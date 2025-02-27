Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России - 27.02.2025 Украина.ру
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Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России
Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России - 27.02.2025 Украина.ру
Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России
Обычно о наличии или отсутствии территориальных споров между государствами судят по формальному признаку - границе. Однако в случае с Россией и Великобританией такой подход не работает. Об этом на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру
2025-02-27T16:36
2025-02-27T17:23
новости
британия
россия
джо байден
мария захарова
брифинги
территория
редкоземельные металлы
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Она отметила, что Лондон и русофобские британские элиты рассматривают территорию России как свою вотчину, где, как им кажется, все принадлежит им, в том числе ресурсы. При этом россияне с точки зрения Британии прав на свои полезные ископаемые иметь не должны.Она добавила, что у Лондона к Москве есть экономические претензии, они изложены в антироссийских санкциях, наложенных на нашу страну Западом во главе с Британией. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева вернуть потраченные на него Вашингтоном деньги "натурой", то есть редкоземельными металлами. Позже американский лидер выразил заинтересованность и в российских минералах, а точнее - в их покупке в обмен на снятие санкций. На что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, россия, джо байден, мария захарова, брифинги, территория, редкоземельные металлы
Новости, Британия, Россия, Джо Байден, Мария Захарова, брифинги, территория, редкоземельные металлы

Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России

16:36 27.02.2025 (обновлено: 17:23 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Полякова
автор Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Обычно о наличии или отсутствии территориальных споров между государствами судят по формальному признаку - границе. Однако в случае с Россией и Великобританией такой подход не работает. Об этом на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру
Она отметила, что Лондон и русофобские британские элиты рассматривают территорию России как свою вотчину, где, как им кажется, все принадлежит им, в том числе ресурсы. При этом россияне с точки зрения Британии прав на свои полезные ископаемые иметь не должны.

"Это такой колониальный подход. Просто никогда в истории им не удавалось подчинить нашу страну, взять ее силой, разрушить, завоевать, и так далее. А всегда очень хотелось", - отметила Захарова.

Она добавила, что у Лондона к Москве есть экономические претензии, они изложены в антироссийских санкциях, наложенных на нашу страну Западом во главе с Британией.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева вернуть потраченные на него Вашингтоном деньги "натурой", то есть редкоземельными металлами. Позже американский лидер выразил заинтересованность и в российских минералах, а точнее - в их покупке в обмен на снятие санкций. На что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.
Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.
Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.
 
НовостиБританияРоссияДжо БайденМария Захаровабрифингитерриторияредкоземельные металлы
 
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