Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу

"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 0:00 мск 12 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-01-12T00:27

2026-01-12T00:27

2026-01-12T01:30

новости

украина.ру

россия

крым

запорожская область

ростовская область

херсонская область

воронежская область

саратовская область

волгоградская область

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 12 января был объявлен в Ростовской, Херсонской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, в ДНР и ЛНР, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и по всему Северному Кавказу.В ряде районов Краснодарского края, Крыма и Запорожской области объявлялась тревога по БПЛА.В Курской области объявлялась авиационная ракетно-бомбовая опасность.В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области были ранены трое гражданских, а в Воронеже от ранений, полученных при падении обломков дрона, скончалась учительница русского языка и литературы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

