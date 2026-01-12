https://ukraina.ru/20260112/voennaya-svodka-za-11-yanvarya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1074150141.html

Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"

Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 11 января

🟥 Добропольский выступ: На северном охвате выступа подразделения ВС РФ развивают наступление на север.🟥 Северское направление: ВС РФ выдавливают противника на противоположный берег реки Северский Донец и продвигаются в Ильичёвке. В северной части Закотного продолжаются ожесточенные бои. Выявляются и уничтожаются пункты БПЛА ВСУ.🟥 Купянское направление: ВС РФ пробивают оборону и логистику противника вдоль железной дороги от Купянска и до Великой Шапковки. Бои идут за Московку.В Купянске тоже идут бои. Противник совершает попытки пробиться и закрепиться в центре, подразделения ВС РФ, в свою очередь, уничтожают врага. Бои идут и на южном охвате южнее Загрызово.🟥 Запорожское направление: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.🟥 Красноармейское направление: В Родинском и в районе села Котлино российские войска держат контроль над территориями.Подробнее о ситуации на Красноармейском направлении в публикации - В Красноармейском районе сохраняется напряжённая обстановка.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

