https://ukraina.ru/20250226/1061337622.html

"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине

"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине - 26.02.2025 Украина.ру

"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине

В Кремле заявили, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и США. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-26T19:15

2025-02-26T19:15

2025-02-26T19:15

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переговоры

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Журналист отметил, что голоса оптимистов по поводу переговоров между Россией и США звучат громче, чем голоса скептиков. Пока обе стороны не заявляют что-то конкретное, что давало бы повод давать им положительную оценку, отметил он.Но сам формат начавшегося диалога дает повод говорить о том, что позиция России действительно была услышана, указал эксперт.Москва неоднократно говорила, что мировая политика была лишена этой рациональности, когда было сложно говорить не только об Украине, но и по широкому кругу вопросов, указал Скоробогатый.Ведь украинский кризис – это лишь часть большого кризиса в международных отношениях, который возник за последние годы, отметил журналист."Это очень интересная штука. Мне это даже чем-то напомнило самое начало СВО, когда многие наблюдатели не ожидали такого развития событий. Сейчас прогнозировать именно такой формат перехода к мирному процессу на Украине тоже никто не мог. Уж очень оптимистично это выглядело", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html

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новости, россия, украина, пётр скоробогатый, саудовская аравия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры, журналист, сша, кризис, сво, спецоперация