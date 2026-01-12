https://ukraina.ru/20260112/sravnyali-scht-chto-govoryat-eksperty-o-provovannykh-godakh-1074152258.html

Сравняли счёт: что говорят эксперты о провоёванных годах

В эти дни СВО пересекла некий временной рубеж – 1418 дней. Ровно столько длилась Великая Отечественная война. Это и послужило поводом для враждебной пропаганды заявить о том, что великая Россия за это время не смогла победить маленькую Украину.

Российские эксперты нашли много исторических аналогий и разнообразных аргументов, но все пришли к выводу, что война идёт совсем другая и мир вступил в эпоху новых правил. Куда новое переустройство карт стран и их границ приведёт, ещё предстоит узнать. О возможных сценариях и исторической памяти - рассуждали эксперты в своих соцсетях.Журналист Александр АнучкинПро 1418 Совершенно понятна тяга сограждан к красивым сравнениям. Дважды понятна тяга к сравнениям самоунижающим (даже если они таковыми на первый взгляд не кажутся) - это часть человеческой психологии. Но давайте, друзья, разберёмся. Далее тезисы: 1. Работающие рестораны и магазины, в которых дофига импортных продуктов и напитков из враждебных государств. А ещё в аптеках есть лекарства. 2. Осложнённая, подорожавшая, но возможная логистика (включая получение виз), позволяющая, героически преодолев ряд трудностей, покататься на лыжах в Швейцарии или погреть пузико в Анталье. 3. Отсутствие тотальной мобилизации (одна там структура под названием "ТЦК" передаёт привет). 4. Отсутствие военной цензуры, комендантского часа, военных патрулей, СМЕРШа (последнее, кстати, зря). 5. Свободная продажа автомобилей ("буханочки" и "хавалы" не изымаются), товаров народного потребления, бензина, предметов роскоши, институт кредитования (конские проценты были и до войны, чего уж). 6. Процент ВВП на оборону. 7. Нет необходимости ставить к станку 14-летних на снарядные ящики. 8. СССР получал помощь по линии лэндлиза (большую). Хохлы уже получили больше. 9.... 10.... В целом, продолжать можно бесконечно. Это я ещё не начинал разбирать тактику ведения боевых действий, поскольку (сюрприз) не являюсь военным экспертом. Редкое по смелости признание, но я смог. Если же совсем по сути, то всего два пункта: 1. Сравнения вида "деды за 1418 дней освободили большую часть мира и сломали хребет мощнейшему врагу, а мы берём месяцами деревни в три двора" - это сознательная подмена понятий, искаженные выводы на основе реальных фактов, работа на врага. Немного похоже на коучинг успешного успеха или анекдот про стратегию и тактику (мышки и мудрый филин). 2. В последние дни и недели много говорится о том, что лицемерному миру пришёл конец, а политика откатилась на столетия назад. Нет, примите реальность: на тысячелетия. Но с поправкой на горький опыт, который эти тысячелетия нам дали. Не думаю, что властям так уж сложно прокатить нас с вами на машине бытового времени в 1941-ый год. Но это не будет гарантией быстрой победы, но совершенно точно будет гарантией того, что за вой вида "а вот деды", вы будете неминуемо и довольно быстро отправлены в штрафбат или на важные для военной экономики участки производства. Лавандовый раф и крафтовое томатное по 400 руб. за литр в оффер не включены.Политолог Алексей НаумовНа мой взгляд, все сегодняшние разговоры про "СВО идёт дольше ВОВ" довольно бесполезные. Хорошо, идёт, что дальше? Россия сегодня это Советский союз? Нет. Украина сегодня это гитлеровская Германия? Нет. Общества тех времён похожи на современные? Нет. Сейчас идёт война, по интенсивности сравнимая с Великой Отечественной? Нет. Масштабы напряжения социальных систем и экономик сравнимы? Нет. Воюющие тогда армии сравнимы с современными? Нет. Две разные эпохи, два разных конфликта, две абсолютно несравнимые ситуации. Вот афганская война шла 10 лет, и что из этого следует? Ничего. На мой взгляд, это подмена сколько-нибудь интересной аналитики довольно поверхностным и несерьёзным занятием. Не надо так.Политолог Сергей СтаровойтовС "феноменом 1418", то есть продолжительностью СВО, которая сравнялась с продолжительностью Великой Отечественной, сегодня все непросто. Сторонники одной и второй позиции ищут аргументы и, надо признать, иногда находят очень затейливые. Но главный аргумент, очевидно, все же в том, что СВО удается удержать в формате именно ограниченной спецоперации. Сохранить то, что называют "новой нормальностью" - то есть уровень бытового комфорта, соответствующий стандартам мирного времени. В этом и заключается общественный договор на современном этапе - от общества требуется лояльность, законопослушность и патриотизм по желанию, а власть не применяет принцип тотальной мобилизации людей и ресурсов. Поэтому да, получается дольше, чем планировалось. Но если быстро, то вырастут издержки. Поэтому силы, которые требуют от государства ускорения, очевидно готовы (а может хотят?) и турбулентности при этом ускорении. Что касается "старой нормальности", то ее нигде уже не будет - ни в России, ни в Израиле, ни в Штатах…Политтехнолог Евгений МинченкоНа самом деле участие СССР во Второй Мировой войне было более продолжительным, а его интенсивность возрастала. Отсчёт, наверное, надо начинать от вовлечения Сталина в Гражданскую войну в Испании в сентябре 1936 года и поддержки Китая в конфликте с Японией в 1937 году. Далее - Хасан, Халхин-Гол и финская война. И завершилось всё капитуляцией Японии в сентябре 1945 года. А кто-то считает, что точка была поставлена остановкой корейской войны в 1953 году. С другой стороны, череда военных конфликтов России с прокси Запада началась в августе 2008 года войной с Грузией. А если говорить об украинском конфликте - то с Крымской операции и боевых действий на Донбассе весной 2014 года. Так что любые аналогии хромают. И подспудная дискуссия на самом деле идёт на три темы: 1. У нас сейчас аналог Великой Отечественной войны или советско-финской? 2. Если сейчас идёт только Советско-финская, то неизбежен ли полномасштабный конфликт? 3. И надо ли его приближать (к чему призывают отдельные диванные воины) или пытаться предотвратить?Общественный деятель Александр Скубченко1418. Именно столько длилась Великая отечественная война. Именно столько сегодня длится СВО. В сети многие занимаются сравнением СВО и ВОВ, но это всё пустое. В нашей истории было две Отечественных войны: когда на нас пошла вся Европа под началом Наполеона, и — под началом Гитлера. Отечественная 1812 года и Великая отечественная 1941-45 г. г. Когда враг стоял под Москвой. Когда всё Отечество встало на свою защиту против европейских чужаков. И с этими чужаками наши предки не церемонились. Но в нашей истории была более похожая на текущий момент война: Тринадцатилетняя или Русско-польская война 1654—1667. Со своими "минскими соглашениями", со своими "разворотами" и предателями, со своим гражданским противостоянием на Украине. Тогда Россия пришла на помощь своим в Малороссии, защитила их и вернула свои исторические, утраченные ранее, западнорусские земли (часть современных Украины и Белоруссии). СВО — это ведь про попытку завершить войну, начатую против нас на Украине ещё в 2014 году, а не самостоятельная война. Войне уже практически 12 лет. И мы так же возвращаем утраченные ранее свои исторические земли. Только сейчас всё сложнее и масштабнее, потому что против нас на Украине — гораздо более мощные силы. Но, уверен, закончится всё так же: по итогу мы снова вернём свои земли. Главное, больше их не утратить.О том как в Великобритании воспринимают происходящие на Украине события - в статье ""Пустые слова предвещают гибель". Британские ястребы боятся посылать войска на Украину"

