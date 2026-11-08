Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту - 08.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20261108/t-24-kharkovskaya-alternativa-bronetankovomu-importu-1084273574.html
Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту
Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту - 08.11.2026 Украина.ру
Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту
Общеизвестно, что костяк советского танкового парка в 1930-е годы составляли машины британского (Т-26, Т-27) и американского (БТ) происхождения. Однако, прежде чем покупать западные лицензии, в СССР экспериментировали с собственными конструкциями. Одной из них был танк Т-24, решение о производстве которого в Харькове было принято 5 ноября 1930 года
2026-11-08T08:00
2026-11-08T08:00
история
история
история новороссии
история ссср
ссср
харьков
ленинград
ркка
ижорские заводы
танки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/04/1084272623_0:33:1015:604_1920x0_80_0_0_aa44145861071c3e9bccec3418882781.jpg
В 1920-е годы в РККА выделялось три типа танков:- "М" – лёгкие танки сопровождения пехоты (к этому типу относился МС-1/Т-18 принятый на вооружение в 1927 году);- "В" – тяжёлые танки прорыва ("позиционные"; из них были только трофейные британские Mark V, называемые в СССР по мотору "Рикардо");- "С" – средние манёвренные танки (трофейные же Mk. A Whippet, в СССР – "Тейлор").К производству танков прорыва советская промышленность 1920-х годов готова не была, потому сосредоточились на типах "М" и "С". Первые были начаты производством в Ленинграде, а для вторых отвели мощности Харьковского паровозостроительного завода, на котором можно было строить более тяжёлые машины.Разработка новых танков была двухэтапной. На первом этапе Техническое танковое бюро Орудийно-арсенального треста во главе с Сергеем Шукаловым в Москве готовило технический проект (моторно-трансмиссионной группой танка занимался Александр Микулин – будущий конструктор советских авиационных двигателей, вплоть до АМ-3 на Т-16/Ту-104), на втором заводское КБ во главе с Иваном Алексеенко доводило проект до исполнения в металле. Именно к работе над Т-12 был привлечён в качестве чертёжника Александр Морозов – будущий дважды Герой Социалистического Труда и создатель самого массового в истории танка Т-54/55.В 1928 году был разработан танк Т-12, однако доработанный на заводе к концу 1929 года вариант в металле потянул 19,6 тонн, что было значительно больше запланированных 16 тонн, хотя и помещалось в транспортные ограничения (двухосная железнодорожная платформа образца 1912 года имела грузоподъёмность 20 тонн).Проблем доставало и без этого. Не был готов двигатель Микулина, потому поставили авиационный М-6 (Hispano-Suiza 8Fb, впрочем, он и значился в техзадании). Не была готова 45-мм танковая пушка 6К конструкции Александра Соколова (её выпустили ограниченной партией, а в большой тираж пошла 20-К – плод сотрудничества с Rheinmetall). Конструкция была клёпанной в силу отсутствия технического решения по сварке броневой стали. Ну и множество других проблем.Управление механизации и моторизации РККА потребовало снизить массу танка. Конструкторы шли на всяческие ухищрения (прежде всего – снизили толщину брони до 20 мм) и вышедшая на испытания машина имела массу 14,7 тонн (судя по всему пустая – без вооружения и боезапаса). Основная часть конструкции, включая двигатель, трансмиссию, подвеску, компоновку (трехъярусное размещение вооружения) остались в неприкосновенности.Весной-летом 1930 года танк прошёл испытания, продемонстрировав способность двигаться, причём даже довольно быстро – до 30 км/ч (но недалеко и недолго), стрелять из пушки и пулемётов (иногда даже попадая), выдерживать попадания пуль. В общем, Т-12 выглядел совсем как настоящий танк, но был признан несоответствующим требованиям заказчика, а конструкторы от него по сути уже отказались, перейдя к разработке новой машины – Т-24. Это несмотря на то, что ещё до начала испытаний было принято решение выпустить серию из 30-ти Т-12, а всего до 1933 года планировалось производство почти 1,4 тыс. танков (не выпустили конечно, но само по себе решение характерно для того периода – танка ещё нет, а план на крупносерийное производство – есть).Изначально предполагалось, что Т-24 будет облегчённым вариантом Т-12 (облегчённым по сравнению с самым первым вариантом – до 18,5 тонн), но на практике было внесено очень много изменений. Т-24 имел другую форму башни и корпуса, сильно изменённую внутреннюю компоновку и т.п.Т-24 прошёл испытания более успешно и 13 августа 1930 года Реввоенсовет ССР постановил "признать возможным постановку Т-24 на производство при устранении всех дефектов, обнаруженных при испытаниях". Основные недостатки, впрочем, относились к числу неустранимых – двигатель с малым ресурсом, неудачная система охлаждения (в начале испытаний был даже случай возгорания двигателя), сложная в производстве и ломкая коробка передач (позже планировалось поставить на танк трансмиссию от Т-28, но до этого так и не дошло).Производство нового танка (а только первая партия должна была составлять 300 машин) с самого начала не задалось – опыта производства танков у харьковчан не было, да и сама конструкция не отличалась технологичностью, броню по-прежнему клепали, Ижорский завод задерживал корпуса… И, тем не менее, Т-24 стал первым серийным советским средним танком.В 1930 году ХПЗ не сдал ни одного танка, а к концу 1931 года было построено всего 24 штуки, из которых только пять получили вооружение. В войска их не передавали. В апреле 1938 года 22 имевшихся танка было приказано установить в качестве огневых точек на "линии Сталина". Их даже переоборудовали для этого, но потом последовал сентябрь 1939 года, укрепрайоны на старой границе оказались неактуальными и летом Т-24 были захвачены немцами на складах.Но главное было не в этом, а в том, что танк уже утратил актуальность. 18 июля 1929 года РВС СССР принял "Систему танко-тракторно-авто-броне-вооружения РККА", по которой средний танк должен был иметь массу не более 16 тонн, иметь защиту от 37-мм снарядов (это никак не 20 мм), скорость в 25-30 км/ч и запас хода 200 км. Ни Т-12, ни Т-24 этим требованиям уже не удовлетворяли. Ресурс же развития конструкции был исчерпан ещё на этапе сборки опытных машин. Ведущий российский специалист по истории БТТ Юрий Пашолок риторически вопрошает: "о какой вообще модернизации может идти речь, если перед запуском в серию пришлось снижать толщину брони?"Потому в конце 1920-х Т-24 не рассматривался как безальтернативный. Его конкурентами были ТГ немецкого конструктора Эдварда Гротте (был сочтён слишком сложным и дорогим), Д4 отчаянно храброго и технически безграмотного Николая Дыренкова (не ездил) и даже британский Vickers Medium Tank Mk.II образца 1925 года весьма сомнительной боевой ценности.В конце концов 23 мая 1931 года Комиссия Обороны СССР постановила ввести в систему автобронетанкового вооружения РККА танк американского конструктора Джона Кристи и начать его производство на ХПЗ. Система сопротивлялась – пришлось вносить в неё новый индекс БТ и придумывать характеристики, соответствующие уже имеющемуся танку, потому что он требованиям к манёвренному танку тоже не удовлетворял.Алексеенко, который настаивал на развитии отечественной конструкции, оскорбился в лучших чувствах и с завода ушёл (потом он работал конструктором на ленинградских танковых заводах №№ 174 и 185, во время войны был инженером в танковых частях, а после войны – на преподавательской работе). На ХПЗ же (в 1939 году танковое производство было выделено в завод №183 Наркомсредмаша) наступала эпоха БТ и Т-34.Однако, наработки харьковчан не остались невостребованными – в 1931 году группа инженеров ХПЗ во главе с Борисом Воронковым на основе ходовой части Т-24 разработала первый в СССР быстроходный (30 км/ч) артиллерийский тягач "Коминтерн" (по названию завода – ХПЗ им. Коминтерна), который был выпущен в 1934-40 годах в количестве почти 2 тысяч штук.
https://ukraina.ru/20231113/1050863179.html
https://ukraina.ru/20191121/1025740772.html
ссср
харьков
ленинград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/04/1084272623_84:0:932:636_1920x0_80_0_0_c3e442b6e252ae4d51a9ce5b427cba4a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история новороссии, история ссср, ссср, харьков, ленинград, ркка, ижорские заводы, танки, завод, 1920-ые, 1930-ые
История, История, история Новороссии, история СССР, СССР, Харьков, Ленинград, РККА, Ижорские заводы, танки, завод, 1920-ые, 1930-ые

Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту

08:00 08.11.2026
 
© Фото : Открытый источникТанк Т-24 (современная модель)
Танк Т-24 (современная модель) - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : Открытый источник
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Общеизвестно, что костяк советского танкового парка в 1930-е годы составляли машины британского (Т-26, Т-27) и американского (БТ) происхождения. Однако, прежде чем покупать западные лицензии, в СССР экспериментировали с собственными конструкциями. Одной из них был танк Т-24, решение о производстве которого в Харькове было принято 5 ноября 1930 года
В 1920-е годы в РККА выделялось три типа танков:
- "М" – лёгкие танки сопровождения пехоты (к этому типу относился МС-1/Т-18 принятый на вооружение в 1927 году);
- "В" – тяжёлые танки прорыва ("позиционные"; из них были только трофейные британские Mark V, называемые в СССР по мотору "Рикардо");
- "С" – средние манёвренные танки (трофейные же Mk. A Whippet, в СССР – "Тейлор").
