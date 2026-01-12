https://ukraina.ru/20260112/gerani-prodolzhayut-nanosit-udary-po-tselyam-v-shostke-novosti-k-etomu-chasu-1074149759.html

Российские БПЛА "Герань" продолжают наносить удары по целям в Шостке Сумской области. Об этом в ночь на 12 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

Другие новости к этому часу:🟦 Более 45 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обледенения ЛЭП, аварийные бригады делают всё возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий;🟦 Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нельзя доверять в военных вопросах, пишет газета Daily Mail."Он совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — пишет издание;🟦 Военные США сейчас не предоставляют гарантии безопасности для работы в Венесуэле американским нефтяным компаниям, заявил глава минэнерго США Крис Райт.🟦 Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. Он также напомнил, что Куба подвергается нападкам США вот уже 66 лет. По словам президента, республика не представляет для Вашингтона угрозы, но будет защищаться до конца.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Кубе, потребовав срочно заключить сделку. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

