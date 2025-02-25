По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших
Госбюро расследований Украины и Нацполиция завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные с закрытой информационной базы представителям ритуального бизнеса. Об этом сообщает ГБР.
Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника силового ведомства уже направлен в суд.
"По данным следствия, экс-служащий, работая в правоохранительном органе Запорожья, имел доступ к закрытому государственному порталу, где хранилась информация об умерших гражданах и их родственниках. Воспользовавшись этим, он решил продавать эти данные, включая номера телефонов, представителям похоронного бизнеса", - рассказали в ГБР.
Предприниматели при получении такой информации сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги. Для непрерывности работы схемы бывший сотрудник органов привлёк к ней свою жену, предоставив ей логин и пароль для доступа в закрытую базу.
Следователи зафиксировали более 300 случаев передачи конфиденциальной информации. Фигуранту предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
В ГБР напомнили, что подобное преступление ранее было разоблачено в Николаеве – там двое правоохранителей также продавали ритуальному агентству информацию об умерших гражданах.
Накануне ГБР сообщало, что На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих