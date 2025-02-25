Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek - 25.02.2025 Украина.ру
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Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek - 25.02.2025 Украина.ру
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek
Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
2025-02-25T15:02
2025-02-25T15:02
интервью
китай
россия
сша
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
оон
украина.ру
брикс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.Впервые с 2022 года США, Россия и Китай в Совбезе ООН проголосовали вместе за резолюцию по Украине. - Юрий Вадимович, в своей статье "Закончилась ли Вторая мировая для Поднебесной" вы отмечаете, что итоги Версальской и Ялтинской конференций в Китае считают неблагоприятными для страны. В Ялте китайскую делегацию, например, не пригласили за стол переговоров, хотя Китай внес большой вклад в общую победу стран антигитлеровской коалиции. В связи с этим не вызывает ли в Пекине тревогу наметившееся сближение России и США?- Ситуация изменилась в корне. Если во время Версальской конференции 1919 года Китай был слаб, разобщен, только что была свергнута Цинская династия. В 1945 году, когда шла Ялтинская конференция, в Китае продолжалась гражданская война. Китай был разорван на несколько кусков: Маньчжоу-Го, марионеточная республика Ван Цзиньвэя, Китайская республика Чан Кайши со столицей в Чунцине, также Компартией под руководством Мао Цзедуна был освобожден большой район.Сейчас же Китай единое могучее государство, вторая экономика мира, страна, обладающая ракетно-ядерным потенциалом, третьим в мире. С приходом к власти Си Цзиньпина Китай отказался от пассивной роли во внешней политике, завещанной Дэн Сяопином, который говорил, что нужно оставаться в тени, накапливать силы и ждать удачного момента.Сейчас Китай активно проводит внешнюю политику и вряд ли будет зависеть от того, как пойдут российско-американские дела. Китай проводит линию на великое возрождение китайской нации. Все, что соответствует этой цели хорошо, что не соответствует плохо. Судя по разговору Путина и Си Цзиньпина между сторонами существует полное доверие. Об итогах встречи в Эр-Рияде глава МИД России Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И. Никакого двойного дна в наших отношениях с китайцами нет и не предвидится.- То есть новая "Ялта", если она состоится, не может пройти без участия Китая и его весомой роли в переговорах?- А зачем вообще нужна новая "Ялта"? Зачем в старые бочки наливать новое вино? Почему такой треугольник (Россия-Китай-США), почему не квадрат? Где Индия, Бразилия, БРИКС, ШОС? Эта формула, новая "Ялта", придумана нашим братом журналистом, политологом. Но вряд ли именно об этом думают Си Цзиньпин, Путин и Трамп, у них другие геометрические построения.Что касается китайцев, то они больше верят в двусторонние отношения, а не многосторонние. У Си Цзиньпина есть авторская внешнеполитическая концепция. Она называется "Новые отношения великих держав". Он выступил с ней еще в 2013 году. Сразу после визита в Москву он отправился в США, где презентовал эту концепцию Бараку Обаме. Концепция подразумевает равенство великих держав. В тот момент это было равенство с США.Обама отверг эту теорию, но затем она была реализована в отношениях с Россией. И сейчас китайцы предлагают эту концепцию уже новой администрации США, хотя я сомневаюсь, что Трамп ее воспримет- Недавно Трамп ввел очередные тарифы на китайские товары. Продолжит ли он политику эскалации в отношениях с Пекином?- Трамп будет стараться нажимать на разные педали и в российско-американских, и в американо-китайских отношениях. Это будут американские горки: то вверх, то вниз. Если сейчас с нами идет все вверх, это не значит, что потом не начнется "вниз". Если сейчас с китайцами все "вниз", это не значит, что потом не пойдет "вверх".Посмотрите на окружение Трампа. Маск и Вэнс представляют интересы американской космонавтики и Силиконовой долины, которые хотят соревноваться с китайцами в науке и технике, а не меряться санкциями и военными базами.То есть курс Трампа постоянно будет меняться и тактически, и стратегически. Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek (нейросеть нового поколения, созданная для мгновенного анализа текста, изображений и аудио).Повторюсь, все будет меняться. Пекин еще не выложил на стол все козыри. Американо-китайские отношения – это долгий процесс. Мы понимаем, чего хочет Китай. А что хотят США – непонятно. Наверное, скоро станет известно.- Сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности предположил, что Китай может направить свой миротворческий контингент на Украину. Устроит ли Россию наличие китайских миротворцев на Украине?- В первую очередь это не устроит Запад, потому что они считают Китай нейтральной страной. Хотя Китай имеет огромный опыт в качестве миротворца. Как вы знаете, китайский миротворческий контингент самый большой в ООН. Больше всего именно китайских голубых касок. То есть Пекин бы не возражал против этого. И Россия не возражала бы. А вот Запад против китайских миротворцев будет резко возражать.Больше о международной политике в материале Павла Котова: Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США
https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, россия, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, оон, украина.ру, брикс
Интервью, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН, Украина.ру, БРИКС

Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek

15:02 25.02.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЮрий Тавровский интервью
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.
Впервые с 2022 года США, Россия и Китай в Совбезе ООН проголосовали вместе за резолюцию по Украине.
- Юрий Вадимович, в своей статье "Закончилась ли Вторая мировая для Поднебесной" вы отмечаете, что итоги Версальской и Ялтинской конференций в Китае считают неблагоприятными для страны. В Ялте китайскую делегацию, например, не пригласили за стол переговоров, хотя Китай внес большой вклад в общую победу стран антигитлеровской коалиции. В связи с этим не вызывает ли в Пекине тревогу наметившееся сближение России и США?
- Ситуация изменилась в корне. Если во время Версальской конференции 1919 года Китай был слаб, разобщен, только что была свергнута Цинская династия. В 1945 году, когда шла Ялтинская конференция, в Китае продолжалась гражданская война. Китай был разорван на несколько кусков: Маньчжоу-Го, марионеточная республика Ван Цзиньвэя, Китайская республика Чан Кайши со столицей в Чунцине, также Компартией под руководством Мао Цзедуна был освобожден большой район.
Сейчас же Китай единое могучее государство, вторая экономика мира, страна, обладающая ракетно-ядерным потенциалом, третьим в мире. С приходом к власти Си Цзиньпина Китай отказался от пассивной роли во внешней политике, завещанной Дэн Сяопином, который говорил, что нужно оставаться в тени, накапливать силы и ждать удачного момента.
Сейчас Китай активно проводит внешнюю политику и вряд ли будет зависеть от того, как пойдут российско-американские дела. Китай проводит линию на великое возрождение китайской нации. Все, что соответствует этой цели хорошо, что не соответствует плохо. Судя по разговору Путина и Си Цзиньпина между сторонами существует полное доверие. Об итогах встречи в Эр-Рияде глава МИД России Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И. Никакого двойного дна в наших отношениях с китайцами нет и не предвидится.
06:30
Кризис русофобского единстваТретья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.
- То есть новая "Ялта", если она состоится, не может пройти без участия Китая и его весомой роли в переговорах?
- А зачем вообще нужна новая "Ялта"? Зачем в старые бочки наливать новое вино? Почему такой треугольник (Россия-Китай-США), почему не квадрат? Где Индия, Бразилия, БРИКС, ШОС? Эта формула, новая "Ялта", придумана нашим братом журналистом, политологом. Но вряд ли именно об этом думают Си Цзиньпин, Путин и Трамп, у них другие геометрические построения.
Что касается китайцев, то они больше верят в двусторонние отношения, а не многосторонние. У Си Цзиньпина есть авторская внешнеполитическая концепция. Она называется "Новые отношения великих держав". Он выступил с ней еще в 2013 году. Сразу после визита в Москву он отправился в США, где презентовал эту концепцию Бараку Обаме. Концепция подразумевает равенство великих держав. В тот момент это было равенство с США.
Обама отверг эту теорию, но затем она была реализована в отношениях с Россией. И сейчас китайцы предлагают эту концепцию уже новой администрации США, хотя я сомневаюсь, что Трамп ее воспримет
- Недавно Трамп ввел очередные тарифы на китайские товары. Продолжит ли он политику эскалации в отношениях с Пекином?
- Трамп будет стараться нажимать на разные педали и в российско-американских, и в американо-китайских отношениях. Это будут американские горки: то вверх, то вниз. Если сейчас с нами идет все вверх, это не значит, что потом не начнется "вниз". Если сейчас с китайцами все "вниз", это не значит, что потом не пойдет "вверх".
Посмотрите на окружение Трампа. Маск и Вэнс представляют интересы американской космонавтики и Силиконовой долины, которые хотят соревноваться с китайцами в науке и технике, а не меряться санкциями и военными базами.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 18:07
Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила Вот вам еще о пользе ударов по железнодорожным коммуникациям в Украине, о которых так долго говорится вхолостую: есть удары – есть польза, нет ударов – нет и пользы, а наоборот очевиден вред. Для России. Потому что шастают по Киеву всякие без меры и гадости собираются учинять.
То есть курс Трампа постоянно будет меняться и тактически, и стратегически. Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek (нейросеть нового поколения, созданная для мгновенного анализа текста, изображений и аудио).
Повторюсь, все будет меняться. Пекин еще не выложил на стол все козыри. Американо-китайские отношения – это долгий процесс. Мы понимаем, чего хочет Китай. А что хотят США – непонятно. Наверное, скоро станет известно.
- Сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности предположил, что Китай может направить свой миротворческий контингент на Украину. Устроит ли Россию наличие китайских миротворцев на Украине?
- В первую очередь это не устроит Запад, потому что они считают Китай нейтральной страной. Хотя Китай имеет огромный опыт в качестве миротворца. Как вы знаете, китайский миротворческий контингент самый большой в ООН.
Больше всего именно китайских голубых касок. То есть Пекин бы не возражал против этого. И Россия не возражала бы. А вот Запад против китайских миротворцев будет резко возражать.
Больше о международной политике в материале Павла Котова: Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США
 
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