К производству танков прорыва советская промышленность 1920-х годов готова не была, потому сосредоточились на типах "М" и "С". Первые были начаты производством в Ленинграде, а для вторых отвели мощности Харьковского паровозостроительного завода, на котором можно было строить более тяжёлые машины.
Разработка новых танков была двухэтапной. На первом этапе Техническое танковое бюро Орудийно-арсенального треста во главе с Сергеем Шукаловым в Москве готовило технический проект (моторно-трансмиссионной группой танка занимался Александр Микулин – будущий конструктор советских авиационных двигателей, вплоть до АМ-3 на Т-16/Ту-104), на втором заводское КБ во главе с Иваном Алексеенко доводило проект до исполнения в металле. Именно к работе над Т-12 был привлечён в качестве чертёжника Александр Морозов – будущий дважды Герой Социалистического Труда и создатель самого массового в истории танка Т-54/55.
В 1928 году был разработан танк Т-12, однако доработанный на заводе к концу 1929 года вариант в металле потянул 19,6 тонн, что было значительно больше запланированных 16 тонн, хотя и помещалось в транспортные ограничения (двухосная железнодорожная платформа образца 1912 года имела грузоподъёмность 20 тонн).
Проблем доставало и без этого. Не был готов двигатель Микулина, потому поставили авиационный М-6 (Hispano-Suiza 8Fb, впрочем, он и значился в техзадании). Не была готова 45-мм танковая пушка 6К конструкции Александра Соколова (её выпустили ограниченной партией, а в большой тираж пошла 20-К – плод сотрудничества с Rheinmetall). Конструкция была клёпанной в силу отсутствия технического решения по сварке броневой стали. Ну и множество других проблем.
Макет танка Рено русский, музей в Кубинке
13 ноября 2023, 18:00История
Украинские корни "тов. Ленина"Первый советский танк имел имя собственное "Борец за свободу тов. Ленин", был собран 31 августа 1920 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 13 ноября приступил к испытаниям. Позже он стал базой для небольшой серии. Известно, что танк был нелицензионной копией французского Renault. Но причём тут Украина?
Управление механизации и моторизации РККА потребовало снизить массу танка. Конструкторы шли на всяческие ухищрения (прежде всего – снизили толщину брони до 20 мм) и вышедшая на испытания машина имела массу 14,7 тонн (судя по всему пустая – без вооружения и боезапаса). Основная часть конструкции, включая двигатель, трансмиссию, подвеску, компоновку (трехъярусное размещение вооружения) остались в неприкосновенности.
Весной-летом 1930 года танк прошёл испытания, продемонстрировав способность двигаться, причём даже довольно быстро – до 30 км/ч (но недалеко и недолго), стрелять из пушки и пулемётов (иногда даже попадая), выдерживать попадания пуль. В общем, Т-12 выглядел совсем как настоящий танк, но был признан несоответствующим требованиям заказчика, а конструкторы от него по сути уже отказались, перейдя к разработке новой машины – Т-24. Это несмотря на то, что ещё до начала испытаний было принято решение выпустить серию из 30-ти Т-12, а всего до 1933 года планировалось производство почти 1,4 тыс. танков (не выпустили конечно, но само по себе решение характерно для того периода – танка ещё нет, а план на крупносерийное производство – есть).
Изначально предполагалось, что Т-24 будет облегчённым вариантом Т-12 (облегчённым по сравнению с самым первым вариантом – до 18,5 тонн), но на практике было внесено очень много изменений. Т-24 имел другую форму башни и корпуса, сильно изменённую внутреннюю компоновку и т.п.
© Фото : Открытый источникТанк Т-12 на испытаниях
Танк Т-12 на испытаниях - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© Фото : Открытый источник
Танк Т-12 на испытаниях
Т-24 прошёл испытания более успешно и 13 августа 1930 года Реввоенсовет ССР постановил "признать возможным постановку Т-24 на производство при устранении всех дефектов, обнаруженных при испытаниях". Основные недостатки, впрочем, относились к числу неустранимых – двигатель с малым ресурсом, неудачная система охлаждения (в начале испытаний был даже случай возгорания двигателя), сложная в производстве и ломкая коробка передач (позже планировалось поставить на танк трансмиссию от Т-28, но до этого так и не дошло).
