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Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США

Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США - 25.02.2025 Украина.ру

Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал последние события вокруг Украины и заявления Дональда Трампа, оценил шансы Владимира Зеленского на переизбрание, а также предложил совместные проекты американцам. Все это прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину вечером 24 февраля

2025-02-25T11:25

2025-02-25T11:25

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Предложение Соединенным Штатам по металламСделка между США и Украиной по природным ресурсам не имеет никакого отношения к России, заявил Путин.Он рассказал, что провел совещание по редкоземельным металлам, месторождения которых находятся на территории РФ. По этому вопросу государство пока делает не так много, как того хотелось бы, добавил он.По его словам, Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов."Они у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", - отметил Путин.Глава государства подчеркнул, что Москва готова пригласить американских партнеров и в новые регионы, где также есть определенные запасы этих ресурсов.Токсичность ЗеленскогоВладимир Зеленский становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, отдавая "нелепые" приказы, основанные не на соображениях военного характера, а на политических соображениях, это ведет к катастрофическим потерям для украинской армии, рассказал Путин.К слову, за все интервью Путин ни разу не назвал главу правящего на Украине режима по фамилии.Он обратил внимание на провал голосования в Верховной Раде по постановлению, которое выражало поддержку продлению полномочий Зеленского до новых выборов после окончания военного положения. По мнению Путина, это говорит о том, что глава киевского режима становится токсичным для всего общества."Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - отметил президент.По словам Путина, Зеленский уклоняется от переговоров, так как это быстро приведет к необходимости отменить военное положение и проводить выборы."У него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего возможного политического соперника", - заявил российский лидер, уточнив, что имеет в виду нынешнего посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.Путин рассказал, что если присовокупить к этому возможную поддержку Залужного со стороны других политических игроков, бывших премьеров и бывших украинских президентов, то шансов у Зеленского победить на выборах нет никаких, если не будут совсем подтасовывать."Он (Зеленский. – ред.) является фактором разложения и армии, и общества, и государства", - заявил президент России.Глава государства отметил, что Дональд Трамп понимает это и толкает Зеленского к выборам, желая "оздоровить политическую обстановку" на Украине, консолидировать общество и создать условия для выживания Украины.Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, отметил Путин. Москве хотелось бы, добавил он, чтобы эта территория не использовалась в качестве враждебного плацдарма для нападения на РФ, а превратилась в дружественное соседнее государство.Позиция США, Европы и КитаяТрамп не действует на основе эмоций, хотя действующий глава киевского режима дает поводы к этому, отметил Путин.Американский президент, заявил он, основывается на рациональном подходе к сложившейся ситуации.У Трампа уникальное положение, он не просто говорит то, что думает, а он говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из крупных держав, отметил глава российского государства.Судя по тому, как действуют европейцы, они не очень понимают нынешние расклады, сказал Путин, но дело даже не в этом."Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они слишком многое наговорили и наобещали. И теперь, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно и практически невозможно без потери лица. Имею в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, сложностей в парламенте. Учитывая это обстоятельство, менять свою позицию практически невозможно", - заявил он.В том, что Европа хочет участвовать в переговорном процессе с РФ нет ничего плохого, однако требовать что-то от Москвы они не могут.Европа сама отказалась от контактов с Россией, захотят вернуться – пожалуйста, сказал Путин."Я видел и реакцию и на наш телефонный разговор с президентом США, видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она действительно эмоциональна и лишена какого-то практического смысла", - отметил он.По словам главы государства, для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе на украинском треке, и Россия, и США должны сделать первый шаг."В чем он заключается. Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде. Этому будут посвящены ближайшие, может быть, другие контакты на высоком уровне", - сказал Путин.Российский президент подчеркнул, что "без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе такой сложный, острый, как украинский кризис"."Но при чем здесь европейцы? Это касается двухсторонних российско-американских отношений. Они нам здесь зачем?", - задался он вопросом.В Саудовской Аравии затрагивалась тема урегулирования украинского конфликта, но еще не обсуждалась сущностно, заявил Путин."Мы только договорились о том, что мы подойдем к этому. И в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия европейских стран", - резюмировал он.Не только европейцы, но и другие страны могут участвовать в обсуждении урегулирования кризиса на Украине, РФ относится к этому с уважением, сказал Путин.Российский лидер рассказал о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, который проинформировал его о предстоящем заседании в Нью-Йорке "группы мира" - китайской инициативы по завершению конфликта на Украине.Алюминий и оборонные бюджетыПутина попросили прокомментировать предложение Трампа подумать о 50-процентном сокращении военных расходов."Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов [военные расходы]. И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет", - отметил он.Путин также рассказал, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США."Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать", - заявил он.По его словам, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия. Москва и Вашингтон могли бы подумать о совместном предприятии в этом регионе. Американские инвестиции в этом случае могут оцениваться в 15 млрд долларов.Интересные факты о президенте России - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.

https://ukraina.ru/20250224/1061314454.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский