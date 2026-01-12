Масштабный пожар в столице: ВС РФ ночью атаковали противника
Российские военные в ночь на понедельник ударили по украинской столице. Об этом сообщает 12 января телеграм-канал Украина.ру
Местные паблики пишут о масштабном пожаре в Киеве.
"Взрывы раздавались в Ирпене Киевской области. <...>"Герани" атакуют Харьковскую область. <...>"Герани" поражают цели в Чугуеве Харьковской области”, - перечислили также в постах нашего канала.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. По информации местных каналов, непрерывные серии взрывов гремели в Одессе и на её окраинах, в Ильичевске (Черноморске).
Городские службы анонсировали возможные экстренные аварийные отключения в Одессе на фоне ударов БПЛА.
Гремело также в Киеве. Кроме того, "Герани" в течение ночи наносили удары по объектам в Черниговской (Нежин, Чернигов), Сумской (Шостка) областях.
Подробнее - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на