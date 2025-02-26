https://ukraina.ru/20250226/1061380483.html

Глупые игры в цифры и архипелаг Чагос. Почему Лондону придется пожертвовать Украиной

Глупые игры в цифры и архипелаг Чагос. Почему Лондону придется пожертвовать Украиной - 26.02.2025 Украина.ру

Глупые игры в цифры и архипелаг Чагос. Почему Лондону придется пожертвовать Украиной

Чтобы выполнить план по увеличению оборонных расходов Великобритании, которые необходимы для британской версии гарантий безопасности для Украины, Лондону придется отказаться от финансирования Украины. Новые деньги появятся после геополитических сдвигов, осталось только подождать

2025-02-26T17:47

2025-02-26T17:47

2025-02-26T17:48

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П еред встречей с президентом США Дональдом Трампом из всех возможных вариантов британский премьер Кир Стармер выбрал путь литературного короля Артура. Однако вместо меча из камня он вытащил цифры из правительства. Оборонные расходы Великобритании вырастут с 2,3 до 2,6% ВВП в 2027 году, и это будет означать ежегодные траты в размере 13,4 млрд фунтов стерлингов, заявил Стармер. Английские журналисты назвали этот процесс извлечения Экскалибура "глупой игрой в цифры" с подачи Института фискальных исследований (IFS) и загнали в угол министра обороны Джона Хили. Помимо этого, Стармеру реально есть, что выложить на стол Трампа - архипелаг Чагос в Индо-Тихоокеанском регионе.Не 13, а 6"Дональд Трамп, безусловно, был очень прямолинеен в своем вызове. Он сыграл свою роль, конечно же. Он подчеркнул важность и необходимость этого", - сказал Хили о решении Стармера. По его словам, избрание Трампа вообще никак не повлияло на стратегию Лондона, и в любом случае оборонные расходы подняли бы - правительство три года работало над этим.Реальность такова, что министры Стармера не говорят об инфляции и не учитывают ее, будто такого явления не существует, умалчивают о военных расходах Великобритании за рубежом. В IFS полагают, что по-настоящему британские расходы на оборону вырастут только на 5-6 млрд фунтов к 2027 году."Премьер-министр пошел по стопам предыдущего правительства, объявив обманчиво большую цифру "дополнительных" расходов на оборону. Дополнительные 0,2% ВВП составляют около 6 миллиардов фунтов стерлингов, - заявил замдиректора IFS Бен Заранко. - Эта цифра, кажется, имеет смысл только в том случае, если кто-то думает, что оборонный бюджет в противном случае был бы заморожен в денежном выражении. Это, конечно, меркнет по сравнению со значимостью сегодняшнего объявления, но, тем не менее, разочаровывает".Стармеру пришлось оправдываться за игру с цифрами в Палате общин, но сделал он это неубедительно. Оказывается, прирост в 13,4 млрд фунтов получится, если вычесть из "цифр за 2027/2028 финансовый год" цифры "за этот финансовый год".- Это самый крупный устойчивый рост расходов на оборону со времен холодной войны, который позволит нам обеспечить безопасность и оборону нашей страны и Европы, - сказал Стармер.- IFS заявила сегодня, что правительство играет в "глупые игры" с цифрами. Как оно вычисляет эту разницу в цифрах? - поинтересовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок.- Мы уже говорили об этом две недели назад, снова и снова обсуждая один и тот же вопрос, - сказал Стармер и повторил пассаж о разнице.Деколонизация ЧагосаДжон Хили в эфире радиостанции LBC сказал, что все названные цифры верны. И 13 млрд фунтов, и 6 млрд фунтов, и даже 9 млрд фунтов, которые Великобритания должна выплатить Маврикию за военную базу на архипелаге Чагос в качестве 50% аванса. Просто договора пока нет, поэтому и сказать нечего."Ну… Не будет. Не будет никаких выплат, пока сделка не будет заключена", - сказал Хили и отказался отвечать даже на теоретический вопрос, где Лондон возьмет 9 млрд фунтов, если они вдруг понадобятся. "Я говорю вам сейчас, что у нас нет никаких финансовых обязательств до тех пор, пока сделка не будет заключена. И если эта сделка будет заключена, то она будет ратифицирована международным договором и подробности будут предоставлены парламенту", - утверждает Хили.Из далекого Порт-Луи (9 700 километров от Лондона по прямой) до жителей Великобритании дошли слухи о том, что британское правительство готово заплатить 18 млрд фунтов стерлингов за передачу архипелага Чагос в Индийском океане под суверенитет Маврикия. Большая часть будет выплачена авансом. Сделка подразумевает дальнейшую аренду британскими властями военной базы на 99 лет.В 2019 году Международный суд ООН рекомендовал Лондону отдать Маврикию британские территории в Индийском океане. И Маврикий, и Чагос ранее управлялись одной колониальной администрацией. На крупнейшем острове Диего-Гарсия размещена военная база Соединенного Королевства - для этого во второй половине XX века британцы депортировали всех местных жителей и запретили им когда-либо возвращаться. После этого британцы разрешили разместить на Диего-Гарсия военную базу американцам. Таким образом, совместная база функционирует с конца 1970-х, используется для мониторинга судоходства между Европой и Азией.Британские аналитики предполагают, что архипелаг Чагос может стать новым эпизодом в напряженных отношениях Лондона с Москвой. Когда британские политики говорят об экзистенциальной угрозе Европе со стороны России, они лукавят: наиболее вероятны опасения, что Чагос попадает в зону интересов и России, и Китая, и Ирана. Впрочем, как и в случае с Украиной, предполагается, что окончательное решение будет принято в Вашингтоне.Например, в январе 2025 года власти Маврикия призвали США и Великобританию отдать им Чагос, чтобы "не допустить на базу третьих лиц". А в феврале английские журналисты заявили, что Стармер призовет Трампа признать законность требований Маврикия. В противном случае, если Трамп наложит вето на сделку, Лондону придется выходить из проекта, а в регионе будет спровоцирована напряженность вроде той, что присутствует в Южно-Китайском море. Если Трамп согласится, по мнению британской стороны, это будет лучшим решением для выхода Штатов из аренды Диего-Гарсия.Это если вкратце о том, почему Хили не рискнул отвечать журналистам на простой вопрос.Восстановление репутацииЧагос и вооруженные силы Великобритании - это часть планов местных властей по восстановлению репутации Соединенного Королевства. Правительство взяло на себя обязательство "восстановить репутацию Великобритании в сфере международного развития", но сделало это в период геополитической нестабильности. Треть "мягкой силы" - международной помощи - тратится на поддержку беженцев внутри страны или просителей убежища. Власти вынуждены усиливать контроль над расходами. Повышение оборонных расходов на 0,2% возможно благодаря снижению трат на международную помощь, в том числе на беженцев.Эксперты Независимой комиссии по оказанию помощи (ICAI, консультативный орган при правительстве под эгидой МИД Великобритании) представили отчет о современных тенденциях в стране. Презентация состоялась 26 февраля на площадке Королевского института международных отношений. Журналисты Украина.ру виртуально присутствовали на мероприятии.В 2023 году большая часть выделенных средств осталась внутри страны, но бюджет упал ниже установленного показателя с 0,7% ВВП на международную помощь до 0,5%. Кир Стармер пообещал урезать его и далее - до 0,3% ВВП. В то же время Великобритания придерживается международных целевых показателей в области финансирования борьбы с изменением климата (11,6 млрд фунтов на пятилетний период) и сосредотачивает внимание на финансирование развития (кредиты, инвестиции и гарантии).Сокращать можно много чего. Например, больше всего британских денег, как выяснили в ICAI, тратят на украинских беженцев. Если в 2019 году на граждан Украины потратили 29 млн фунтов, в 2023 году помощь выросла в восемь с половиной раз - 250 млн фунтов. Кроме этого, согласно финансовой отчетности Форин-офиса, в 2021 году гарантии на сумму немногим более 0,5 млрд фунтов были предоставлены для Египта, Иордании и Ирака. В 2024 году портфель потяжелел на три с лишним миллиарда фунтов из-за Украины, а также Индии, Азиатского и Африканского банков развития.Оливия О`Салливан, директор программы "Великобритания в мире", не завидует положению, в котором оказалось правительство Стармера. Состояние вооруженных сил Великобритании вызывает у нее тревогу - в планах по военным закупкам, по ее словам, есть пробелы из примерно 15-16 млрд долларов на грядущий 10-летний план."Предыдущие правительства заявляли, что потратят на оборону 2,5% ВВП, но не уточняли, что изменится, чтобы заплатить за это, или каким образом они это сделают. Тем не менее, учитывая все это, сдвиг, который, по-видимому, составляет около шести миллиардов от помощи в область обороны, не позволит устранить даже существующие пробелы, не говоря уже о том, чтобы помочь нам справиться с преобразовательными задачами", - сказала она.Сдвиг в 6 млрд фунтов - это приблизительно те самые 0,2% ВВП, которые Стармер отрезает от "мягкой силы" в пользу армии, и которые, по мнению британских же генералов, никакой роли не сыграют."Треть наших расходов идет на помощь беженцам, на жилье для беженцев и лиц, ищущих убежища. Это ставит Великобританию в действительно невыгодное положение с точки зрения наших геополитических целей, связанных с восстановлением отношений с глобальным югом, чтобы играть важную роль в своего рода преобразующем экономическом росте в развивающихся странах", - добавила Салливан и возмутилась, что Штаты, в отличие от Британии, вкладывают миллиарды в существующие международные организации.Так откуда возьмутся деньги? Это был один из первых и самых напрашивающихся вопросов из зала. В Великобритании нет платформ для заработка в сфере "технологий, которые сейчас правят миром". В Штатах, например, есть Google, YouTube и даже Apple, которая буквально вчера объявила об инвестировании внутри страны 500 млрд долларов в течение четырех лет. Разумеется, на этот вопрос конкретного ответа нет. Штаты могут позволить себе сокращение международной помощи по линии USAID даже не потому, что хотят сделать ее эффективней, а потому, что сокращают роль влияния в мире. Да и перед европейцами стоит такая же проблема.А пока британские чиновники, политики, аналитики и обычные жители острова их ждут, Стармер выходит на финишную прямую - тонкий лед на встрече с Трампом. Подробнее об этом читайте в материале Алексея Туманова Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине

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