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Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс - 26.02.2025 Украина.ру
Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Владимир Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Об этом 26 февраля в беседе с изданием Daily Mail заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс
2025-02-26T15:14
2025-02-26T15:14
2025-02-26T15:14
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владимир зеленский
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Авторы публикации отмечают, что политики встречались в отеле в Мюнхене. По словам Вэнса, он настойчиво пытался намекнуть Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.Между тем сегодня, 26 февраля, президент США дал пресс-конференцию в Овальном кабинете, где ответил на все вопросы, которые так волнуют мировую общественность. Подробнее об этом и происходящем на Украине — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Украина
Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
Владимир Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Об этом 26 февраля в беседе с изданием Daily Mail заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс
Авторы публикации отмечают, что политики встречались в отеле в Мюнхене. По словам Вэнса, он настойчиво пытался намекнуть Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.
"Очевидно, он так и не уловил этот сигнал", — уточнил американский вице-президент. В статье также подчеркивается, что Вэнс раскритиковал Зеленского за нападки в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.
Между тем сегодня, 26 февраля, президент США дал пресс-конференцию в Овальном кабинете, где ответил на все вопросы, которые так волнуют мировую общественность. Подробнее об этом и происходящем на Украине — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля