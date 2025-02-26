"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы - 26.02.2025 Украина.ру
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"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы
"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы - 26.02.2025 Украина.ру
"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы
Сейчас Курской области идут тяжелые бои, в которых перемалываются украинские силы. Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T06:00
2025-02-26T06:00
новости
курская область
россия
донбасс
владимир зеленский
всу
вс рф
малая локня
колония
окружение
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Украина по-прежнему всеми силами цепляется за плацдарм в Курской области, там идут тяжелые бои, сообщил эксперт. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники, добавил он.У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. Но сейчас ситуация очень быстро меняется, указал он.Следовательно, ВС РФ продолжат медленно продвигаться на западном Донбассе, уничтожая значительную часть боеспособных бригад ВСУ в Курской области, отметил историк. Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы, считает Поликарпов. В Малой Локне есть женская колония, которую долго использовали как крепость. И если ВСУ вцепятся за нее, она тоже может оказаться котлом. Но не факт, что это произойдет, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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курская область
россия
донбасс
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новости, курская область, россия, донбасс, владимир зеленский, всу, вс рф, малая локня, колония, окружение, наступление, плацдарм, бронетехника, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Малая Локня, колония, окружение, наступление, плацдарм, бронетехника, СВО, Спецоперация

"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы

06:00 26.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас Курской области идут тяжелые бои, в которых перемалываются украинские силы. Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Украина по-прежнему всеми силами цепляется за плацдарм в Курской области, там идут тяжелые бои, сообщил эксперт. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники, добавил он.
У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. Но сейчас ситуация очень быстро меняется, указал он.

"Повторюсь, в Курской области идет мясорубка, где перемалываются украинские силы. Окружить какую-нибудь вражескую группировку в районе той же Малой Локни пока невозможно", — подчеркнул Поликарпов.

Следовательно, ВС РФ продолжат медленно продвигаться на западном Донбассе, уничтожая значительную часть боеспособных бригад ВСУ в Курской области, отметил историк.
Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы, считает Поликарпов. В Малой Локне есть женская колония, которую долго использовали как крепость. И если ВСУ вцепятся за нее, она тоже может оказаться котлом. Но не факт, что это произойдет, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 18:01
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКурская областьРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВСУВС РФМалая ЛокняколонияокружениенаступлениеплацдармбронетехникаСВОСпецоперация
 
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