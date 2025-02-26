"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
В Кремле заявили, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и США. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Журналист отметил, что голоса оптимистов по поводу переговоров между Россией и США звучат громче, чем голоса скептиков. Пока обе стороны не заявляют что-то конкретное, что давало бы повод давать им положительную оценку, отметил он.
Но сам формат начавшегося диалога дает повод говорить о том, что позиция России действительно была услышана, указал эксперт.
Москва неоднократно говорила, что мировая политика была лишена этой рациональности, когда было сложно говорить не только об Украине, но и по широкому кругу вопросов, указал Скоробогатый.
"А сейчас Песков заявляет, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и Америкой. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов", — подчеркнул он.
Ведь украинский кризис – это лишь часть большого кризиса в международных отношениях, который возник за последние годы, отметил журналист.
"Это очень интересная штука. Мне это даже чем-то напомнило самое начало СВО, когда многие наблюдатели не ожидали такого развития событий. Сейчас прогнозировать именно такой формат перехода к мирному процессу на Украине тоже никто не мог. Уж очень оптимистично это выглядело", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией на сайте Украина.ру.