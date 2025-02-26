Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане - 26.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250226/1061380803.html
Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане
Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане - 26.02.2025 Украина.ру
Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане
Элитная вилла четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане подешевела с €4,5 млн до 2,5 (примерно с 400 до 225 млрд руб), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год. Об этом 26 февраля сообщил телеграм-канал Mash, приложив снимки "лота"
2025-02-26T17:36
2025-02-26T17:36
новости
украина
сша
россия
елена зеленская
дональд трамп
верховная рада
сизо
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061377579_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_daf68ccf2f7486a53d10c58f47158ab8.jpg
В итоге, отметили авторы материала, за три года участок зарос сорняком, а дом обветшал.Про особняки Зеленских западные СМИ пишут давно, однако в середине января на Украине разразился скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало официальную зарплату главаря киевского режима - 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц.При этом ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).Однако у депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, оказались другие данные: за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В начале февраля, уже находясь в должности президента США, Трамп потребовал от Киева вернуть все награбленные у Вашингтона $350 млрд.Кстати, ветшает не только вилла Зеленских, Заброшенный замок Галкина* и Пугачевой тоже разваливается - SHOT.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20250212/1061026007.html
украина
сша
россия
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061377579_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1a8dd9de2a376406c1f964beeb084bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, елена зеленская, дональд трамп, верховная рада, сизо, италия
Новости, Украина, США, Россия, Елена Зеленская, Дональд Трамп, Верховная Рада, СИЗО, Италия

Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане

17:36 26.02.2025
 
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Элитная вилла четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане подешевела с €4,5 млн до 2,5 (примерно с 400 до 225 млрд руб), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год. Об этом 26 февраля сообщил телеграм-канал Mash, приложив снимки "лота"

Поместье выставили на продажу ещё в 2021 - тогда не спешили, хотели найти наиболее выгодную сделку, отсюда цена в €4,5 млн. Всё это время особняк сдавали в аренду за €70к в месяц (примерно шесть млн руб. - Ред.). После начала СВО виллу перестали даже снимать - из-за дурной славы Зеленского. Поползли слухи о "проклятии". Так как все политики, которым жал руку 95 квартал, проигрывали выборы, уходили в отставку или вовсе умирали. Среди них - Олаф Шольц, Борис Джонсон, Сидзо Абэ, Марио Драги", - говорится в комментарии канала.

В итоге, отметили авторы материала, за три года участок зарос сорняком, а дом обветшал.
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
Про особняки Зеленских западные СМИ пишут давно, однако в середине января на Украине разразился скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало официальную зарплату главаря киевского режима - 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц.
При этом ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).
Однако у депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, оказались другие данные: за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В начале февраля, уже находясь в должности президента США, Трамп потребовал от Киева вернуть все награбленные у Вашингтона $350 млрд.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
12 февраля, 16:57
Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с УкраиныОзвученное недавно намерение новой американской администрации о получении доступа к редкоземельным металлам Украины фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима. Такое мнение 12 февраля в интервью агентству РИА Новости озвучил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
Кстати, ветшает не только вилла Зеленских, Заброшенный замок Галкина* и Пугачевой тоже разваливается - SHOT.
* Иноагент.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияЕлена ЗеленскаяДональд ТрампВерховная РадаСИЗОИталия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
18:53СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки
18:48Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии
18:43Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
17:59Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля
17:48Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом
17:47Глупые игры в цифры и архипелаг Чагос. Почему Лондону придется пожертвовать Украиной
17:36Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане
17:26Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО
17:21На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной
17:00Молись и кайся: Захарова дала совет Западу
16:31Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
16:17Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедим
16:08В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
15:45Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию
15:38Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России
15:33Напавшим на консульство России в Марселе грозит до 15 лет
15:24Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощения Украины
15:17Суд обязал администрацию Трампа спонсировать Киев
15:14Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Лента новостейМолния