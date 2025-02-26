https://ukraina.ru/20250226/1061379239.html

На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной

На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной - 26.02.2025 Украина.ру

На короткой ноге с Киевом: Рубио о постоянном контакте между США и Украиной

Вашингтон поддерживает регулярный контакт с Киевом по вопросу урегулированию конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом в интервью телеканалу Fox News 26 февраля заявил американский госсекретарь Марко Рубио

2025-02-26T17:21

2025-02-26T17:21

2025-02-26T17:21

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вашингтон

марко рубио

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дональд трамп

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Он напомнил, что после телефонного звонка президенту России Владимиру Путину глава Белого дома "сразу же" позвонил Владимиру Зеленскому. Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс считает, что Владимир Зеленский до сих пор не понял главного: он не уловил сигналы Вашингтона о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно скорее. Подробности того, как Вэнс пытался натолкнуть главу киевского режима на "правильные" мысли — в материале Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — ВэнсМежду тем американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его словам, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. Украинская армия дотянет до урегулирования конфликта Россией и США, также считает глава Белого дома. О других заявлениях Трампа и происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля

https://ukraina.ru/20250226/1061371714.html

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новости, сша, украина, киев, вашингтон, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп