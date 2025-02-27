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Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России

Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России - 27.02.2025 Украина.ру

Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России

Обычно о наличии или отсутствии территориальных споров между государствами судят по формальному признаку - границе. Однако в случае с Россией и Великобританией такой подход не работает. Об этом на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру

2025-02-27T16:36

2025-02-27T16:36

2025-02-27T17:23

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Она отметила, что Лондон и русофобские британские элиты рассматривают территорию России как свою вотчину, где, как им кажется, все принадлежит им, в том числе ресурсы. При этом россияне с точки зрения Британии прав на свои полезные ископаемые иметь не должны.Она добавила, что у Лондона к Москве есть экономические претензии, они изложены в антироссийских санкциях, наложенных на нашу страну Западом во главе с Британией. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева вернуть потраченные на него Вашингтоном деньги "натурой", то есть редкоземельными металлами. Позже американский лидер выразил заинтересованность и в российских минералах, а точнее - в их покупке в обмен на снятие санкций. На что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, британия, россия, джо байден, мария захарова, брифинги, территория, редкоземельные металлы