https://ukraina.ru/20250226/1061362841.html

Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая

Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая - 26.02.2025 Украина.ру

Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая

Президент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях

2025-02-26T10:31

2025-02-26T10:31

2025-02-26T10:31

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Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Отмечается, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина. Зато указано, что США будут получать 50% доходов от продажи всех минеральных ресурсов страны, включая газ и нефть. Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой.Также президент США заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Он отметил, что Вашингтон хотел бы покупать у Москвы минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.Реагируя на это заявление, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов.Пару дней назад - во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов - президент России Владимир Путин напомнил, что в стране запущен новый нацпроект "Новые материалы и химия", а значит объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением.Также российский лидер отметил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку "нас это не касается, это не наше дело".В начале февраля Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Британская газета The Telegraph позже уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев. Позже выяснилось: Украина настаивала, чтобы сделка касалась будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие.Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться. Однако даже несмотря на это на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что задача минимум для Трампа уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум - это создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на мировом рынке: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, китай