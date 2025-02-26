Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
Элитная вилла четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане подешевела с €4,5 млн до 2,5 (примерно с 400 до 225 млрд руб), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год. Об этом 26 февраля сообщил телеграм-канал Mash, приложив снимки "лота"
Поместье выставили на продажу ещё в 2021 - тогда не спешили, хотели найти наиболее выгодную сделку, отсюда цена в €4,5 млн. Всё это время особняк сдавали в аренду за €70к в месяц (примерно шесть млн руб. - Ред.). После начала СВО виллу перестали даже снимать - из-за дурной славы Зеленского. Поползли слухи о "проклятии". Так как все политики, которым жал руку 95 квартал, проигрывали выборы, уходили в отставку или вовсе умирали. Среди них - Олаф Шольц, Борис Джонсон, Сидзо Абэ, Марио Драги", - говорится в комментарии канала.
В итоге, отметили авторы материала, за три года участок зарос сорняком, а дом обветшал.
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
Про особняки Зеленских западные СМИ пишут давно, однако в середине января на Украине разразился скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало официальную зарплату главаря киевского режима - 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц.
При этом ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).
Однако у депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, оказались другие данные: за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В начале февраля, уже находясь в должности президента США, Трамп потребовал от Киева вернуть все награбленные у Вашингтона $350 млрд.
12 февраля, 16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с УкраиныОзвученное недавно намерение новой американской администрации о получении доступа к редкоземельным металлам Украины фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима. Такое мнение 12 февраля в интервью агентству РИА Новости озвучил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
Кстати, ветшает не только вилла Зеленских, Заброшенный замок Галкина* и Пугачевой тоже разваливается - SHOT.
* Иноагент.