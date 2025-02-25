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Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"?

Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"? - 25.02.2025 Украина.ру

Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"?

Россия и США впервые с 2022 года проголосовали вместе в ООН за общую резолюцию. Путаница с тремя разными проектами документов, правками, "антироссийской" позицией, ошибочное голосование Сербии – всё это напоминало выступление несыгранного оркестра.

2025-02-25T15:55

2025-02-25T15:55

2025-02-25T15:55

эксклюзив

оон

россия

дональд трамп

мария захарова

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сша

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резолюция

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От лица российского МИДа Мария Захарова немного внесла ясность, что же произошло 24 февраля и почему это важно: Надо отметить, что Россия и США, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, нередко голосовали вместе по ключевым вопросам, когда речь шла о мировой безопасности (борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения), особенно в периоды снижения геополитической напряжённости. Несмотря на текущие противоречия, история показывает, что даже конкурирующие державы могут находить точки соприкосновения в критических для глобальной безопасности вопросах. Возможно, сейчас наступил тот самым момент? Об этом размышляли эксперты на своих страницах в соцсетях, выражая при этом и долю скепсиса.Общественный деятель Татьяна ПопНу и сеанс коллективной психотерапии в ООН еще долго предстоит разбирать профильным специалистам. Там Генассамблея, то бишь общее сборище, лихо приняла вариант американской резолюции по Украине, который настолько извратили европейские правки, что за него не голосовали сами США. Зато потом в Совбезе ООН впервые с 2022 года США, Россия и Китай проголосовали вместе уже за нормальный документ, без русофобской истерики. И хотя цену всем бумагам ООН мы знаем, решение Совбеза все же носит обязательный характер, в отличие от бумажек Генассамблеи. Так что шок, истерика и паника копателей Черного моря, свято верующих в мантру "весь мир за нас" вполне понятны. Опять-таки, не спешу очаровываться переменами, чтобы не разочароваться после, но натиск трампистов на оставшуюся по миру клиентелу демократов-глобалистов нельзя не приветствовать. Крушите, а там уж посмотрим, что из этого получится.Политолог-американист Дмитрий ЕвстафьевЗнаете, коллеги, что самое главное в деятельности любого аналитика, претендующего на некое качество своей продукции? Вовремя пойти спать. Чтобы с утра (1) узнать, что всё несколько не так, как казалось в "угаре ночи" и (2) понять, что упущено, и что можно сейчас "авторски", а не в толпе комментаторов, "распушить". Я бы назвал вчерашний день ситуацией "встречного пала". Наше руководство четко осознало, что мы находимся на пороге новой волны информационно-политического давления, причем со всех сторон, как со стороны Трампа, так и со стороны евроатлантистов. Цель которого предельно очевидна: устроить информационный хаос, перерастающий в политический, создать у нас ощущение надвигающегося кризиса, чем принудить выбрать тот или иной вариант упрощения, сделав хотя бы одну уступку в ситуации, когда по многим причинам (и внутренним тоже) уступок делать нельзя. Через некоторое время будет можно, но не сейчас. В высказываниях Трампа на встрече с Макроном (взаимная личная неприязнь там очевидна, и это еще сыграет) сложно найти логику дальше формулы "я приеду, я все решу". В речах Трампа есть всё и на любой вкус, выбирай-не хочу, что и сделали многие российские комментаторы, цитировавшие отдельные фрагменты для доказательства своей правоты. Но в целом-то вчерашний день, если честно, – информационный хаос. Так что, когда говорят, что у Трампа есть стратегия, серьезно лукавят. Их, стратегий, у него много. Каждый день – новая. А вот тактика у него одна – "воронка информационной пурги", когда что-то не получается.Моя гипотеза: для Трампа результаты выборов в Германии и голосования по "его" резолюции в ГА ООН (история в СБ ООН любопытна, но именно резолюция ГА была демонстрацией Трампу реальных возможностей глобалистов) были неожиданны. И он решил взять паузу, в очередной раз запуская механизм "воронки информационной пурги". Трамп понял, что евроатлантикой он управлять не может, а это пока реальная геополитическая сила, а "плана Б" у него здесь нет.Важно, что в этот раз он пытался запустить "информационную пургу" четко против нас, вероятно считая, что нас можно продавить хотя бы на какой-то шаг навстречу. А Кремль вчера показал Трампу, что в "информационно-политические набросы" можно играть вдвоем. Причем гораздо более фундировано, чем Трамп. Но то, насколько резко был осуществлен перехват информационной инициативы, что осуществил Кремль вчера под самый вечер, говорит о том, что наше руководство прекрасно поняло опасность втягивания в трамповскую воронку "информационной пурги" конкретно сейчас, когда начались очень важные события на фронте. Не факт, что решающие, но точно переломные.Украинский политтехнолог Тарас Березовец*Вчерашнее голосование в ООН показало раскол в проукраинской коалиции, которая три года выступала единым фронтом против российской агрессии. Белый дом Дональда Трампа впервые после начала войны солидаризировался с Кремлем, выступив против резолюции, подготовленной ЕС и Украиной. Тем не менее, резолюция, осуждающая войну, была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН без поддержки США.Общественный деятель Александр СкубченкоСовбез ООН 10-ю голосами "за" одобрил предложенную США резолюцию по Украине без осуждения "вторжения на Украину" России, и с призывом к "немедленному прекращению российско-украинского конфликта". Россия, США и Китай голосовали вместе — за. Британия и Франция "воздержались". Они могли наложить вето, но наложили в штаны. Это огромная дипломатическая победа России. На уровне Совбеза ООН Россия отныне не "агрессор".Журналист Кирилл ШуликаСовбез ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки как европейских стран, так и России. За документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай, пять стран, включая Великобританию и Францию воздержались от голосования. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо как минимум девять голосов за и отсутствие вето со стороны постоянных членов. Я не зря вам говорил, что сейчас самое интересное происходит в скучной и невлиятельной ООН. Многое становится понятно. Например, то, что Европа в лице Франции и Великобритании не готова противодействовать США в оценках украинского конфликта и ставке в урегулировании на Россию. Они не голосовали против, просто воздержались, право вето не использовали. И это голосование, которое ничего не значит. Но дальше слов Бербок и Каллас дело не идет.Публицист Алексей БобровскийМесячник глобального хаоса? Трамп у власти всего чуть больше месяца, а событий и слов сказано на целый президентский срок. Обратите внимание, как все запутались, испугались и задергались. Лакмусовая бумажка - сегодняшнее голосование на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции Киева. Все отметили сюр в виде общего голосования против резолюции США, России и Израиля. Плюс еще ряда вменяемых и последовательных стран вроде Венгрии. Однако неприятным моментом нужно выделить продажную позицию поддержки резолюции Киева сербами, словаками, египтянами, Южной Кореей (той самой, которая сегодня же отменила для своих компаний ряд ограничений для захода обратно на наш рынок). Воздержались члены БРИКС - даже Иран и Китай (запомним это). Это к разговору о каком-то там "вменяемом" "глобальном Юге", "глобального большинства"… Все сильно запутались, боятся, не знают, что происходит…* признан в РФ иностранным агентомЕщё на эту тему: Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля

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эксклюзив, оон, россия, дональд трамп, мария захарова, дмитрий евстафьев, ес, сша, франция, резолюция