Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"

Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"

Пока далекая от фронта часть РФ пребывала в новогодней спячке, ВСУ продолжали свои атаки, не гнушаясь средствами. Снова "жег глаголом" Владимир Зеленский, который предложил Дональду Трампу выкрасть Владимира Путина. На этом фоне удар "Орешником" по Украине вызвал споры: дошел ли сигнал до адресата и каким он вообще был

Кто кого захватитПервая полноценная постновогодняя неделя прошла под знаком Трампа. За короткий промежуток времени он успел выкрасть президента Венесуэлы, поугражать аншлюсом Гренландии, пообещать сокрушительные удары по Ирану, заменить международное право собственными хотелками, а также поддержать новые антироссийские санкции. И вообще как-будто бы показал он всему миру где раки зимуют.От всей этой активности американского лидера свои пиар-дивиденды попытался получить Зеленский."Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше", - сказал он.Позже журналисты обратились к Трампу с вопросом: "Похоже, Зеленский хочет, чтобы вы отправились и захватили Владимира Путина. Вы бы когда-нибудь отдали приказ о проведении операции по захвату Владимира Путина?"Глава Белого дома ответил дословно: "Ну я не думаю, что в этом будет необходимость. Я думаю, что у нас с ним... у нас всегда... у меня всегда были прекрасные отношения с ним".Зеленский затем развил тему и предложил США выкрасть по аналогичной схеме Рамзана Кадырова."Что только этот черт не предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной. Не будь - не получится, но пытайся. Сохрани свое лицо и не унижайся", - ответил ему глава Чечни.Тему также прокомментировал его сын Адам Кадыров.По его словам, лидер киевского режима будет "рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении"."Готовься, актер. Финал твоего спектакля будет написан нами. И он будет совсем не комедийным", - резюмировал Кадыров младший.Удар возмездияПока такие благие пожелания Адама Кадырова остаются лишь пожеланиями.Некоторые "нострадамусы" пророчили в эти дни если и не удары по верхушке правящего на Украине режима, то хотя бы символическое сравнивание с землей правительственного квартала в Киеве. По мысли сторонников такой идеи, это было бы весомым ответом на серию террористических действий со стороны ВСУ, среди которых атака по резиденции Путина на Валдае, удар по гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь (29 погибших, в т.ч. двое детей) и т.д.С ударами украинских дронов по резиденции главы российского государства вообще получилось так, что всего через несколько дней после того, как Москва передала в Вашингтон доказательства целенаправленной попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина, США провели спецоперацию по похищению президента Венесуэлы.Тем самым все доводы российской стороны о нарушении при налете на Валдай всех мыслимых и немыслимых норм были помножены на ноль действиями американцев, которые публично слили в унитаз любые правила, гарантирующие неприкосновенность лидеров других государств.Добил всю эту историю сам Трамп, который поддержал версию украинской стороны, что ВСУ будто бы не причастны к атаке в Новгородской области."Я не верю, что этот удар был нанесен. <...> Кое-что произошло совсем рядом, но не имеет к этому никакого отношения", - сказал он 5 января.Ситуацию подправить могло то, что при обосновании удара возмездия акцент был бы сделан на ответ за удар в Хорлах, однако про трагедию в Херсонской области в сообщении Минобороны не было сказано ничего. Этим воспользовались антироссийские пропагандисты всех мастей, заговорившие в очередной раз о "феодальном" характере нынешней войны, где жизни простых людей ничего не стоят, а важно лишь благополучие высшего начальства. Очевидно, что в условиях информационной войны давать противнику такие медийные козыри является большим упущением.Для кого предназначался "Орешник"Сам же ответный удар по Украине также породил различные пересуды. Наиболее разгоряченные ура-патриоты снова остались недовольны: ударили не так, ударили не туда, да и вообще должного деморализующего эффекта не получилось.За время СВО российское руководство приучило к тому, что оно не действует исходя из пиар-составляющей и медийной картинки, что больше характерно громким, но малополезным с военной и политической точки зрения украинским операциям.Той самой медийной картинки после удара "Орешником" во Львовской области как таковой и нет. Разумеется, характер и масштабы разрушений на месте надежно скрыты от общественности силами украинских спецслужб. Но и Минобороны РФ также не раскрыло цель удара, ограничившись размытыми формулировками про объекты по производству БПЛА и критической инфраструктуры. Нет и каких-либо спутниковых снимков разрушений, которыми может обладать Москва.Отчасти всю эту ситуацию объясняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". По их мнению, в настоящий момент на Украине фактически отсутствуют цели, поражение которых именно этим оружием выглядело бы рациональным. Подавляющее большинство задач со стороны РФ давно решается уже имеющимся арсеналом."Орешник", как не трудно догадаться, изначально и не был ориентирован на решение задач сугубо в рамках СВО. Его применение имеет иную адресность и иной уровень сигнала. По времени второе применение совпадает с активизацией дискуссий в ряде европейских стран о возможном вводе своих контингентов на территорию Украины — в любом формате, от "наблюдательного" до ограниченно военного. В этом контексте "Орешник" выступает как классический, если не сказать эталонный, компонент ядерного сдерживания. Его задача — не уничтожение конкретных объектов, а демонстрация таких временных и технических параметров воздействия, при которых сама идея применения иностранных вооружений и контингентов, будь то на Украине или где-то в Европе, теряет смысл", - говорится в публикации.Именно здесь избыточность становится осознанной и позволяет донести все нужные сигналы за относительно короткий период времени, подытоживает канал.В чем проблема второго применения "Орешника"Но так ли уж напуган киевский режим и его западные кураторы вновь примененным "Орешником"? Есть и иные мнения."Как было обещано вчера (9 января - ред.) в массовых реляциях российской прессы: "Украина в ужасе от удара "Орешником". Правда, никто так и не рассказал (и не показал), куда он реально попал. Украина пишет, что он прилетел не в газовое хранилище, а в авиационно-ремонтный завод. Но и от этого тоже, наверное, они в ужасе. Я вчера в наших новостях читал, что украинцы "обезумели от страха". Или это наша пресса обезумела в пароксизме самопиара. Одно из двух. Если что: они не боятся никакого "Орешника". Плевать они хотели", - написал у себя в телеграм-канале писатель, военнослужащий Захар Прилепин.Затянутость принятия решения, не четкое освещение планируемой и пораженной цели, притягивание кейса налета БПЛА ВСУ на резиденцию Путина и традиционное "в ответ на" смазали эффект от запуска уникальной мощной ракеты, утверждает телеграм-канал "Два майора".При этом в сообщении отмечается, что гораздо больший эффект имел комбинированный удар ракетами и дронами, который состоялся той же ночью, что и удар "Орешником"."Сотни тысяч жителей вражеской столицы ощутили на себе последствия, враг вынужден тратить ресурсы на стабилизацию ситуации посреди непогоды. Несколько дней наши выносили "Геранями" и ракетами энергогенерацию в Кривом Роге. Системное разрушение единой и мощной системы электроснабжения Украины дает кумулятивный эффект", - пишут авторы.Но отвечает и киевский режим. Несколько дней назад налеты беспилотников по Белгородской области привели к тому, что свыше полумиллиона жителей региона остались кто без света, кто без тепла и воды. Спустя некоторое время последовала атака по Воронежу, где украинские БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек, один человек погиб."Было очевидно, что наш ответ за атаку Киева на резиденцию президента РФ последует после Рождества. Но если мы снова задействуем "Орешник" демонстративно, может быть, мы начнем его использовать так, как он должен применяться, исходя из военных целей и задач? Удар по каким-либо объектам во Львове никоим образом не улучшит тяжелую ситуацию с электроснабжением в Белгороде — это не взаимосвязанные явления. Если мы хотим произвести впечатление, то надо уничтожать места принятия решений", - призвал телеведущий Владимир Соловьев.Пока же украинские центры принятия решений и их обитатели чувствуют себя спокойно. Более того, Зеленский демонстративно назначил террориста и экстремиста Кирилла Буданова* главой своей администрации (офиса). Теперь этот деятель, который в РФ обвиняется в совершении свыше 100 террористических актов, будет не только курировать внутреннюю политику на Украине, но и заседать во всех переговорных форматах.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, к чему может привести реализация намерения ввести иностранные контингенты на территорию Украины - в материале издания Украина.ру "Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины.

