Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет

Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Об этом в ночь на 12 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Первый приоритет — ракеты для ПВО... нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, эти ракеты должны быть у Украины.Глава киевского режима также потребовал, чтобы западные партнёры сделали новые взносы по программе PURL, в рамках которой страны-участницы закупают оружие для ВСУ из американских запасов.Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что украинская ПВО не способна защитить даже столицу.9 января глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от европейцев опустошить свои запасы ПВО для Украины после удара "Орешником" по Львову.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

