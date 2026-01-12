"Герани" продолжают наносить удары по целям в Шостке. Новости к этому часу - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/gerani-prodolzhayut-nanosit-udary-po-tselyam-v-shostke-novosti-k-etomu-chasu-1074149759.html
"Герани" продолжают наносить удары по целям в Шостке. Новости к этому часу
"Герани" продолжают наносить удары по целям в Шостке. Новости к этому часу - 12.01.2026 Украина.ру
"Герани" продолжают наносить удары по целям в Шостке. Новости к этому часу
Российские БПЛА "Герань" продолжают наносить удары по целям в Шостке Сумской области. Об этом в ночь на 12 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-12T00:57
2026-01-12T01:30
новости
украина.ру
россия
запорожская область
великобритания
кир стармер
куба
сша
дональд трамп
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg
Другие новости к этому часу:🟦 Более 45 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обледенения ЛЭП, аварийные бригады делают всё возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий;🟦 Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нельзя доверять в военных вопросах, пишет газета Daily Mail."Он совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — пишет издание;🟦 Военные США сейчас не предоставляют гарантии безопасности для работы в Венесуэле американским нефтяным компаниям, заявил глава минэнерго США Крис Райт.🟦 Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. Он также напомнил, что Куба подвергается нападкам США вот уже 66 лет. По словам президента, республика не представляет для Вашингтона угрозы, но будет защищаться до конца.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Кубе, потребовав срочно заключить сделку. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
великобритания
куба
сша
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_81:0:1006:694_1920x0_80_0_0_0ed03dbfc662d0222172755262641905.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, запорожская область, великобритания, кир стармер, куба, сша, дональд трамп, венесуэла, нефть, евгений балицкий
Новости, Украина.ру, Россия, Запорожская область, Великобритания, Кир Стармер, Куба, США, Дональд Трамп, Венесуэла, нефть, Евгений Балицкий

"Герани" продолжают наносить удары по целям в Шостке. Новости к этому часу

00:57 12.01.2026 (обновлено: 01:30 12.01.2026)
 
© Украина.руБеспилотник Герань
Беспилотник Герань - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские БПЛА "Герань" продолжают наносить удары по целям в Шостке Сумской области. Об этом в ночь на 12 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:
🟦 Более 45 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обледенения ЛЭП, аварийные бригады делают всё возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий;
🟦 Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нельзя доверять в военных вопросах, пишет газета Daily Mail.
"Он совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — пишет издание;
🟦 Военные США сейчас не предоставляют гарантии безопасности для работы в Венесуэле американским нефтяным компаниям, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
🟦 Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. Он также напомнил, что Куба подвергается нападкам США вот уже 66 лет. По словам президента, республика не представляет для Вашингтона угрозы, но будет защищаться до конца.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Кубе, потребовав срочно заключить сделку.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияЗапорожская областьВеликобританияКир СтармерКубаСШАДональд ТрампВенесуэланефтьЕвгений Балицкий
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:31Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров
05:25"Герани" атакуют Харьковскую область
05:13Воздушная тревога объявлена в Воронеже, — губернатор
05:13Вернется ли шах за сапогами. Или иранская трагедия
05:10Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка*
05:05Отбой воздушной тревоги в Севастополе, — губернатор
05:05Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО
05:00Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"
04:55О масштабном пожаре в Киеве пишут местные ТГ-каналы
04:49"Герани" поражают цели в Чугуеве Харьковской области
04:47"Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники
04:37"Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украине
04:25Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
04:23Сравняли счёт: что говорят эксперты о провоёванных годах
03:59Трамп заявил о возможном ударе по Ирану
03:28Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником"
02:58Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет
02:26Иран объявил трёхдневный траур по погибшим во время протестов
01:55Обзор 11 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
01:24Военная сводка за 11 января от канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния