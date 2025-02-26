Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс - 26.02.2025 Украина.ру
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Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс - 26.02.2025 Украина.ру
Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Владимир Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Об этом 26 февраля в беседе с изданием Daily Mail заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс
2025-02-26T15:14
2025-02-26T15:14
новости
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вашингтон
владимир зеленский
джей ди вэнс
дональд трамп
украина
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Авторы публикации отмечают, что политики встречались в отеле в Мюнхене. По словам Вэнса, он настойчиво пытался намекнуть Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.Между тем сегодня, 26 февраля, президент США дал пресс-конференцию в Овальном кабинете, где ответил на все вопросы, которые так волнуют мировую общественность. Подробнее об этом и происходящем на Украине — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Украина

Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс

15:14 26.02.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP / Paul Sancya
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Владимир Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Об этом 26 февраля в беседе с изданием Daily Mail заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс
Авторы публикации отмечают, что политики встречались в отеле в Мюнхене. По словам Вэнса, он настойчиво пытался намекнуть Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.

"Очевидно, он так и не уловил этот сигнал", — уточнил американский вице-президент. В статье также подчеркивается, что Вэнс раскритиковал Зеленского за нападки в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.

Между тем сегодня, 26 февраля, президент США дал пресс-конференцию в Овальном кабинете, где ответил на все вопросы, которые так волнуют мировую общественность. Подробнее об этом и происходящем на Украине — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
 
НовостиСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДжей Ди ВэнсДональд ТрампУкраина
 
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