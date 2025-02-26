https://ukraina.ru/20250226/1061380803.html

Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане

Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане - 26.02.2025 Украина.ру

Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане

Элитная вилла четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане подешевела с €4,5 млн до 2,5 (примерно с 400 до 225 млрд руб), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год. Об этом 26 февраля сообщил телеграм-канал Mash, приложив снимки "лота"

2025-02-26T17:36

2025-02-26T17:36

2025-02-26T17:36

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В итоге, отметили авторы материала, за три года участок зарос сорняком, а дом обветшал.Про особняки Зеленских западные СМИ пишут давно, однако в середине января на Украине разразился скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало официальную зарплату главаря киевского режима - 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц.При этом ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).Однако у депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, оказались другие данные: за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В начале февраля, уже находясь в должности президента США, Трамп потребовал от Киева вернуть все награбленные у Вашингтона $350 млрд.Кстати, ветшает не только вилла Зеленских, Заброшенный замок Галкина* и Пугачевой тоже разваливается - SHOT.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20250212/1061026007.html

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новости, украина, сша, россия, елена зеленская, дональд трамп, верховная рада, сизо, италия