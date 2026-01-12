Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу - 12.01.2026 Украина.ру
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 0:00 мск 12 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-01-12T00:27
2026-01-12T01:30
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 12 января был объявлен в Ростовской, Херсонской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, в ДНР и ЛНР, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и по всему Северному Кавказу.В ряде районов Краснодарского края, Крыма и Запорожской области объявлялась тревога по БПЛА.В Курской области объявлялась авиационная ракетно-бомбовая опасность.В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области были ранены трое гражданских, а в Воронеже от ранений, полученных при падении обломков дрона, скончалась учительница русского языка и литературы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу

00:27 12.01.2026 (обновлено: 01:30 12.01.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Украина.ру
"Жёлтый уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Сводку угроз на 0:00 мск 12 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА в ночь на 12 января был объявлен в Ростовской, Херсонской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Брянской, Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, в ДНР и ЛНР, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и по всему Северному Кавказу.
В ряде районов Краснодарского края, Крыма и Запорожской области объявлялась тревога по БПЛА.
В Курской области объявлялась авиационная ракетно-бомбовая опасность.
В течение ночи в аэропортах России не вводились временные ограничений на полёты из-за угроз БПЛА.
Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области были ранены трое гражданских, а в Воронеже от ранений, полученных при падении обломков дрона, скончалась учительница русского языка и литературы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
