Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 11 января
Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"
01:24 12.01.2026 (обновлено: 01:29 12.01.2026)
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 11 января
🟥 Добропольский выступ: На северном охвате выступа подразделения ВС РФ развивают наступление на север.
🟥 Северское направление: ВС РФ выдавливают противника на противоположный берег реки Северский Донец и продвигаются в Ильичёвке. В северной части Закотного продолжаются ожесточенные бои. Выявляются и уничтожаются пункты БПЛА ВСУ.
🟥 Купянское направление: ВС РФ пробивают оборону и логистику противника вдоль железной дороги от Купянска и до Великой Шапковки. Бои идут за Московку.
В Купянске тоже идут бои. Противник совершает попытки пробиться и закрепиться в центре, подразделения ВС РФ, в свою очередь, уничтожают врага. Бои идут и на южном охвате южнее Загрызово.
🟥 Запорожское направление: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
🟥 Красноармейское направление: В Родинском и в районе села Котлино российские войска держат контроль над территориями.
Подробнее о ситуации на Красноармейском направлении в публикации - В Красноармейском районе сохраняется напряжённая обстановка