Производство нового танка (а только первая партия должна была составлять 300 машин) с самого начала не задалось – опыта производства танков у харьковчан не было, да и сама конструкция не отличалась технологичностью, броню по-прежнему клепали, Ижорский завод задерживал корпуса… И, тем не менее, Т-24 стал первым серийным советским средним танком.
В 1930 году ХПЗ не сдал ни одного танка, а к концу 1931 года было построено всего 24 штуки, из которых только пять получили вооружение. В войска их не передавали. В апреле 1938 года 22 имевшихся танка было приказано установить в качестве огневых точек на "линии Сталина". Их даже переоборудовали для этого, но потом последовал сентябрь 1939 года, укрепрайоны на старой границе оказались неактуальными и летом Т-24 были захвачены немцами на складах.
21 ноября 2019, 13:03
Американский «трактор» с харьковской пропискойПервой в мире социалистической стране нужно было обороняться от агрессивного капиталистического окружения. Для обороны нужно было оружие. Оружие можно было купить только у капиталистов. Этот ход мысли привёл к тому, что 21 ноября 1930 года Реввоенсовет СССР принял решение о производстве танков американского конструктора Кристи
Но главное было не в этом, а в том, что танк уже утратил актуальность. 18 июля 1929 года РВС СССР принял "Систему танко-тракторно-авто-броне-вооружения РККА", по которой средний танк должен был иметь массу не более 16 тонн, иметь защиту от 37-мм снарядов (это никак не 20 мм), скорость в 25-30 км/ч и запас хода 200 км. Ни Т-12, ни Т-24 этим требованиям уже не удовлетворяли. Ресурс же развития конструкции был исчерпан ещё на этапе сборки опытных машин. Ведущий российский специалист по истории БТТ Юрий Пашолок риторически вопрошает: "о какой вообще модернизации может идти речь, если перед запуском в серию пришлось снижать толщину брони?"
Потому в конце 1920-х Т-24 не рассматривался как безальтернативный. Его конкурентами были ТГ немецкого конструктора Эдварда Гротте (был сочтён слишком сложным и дорогим), Д4 отчаянно храброго и технически безграмотного Николая Дыренкова (не ездил) и даже британский Vickers Medium Tank Mk.II образца 1925 года весьма сомнительной боевой ценности.
В конце концов 23 мая 1931 года Комиссия Обороны СССР постановила ввести в систему автобронетанкового вооружения РККА танк американского конструктора Джона Кристи и начать его производство на ХПЗ. Система сопротивлялась – пришлось вносить в неё новый индекс БТ и придумывать характеристики, соответствующие уже имеющемуся танку, потому что он требованиям к манёвренному танку тоже не удовлетворял.
© Фото : Василий СтоякинТягач "Коминтерн" на выставке "Моторы войны"
Тягач Коминтерн на выставке Моторы войны - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© Фото : Василий Стоякин
Тягач "Коминтерн" на выставке "Моторы войны"
Алексеенко, который настаивал на развитии отечественной конструкции, оскорбился в лучших чувствах и с завода ушёл (потом он работал конструктором на ленинградских танковых заводах №№ 174 и 185, во время войны был инженером в танковых частях, а после войны – на преподавательской работе). На ХПЗ же (в 1939 году танковое производство было выделено в завод №183 Наркомсредмаша) наступала эпоха БТ и Т-34.
Однако, наработки харьковчан не остались невостребованными – в 1931 году группа инженеров ХПЗ во главе с Борисом Воронковым на основе ходовой части Т-24 разработала первый в СССР быстроходный (30 км/ч) артиллерийский тягач "Коминтерн" (по названию завода – ХПЗ им. Коминтерна), который был выпущен в 1934-40 годах в количестве почти 2 тысяч штук.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Новороссииистория СССРСССРХарьковЛенинградРККАИжорские заводытанкизавод1920-ые1930-ые
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:33Редька, Приходько и "Змеиный остров": Зеленский против шуток, Голливуд - за террористов
09:18Чем Зеленский опасен для Запада, и почему европейцам не стоит радоваться провалу Трампа – Евстафьев
08:32Волынь мирится с Польшей, лётчики ВСУ подставили премьера Словакии. Западная Украина за неделю
08:00Т-24: харьковская альтернатива бронетанковому импорту
07:00Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года
06:20150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов
06:01Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране
05:40"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
05:11"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне
04:29"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева
20:30"Цель Украины — война с Россией": Скориков — о главном тезисе вражеской пропаганды
20:04Савченко: "У нас здоровых уже нет, у нас здоровые те, кто не мёртв"
19:30Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского
19:07"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
18:40Стрельба в Кракове: пять погибших
18:32"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
18:25"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты
18:03Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
18:00Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября
17:43"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
Лента новостейМолния