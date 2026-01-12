https://ukraina.ru/20260112/pvo-nochyu-raspravilas-s-ukrainskimi-bespilotnikami-nad-rossiey--1074157328.html
ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией - 12.01.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-12T07:44
2026-01-12T07:44
2026-01-12T07:50
новости
россия
ростовская область
крым
украина.ру
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них четыре уничтожили над территорией Ростовской области, по два – над Крымом, Республикой Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Воронежской области.РИА Новости подсчитало, что за неделю ПВО перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотников над территорией России.Наибольшее количество из них было сбито 5 и 6 января (356 и 360 дронов). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Об ударах российских военных - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, крым, украина.ру, минобороны
Новости, Россия, Ростовская область, Крым, Украина.ру, Минобороны
ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
07:44 12.01.2026 (обновлено: 07:50 12.01.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 января телеграм-канал Украина.ру
Из них четыре уничтожили над территорией Ростовской области, по два – над Крымом, Республикой Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Воронежской области.
РИА Новости подсчитало, что за неделю ПВО перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотников над территорией России.
Наибольшее количество из них было сбито 5 и 6 января (356 и 360 дронов). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.