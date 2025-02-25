https://ukraina.ru/20250225/1061345444.html

Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek

Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek - 25.02.2025 Украина.ру

Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek

Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.

2025-02-25T15:02

2025-02-25T15:02

2025-02-25T15:02

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сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.Впервые с 2022 года США, Россия и Китай в Совбезе ООН проголосовали вместе за резолюцию по Украине. - Юрий Вадимович, в своей статье "Закончилась ли Вторая мировая для Поднебесной" вы отмечаете, что итоги Версальской и Ялтинской конференций в Китае считают неблагоприятными для страны. В Ялте китайскую делегацию, например, не пригласили за стол переговоров, хотя Китай внес большой вклад в общую победу стран антигитлеровской коалиции. В связи с этим не вызывает ли в Пекине тревогу наметившееся сближение России и США?- Ситуация изменилась в корне. Если во время Версальской конференции 1919 года Китай был слаб, разобщен, только что была свергнута Цинская династия. В 1945 году, когда шла Ялтинская конференция, в Китае продолжалась гражданская война. Китай был разорван на несколько кусков: Маньчжоу-Го, марионеточная республика Ван Цзиньвэя, Китайская республика Чан Кайши со столицей в Чунцине, также Компартией под руководством Мао Цзедуна был освобожден большой район.Сейчас же Китай единое могучее государство, вторая экономика мира, страна, обладающая ракетно-ядерным потенциалом, третьим в мире. С приходом к власти Си Цзиньпина Китай отказался от пассивной роли во внешней политике, завещанной Дэн Сяопином, который говорил, что нужно оставаться в тени, накапливать силы и ждать удачного момента.Сейчас Китай активно проводит внешнюю политику и вряд ли будет зависеть от того, как пойдут российско-американские дела. Китай проводит линию на великое возрождение китайской нации. Все, что соответствует этой цели хорошо, что не соответствует плохо. Судя по разговору Путина и Си Цзиньпина между сторонами существует полное доверие. Об итогах встречи в Эр-Рияде глава МИД России Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И. Никакого двойного дна в наших отношениях с китайцами нет и не предвидится.- То есть новая "Ялта", если она состоится, не может пройти без участия Китая и его весомой роли в переговорах?- А зачем вообще нужна новая "Ялта"? Зачем в старые бочки наливать новое вино? Почему такой треугольник (Россия-Китай-США), почему не квадрат? Где Индия, Бразилия, БРИКС, ШОС? Эта формула, новая "Ялта", придумана нашим братом журналистом, политологом. Но вряд ли именно об этом думают Си Цзиньпин, Путин и Трамп, у них другие геометрические построения.Что касается китайцев, то они больше верят в двусторонние отношения, а не многосторонние. У Си Цзиньпина есть авторская внешнеполитическая концепция. Она называется "Новые отношения великих держав". Он выступил с ней еще в 2013 году. Сразу после визита в Москву он отправился в США, где презентовал эту концепцию Бараку Обаме. Концепция подразумевает равенство великих держав. В тот момент это было равенство с США.Обама отверг эту теорию, но затем она была реализована в отношениях с Россией. И сейчас китайцы предлагают эту концепцию уже новой администрации США, хотя я сомневаюсь, что Трамп ее воспримет- Недавно Трамп ввел очередные тарифы на китайские товары. Продолжит ли он политику эскалации в отношениях с Пекином?- Трамп будет стараться нажимать на разные педали и в российско-американских, и в американо-китайских отношениях. Это будут американские горки: то вверх, то вниз. Если сейчас с нами идет все вверх, это не значит, что потом не начнется "вниз". Если сейчас с китайцами все "вниз", это не значит, что потом не пойдет "вверх".Посмотрите на окружение Трампа. Маск и Вэнс представляют интересы американской космонавтики и Силиконовой долины, которые хотят соревноваться с китайцами в науке и технике, а не меряться санкциями и военными базами.То есть курс Трампа постоянно будет меняться и тактически, и стратегически. Не надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek (нейросеть нового поколения, созданная для мгновенного анализа текста, изображений и аудио).Повторюсь, все будет меняться. Пекин еще не выложил на стол все козыри. Американо-китайские отношения – это долгий процесс. Мы понимаем, чего хочет Китай. А что хотят США – непонятно. Наверное, скоро станет известно.- Сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности предположил, что Китай может направить свой миротворческий контингент на Украину. Устроит ли Россию наличие китайских миротворцев на Украине?- В первую очередь это не устроит Запад, потому что они считают Китай нейтральной страной. Хотя Китай имеет огромный опыт в качестве миротворца. Как вы знаете, китайский миротворческий контингент самый большой в ООН. Больше всего именно китайских голубых касок. То есть Пекин бы не возражал против этого. И Россия не возражала бы. А вот Запад против китайских миротворцев будет резко возражать.Больше о международной политике в материале Павла Котова: Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, китай, россия, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, оон, украина.ру, брикс