Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника" - 12.01.2026
Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника" - 12.01.2026 Украина.ру
Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 11 января
2026-01-12T01:24
2026-01-12T01:29
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dd2bb797db8e9357dad549ed33628e.jpg
🟥 Добропольский выступ: На северном охвате выступа подразделения ВС РФ развивают наступление на север.🟥 Северское направление: ВС РФ выдавливают противника на противоположный берег реки Северский Донец и продвигаются в Ильичёвке. В северной части Закотного продолжаются ожесточенные бои. Выявляются и уничтожаются пункты БПЛА ВСУ.🟥 Купянское направление: ВС РФ пробивают оборону и логистику противника вдоль железной дороги от Купянска и до Великой Шапковки. Бои идут за Московку.В Купянске тоже идут бои. Противник совершает попытки пробиться и закрепиться в центре, подразделения ВС РФ, в свою очередь, уничтожают врага. Бои идут и на южном охвате южнее Загрызово.🟥 Запорожское направление: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.🟥 Красноармейское направление: В Родинском и в районе села Котлино российские войска держат контроль над территориями.Подробнее о ситуации на Красноармейском направлении в публикации - В Красноармейском районе сохраняется напряжённая обстановка.
Новости, Украина.ру, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, Доброполье, Северск, Купянск, Купянское направление, Запорожское направление, Запорожская область, Покровск/Красноармейск, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"

01:24 12.01.2026 (обновлено: 01:29 12.01.2026)
 
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 11 января
🟥 Добропольский выступ: На северном охвате выступа подразделения ВС РФ развивают наступление на север.
🟥 Северское направление: ВС РФ выдавливают противника на противоположный берег реки Северский Донец и продвигаются в Ильичёвке. В северной части Закотного продолжаются ожесточенные бои. Выявляются и уничтожаются пункты БПЛА ВСУ.
🟥 Купянское направление: ВС РФ пробивают оборону и логистику противника вдоль железной дороги от Купянска и до Великой Шапковки. Бои идут за Московку.
В Купянске тоже идут бои. Противник совершает попытки пробиться и закрепиться в центре, подразделения ВС РФ, в свою очередь, уничтожают врага. Бои идут и на южном охвате южнее Загрызово.
🟥 Запорожское направление: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
🟥 Красноармейское направление: В Родинском и в районе села Котлино российские войска держат контроль над территориями.
Подробнее о ситуации на Красноармейском направлении в публикации - В Красноармейском районе сохраняется напряжённая обстановка.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Новости Украина.ру Россия ВС РФ наступление ВС РФ СВО новости СВО война на Украине Доброполье Северск Купянск Купянское направление Запорожское направление Запорожская область Покровск/Красноармейск ВСУ Вооруженные силы Украины
 
