"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
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"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
В Кремле заявили, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и США. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-26T19:15
2025-02-26T19:15
новости
россия
украина
пётр скоробогатый
саудовская аравия
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры
журналист
сша
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Журналист отметил, что голоса оптимистов по поводу переговоров между Россией и США звучат громче, чем голоса скептиков. Пока обе стороны не заявляют что-то конкретное, что давало бы повод давать им положительную оценку, отметил он.Но сам формат начавшегося диалога дает повод говорить о том, что позиция России действительно была услышана, указал эксперт.Москва неоднократно говорила, что мировая политика была лишена этой рациональности, когда было сложно говорить не только об Украине, но и по широкому кругу вопросов, указал Скоробогатый.Ведь украинский кризис – это лишь часть большого кризиса в международных отношениях, который возник за последние годы, отметил журналист."Это очень интересная штука. Мне это даже чем-то напомнило самое начало СВО, когда многие наблюдатели не ожидали такого развития событий. Сейчас прогнозировать именно такой формат перехода к мирному процессу на Украине тоже никто не мог. Уж очень оптимистично это выглядело", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, пётр скоробогатый, саудовская аравия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры, журналист, сша, кризис, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, переговоры, журналист, США, кризис, СВО, Спецоперация

"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине

19:15 26.02.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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В Кремле заявили, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и США. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Журналист отметил, что голоса оптимистов по поводу переговоров между Россией и США звучат громче, чем голоса скептиков. Пока обе стороны не заявляют что-то конкретное, что давало бы повод давать им положительную оценку, отметил он.
Но сам формат начавшегося диалога дает повод говорить о том, что позиция России действительно была услышана, указал эксперт.
Москва неоднократно говорила, что мировая политика была лишена этой рациональности, когда было сложно говорить не только об Украине, но и по широкому кругу вопросов, указал Скоробогатый.
"А сейчас Песков заявляет, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и Америкой. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов", — подчеркнул он.
Ведь украинский кризис – это лишь часть большого кризиса в международных отношениях, который возник за последние годы, отметил журналист.
"Это очень интересная штука. Мне это даже чем-то напомнило самое начало СВО, когда многие наблюдатели не ожидали такого развития событий. Сейчас прогнозировать именно такой формат перехода к мирному процессу на Украине тоже никто не мог. Уж очень оптимистично это выглядело", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30
Кризис русофобского единстваТретья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.
 
НовостиРоссияУкраинаПётр СкоробогатыйСаудовская АравияДональд ТрампДмитрий ПесковпереговорыжурналистСШАкризисСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
19:15"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
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