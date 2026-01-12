https://ukraina.ru/20260112/pvo-nochyu-raspravilas-s-ukrainskimi-bespilotnikami-nad-rossiey--1074157328.html

ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 января телеграм-канал Украина.ру

Из них четыре уничтожили над территорией Ростовской области, по два – над Крымом, Республикой Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Воронежской области.РИА Новости подсчитало, что за неделю ПВО перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотников над территорией России.Наибольшее количество из них было сбито 5 и 6 января (356 и 360 дронов). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.Об ударах российских военных - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.

