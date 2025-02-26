На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной - 26.02.2025 Украина.ру
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На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной
На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной - 26.02.2025 Украина.ру
На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной
Вашингтон поддерживает регулярный контакт с Киевом по вопросу урегулированию конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом в интервью телеканалу Fox News 26 февраля заявил американский госсекретарь Марко Рубио
2025-02-26T17:21
2025-02-26T17:21
новости
сша
украина
киев
вашингтон
марко рубио
владимир зеленский
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Он напомнил, что после телефонного звонка президенту России Владимиру Путину глава Белого дома "сразу же" позвонил Владимиру Зеленскому. Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс считает, что Владимир Зеленский до сих пор не понял главного: он не уловил сигналы Вашингтона о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно скорее. Подробности того, как Вэнс пытался натолкнуть главу киевского режима на "правильные" мысли — в материале Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — ВэнсМежду тем американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его словам, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. Украинская армия дотянет до урегулирования конфликта Россией и США, также считает глава Белого дома. О других заявлениях Трампа и происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
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новости, сша, украина, киев, вашингтон, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Украина, Киев, Вашингтон, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной

17:21 26.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Вашингтон поддерживает регулярный контакт с Киевом по вопросу урегулированию конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом в интервью телеканалу Fox News 26 февраля заявил американский госсекретарь Марко Рубио
Он напомнил, что после телефонного звонка президенту России Владимиру Путину глава Белого дома "сразу же" позвонил Владимиру Зеленскому.
"А потом Зеленский встретился с нашим министром финансов, а потом он встретился со мной и вице-президентом… у него были постоянные встречи. Я разговаривал с министром иностранных дел Украины дважды за последние шесть дней. Так что говорить, что мы не общаемся с ним, просто неверно", — сообщил Рубио.
Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс считает, что Владимир Зеленский до сих пор не понял главного: он не уловил сигналы Вашингтона о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно скорее. Подробности того, как Вэнс пытался натолкнуть главу киевского режима на "правильные" мысли — в материале Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
15:17
Суд обязал администрацию Трампа спонсировать КиевСуд дал действующей власти США менее двух дней на возобновление иностранной помощи. Об этом 26 февраля сообщило американское информагентство Associated Press (АР)
Между тем американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его словам, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. Украинская армия дотянет до урегулирования конфликта Россией и США, также считает глава Белого дома. О других заявлениях Трампа и происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
 
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