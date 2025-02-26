https://ukraina.ru/20250226/1061375420.html

Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс

Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс - 26.02.2025 Украина.ру

Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс

Владимир Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Об этом 26 февраля в беседе с изданием Daily Mail заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс

2025-02-26T15:14

2025-02-26T15:14

2025-02-26T15:14

новости

сша

вашингтон

владимир зеленский

джей ди вэнс

дональд трамп

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056316467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d211bd9e40050c46166d72353a56bad6.jpg

Авторы публикации отмечают, что политики встречались в отеле в Мюнхене. По словам Вэнса, он настойчиво пытался намекнуть Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.Между тем сегодня, 26 февраля, президент США дал пресс-конференцию в Овальном кабинете, где ответил на все вопросы, которые так волнуют мировую общественность. Подробнее об этом и происходящем на Украине — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля

сша

вашингтон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина