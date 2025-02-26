"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Сейчас Курской области идут тяжелые бои, в которых перемалываются украинские силы. Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Украина по-прежнему всеми силами цепляется за плацдарм в Курской области, там идут тяжелые бои, сообщил эксперт. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники, добавил он.
У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. Но сейчас ситуация очень быстро меняется, указал он.
"Повторюсь, в Курской области идет мясорубка, где перемалываются украинские силы. Окружить какую-нибудь вражескую группировку в районе той же Малой Локни пока невозможно", — подчеркнул Поликарпов.
Следовательно, ВС РФ продолжат медленно продвигаться на западном Донбассе, уничтожая значительную часть боеспособных бригад ВСУ в Курской области, отметил историк.
Теоретически, там есть возможность устроить локальные котлы, считает Поликарпов. В Малой Локне есть женская колония, которую долго использовали как крепость. И если ВСУ вцепятся за нее, она тоже может оказаться котлом. Но не факт, что это произойдет, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами