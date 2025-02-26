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"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине
"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине - 26.02.2025 Украина.ру
"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине
Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik"
2025-02-26T10:10
2025-02-26T10:10
2025-02-26T10:11
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"Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.Захарова добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор.ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами.Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.Подробнее о путанице - в материале Виктории Титовой Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, оон, совбез, мария захарова
"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине
10:10 26.02.2025 (обновлено: 10:11 26.02.2025)
Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik"
"Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.
Захарова добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор.
"Может быть, это вот таким образом они сказать не могут, но своими действиями показывают, что находятся в какой-то уже безвыходной ситуации. Что вы хотите, мне хочется спросить. Что вам надо-то? И при этом, вот теперь фанфары... И ведь именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Господи, да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?", — возмутилась Захарова.
ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы
требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева
против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ
в Курской области
, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами.
Позже Совбез ООН одобрил предложенную США
резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР
и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.
Подробнее о путанице - в материале Виктории Титовой Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? на сайте Украина.ру.