Замок Галкина и Пугачевой разваливается - SHOT
Замок в деревне Грязи
Замок беглой семьи шоумена Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь разваливается на глазах. Об этом 6 февраля написал телеграм-канал SHOT, уточнив, что на стенах дома появился огромный слой мха, плесени и ржавчины
"Как нам удалось выяснить, сейчас особняк звездной семьи в плохом состоянии. Некогда яркие стены начали выцветать, на части из них уже появился внушительный слой плесени. С крыши и труб отваливается кирпичная кладка. На некоторых участках крыши можно заметить следы ржавчины. При этом в особняке Пугачевой и Галкина* нередко появляются их помощники, которые следят за состоянием дома", - сообщил канал, уточнив, что на содержание особняка у беглых артистов уходит около 500 тысяч в месяц.
© SHOT
© SHOT
© SHOT
© SHOT
Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр. При этом их дети - Лиза и Гарри - по сообщениям в СМИ учатся в Великобритании.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента. Пугачева несколько раз оскорбляла россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами", а также просила дать ей статус иноагента. Однако так и не получила его.
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом. А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
29 января, 11:51"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на КипреБеглая певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* на Кипре посетили премьеру спектакля "Записки сумасшедших", где сыграла актриса Чулпан Хаматова*. Постановку показали в Театре Паттихио на Лимасоле, уточнил журнал "Семь дней"
Строительство семейного замка в деревне Грязь Московской области Пугачева и Галкин* начали в 2011 году. По данным прессы, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома - три тысячи квадратных метров.
Известно, что звездная пара неоднократно пыталась продать свой дом за миллиард рублей. В общественном пространстве ходили разные слухи о том, кто пытался купить это строение, однако история так ничем и не закончилась. Летом прошлого года появилась новая информация: замок начали сдавать за два миллиона рублей в месяц.
О судьбе семейного гнезда предателей - материал обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Не получились из Грязи князи.Путь дворца Пугачевой и Галкина* от морга и крематория до пенсионного фонда.
Совсем недавно напомнил о себе и внук Пугачевой Никита Пресняков-младший, пожаловавшийся на то, что из-за пожаров в Калифорнии, ему пришлось эвакуироваться. Подробности в материале - "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.
* Иноагент.