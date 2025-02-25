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По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших

По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших - 25.02.2025 Украина.ру

По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших

Госбюро расследований Украины и Нацполиция завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные с закрытой информационной базы представителям ритуального бизнеса. Об этом сообщает ГБР.

2025-02-25T14:16

2025-02-25T14:16

2025-02-25T14:16

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Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника силового ведомства уже направлен в суд.Предприниматели при получении такой информации сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги. Для непрерывности работы схемы бывший сотрудник органов привлёк к ней свою жену, предоставив ей логин и пароль для доступа в закрытую базу.Следователи зафиксировали более 300 случаев передачи конфиденциальной информации. Фигуранту предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.В ГБР напомнили, что подобное преступление ранее было разоблачено в Николаеве – там двое правоохранителей также продавали ритуальному агентству информацию об умерших гражданах.Накануне ГБР сообщало, что На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих

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новости, запорожье, украина, николаев, гбр, нацполиция, криминал, похоронные дело, информационная безопасность