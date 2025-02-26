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"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине

"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине - 26.02.2025 Украина.ру

"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по Украине

Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik"

2025-02-26T10:10

2025-02-26T10:10

2025-02-26T10:11

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"Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.Захарова добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор.ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами.Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.Подробнее о путанице - в материале Виктории Титовой Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, оон, совбез, мария захарова