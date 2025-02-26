Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая - 26.02.2025 Украина.ру
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Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая
Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая - 26.02.2025 Украина.ру
Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая
Президент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях
2025-02-26T10:31
2025-02-26T10:31
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
китай
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Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Отмечается, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина. Зато указано, что США будут получать 50% доходов от продажи всех минеральных ресурсов страны, включая газ и нефть. Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой.Также президент США заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Он отметил, что Вашингтон хотел бы покупать у Москвы минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.Реагируя на это заявление, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов.Пару дней назад - во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов - президент России Владимир Путин напомнил, что в стране запущен новый нацпроект "Новые материалы и химия", а значит объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением.Также российский лидер отметил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку "нас это не касается, это не наше дело".В начале февраля Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Британская газета The Telegraph позже уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев. Позже выяснилось: Украина настаивала, чтобы сделка касалась будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие.Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться. Однако даже несмотря на это на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что задача минимум для Трампа уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум - это создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на мировом рынке: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай.
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4.7
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, китай
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Китай

Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая

10:31 26.02.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях
Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Отмечается, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина. Зато указано, что США будут получать 50% доходов от продажи всех минеральных ресурсов страны, включая газ и нефть. Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой.

"Американские граждане, даже если посмотреть на опросы, они очень счастливы, потому что, знаете ли, Байден разбрасывал деньги, как сладкую вату. <...> Этот парень (Зеленский. - Ред.) попал в эту ситуацию и потратил деньги так, как никто никогда не видел. Триста пятьдесят миллиардов долларов. Другое, что нам не нравится, это то, что Европа потратила сто миллиардов. Мы потратили триста пятьдесят миллиардов. Европа получает свои деньги обратно, потому что они потратили их в виде кредита. А мы просто дали им триста или триста пятьдесят миллиардов. Никто толком не знает [зачем]. Они даже не могут ответить мне на этот вопрос, это многое означает. Так что мы сейчас говорим, мы хотим вернуть эти деньги... И теперь американские налогоплательщики получат свои деньги обратно, причем с избытком", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Он отметил, что Вашингтон хотел бы покупать у Москвы минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.
Реагируя на это заявление, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов.
Пару дней назад - во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов - президент России Владимир Путин напомнил, что в стране запущен новый нацпроект "Новые материалы и химия", а значит объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением.
Также российский лидер отметил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку "нас это не касается, это не наше дело".

Редкоземельные металлы крайне востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, в оборонной и гражданской промышленности. О том, зачем они нужны Трампу в таком количестве, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Оседлав тигра, сложно с него слезть.

В начале февраля Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Британская газета The Telegraph позже уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.
Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев. Позже выяснилось: Украина настаивала, чтобы сделка касалась будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие.
Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться. Однако даже несмотря на это на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что задача минимум для Трампа уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум - это создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на мировом рынке: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай.
 
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Заголовок открываемого материала
10:31Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая
10:20"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ
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