реалистичную позицию, содействуя безвизовому обмену и экономическому сотрудничеству [с Россией].Я считаю, что реалистичным решением было бы продолжать и развивать механизм экономического обмена, как это делал [покойный] бывший премьер-министр Японии [Синдзо АБЭ]. При этом, однако, Япония, вероятно, продолжит подход к вопросу о Северных территориях с так называемой принципиальной [неизменно] позиции [настаивая на возвращении территорий].— Как вы видите дальнейшее развитие конфликта на Украине (специальная военная операция)?— Специальная военная операция России — это военная мера, предпринятая для защиты своих славянских братьев на фоне расширения НАТО на восток и незаконного свержения режима Януковича украинскими нацистами. Специальная военная операция имеет свою цель, и конфликт будет разрешён, если будут достигнуты пять пунктов: проведение денацификации, обеспечение нейтралитета, демилитаризация, отказ от членства в НАТО и привлечение Зеленского к ответственности, его исключение из политической жизни [Украины].Я считаю, что существует возможность прекращения огня или продвижения переговоров с помощью Соединённых Штатов (особенно при посредничестве президента Трампа). Украина должна провести президентские выборы и чётко заявить о своей позиции, что она не стремится к членству в НАТО.Как член "Большой семёрки", Япония продолжает вводить санкции против России, но я считаю, что в её национальных интересах как можно скорее снять санкции и нормализовать отношения с Россией.Трамп захватом Мадуро создал незаконный прецедент. Теоретически Россия на его основе может также поступить с Зеленским на Украине, который объявлен Россией в розыск по уголовной статье за организацию атак на Крым, реанимацию нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Но проблема в том, что, если бы Россия поступила с Зеленским точно также, как Трамп поступил с Мадуро, тогда это было бы также незаконно. Об этом в интервью Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро.

