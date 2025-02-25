По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших - 25.02.2025 Украина.ру
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По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших
По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших - 25.02.2025 Украина.ру
По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших
Госбюро расследований Украины и Нацполиция завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные с закрытой информационной базы представителям ритуального бизнеса. Об этом сообщает ГБР.
2025-02-25T14:16
2025-02-25T14:16
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гбр
нацполиция
криминал
похоронные дело
информационная безопасность
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Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника силового ведомства уже направлен в суд.Предприниматели при получении такой информации сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги. Для непрерывности работы схемы бывший сотрудник органов привлёк к ней свою жену, предоставив ей логин и пароль для доступа в закрытую базу.Следователи зафиксировали более 300 случаев передачи конфиденциальной информации. Фигуранту предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.В ГБР напомнили, что подобное преступление ранее было разоблачено в Николаеве – там двое правоохранителей также продавали ритуальному агентству информацию об умерших гражданах.Накануне ГБР сообщало, что На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
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новости, запорожье, украина, николаев, гбр, нацполиция, криминал, похоронные дело, информационная безопасность
Новости, Запорожье, Украина, Николаев, ГБР, Нацполиция, криминал, похоронные дело, информационная безопасность

По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших

14:16 25.02.2025
 
© РИА Новости . Давид Шоломович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Давид Шоломович
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Госбюро расследований Украины и Нацполиция завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные с закрытой информационной базы представителям ритуального бизнеса. Об этом сообщает ГБР.
Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника силового ведомства уже направлен в суд.
"По данным следствия, экс-служащий, работая в правоохранительном органе Запорожья, имел доступ к закрытому государственному порталу, где хранилась информация об умерших гражданах и их родственниках. Воспользовавшись этим, он решил продавать эти данные, включая номера телефонов, представителям похоронного бизнеса", - рассказали в ГБР.
Предприниматели при получении такой информации сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги. Для непрерывности работы схемы бывший сотрудник органов привлёк к ней свою жену, предоставив ей логин и пароль для доступа в закрытую базу.
Следователи зафиксировали более 300 случаев передачи конфиденциальной информации. Фигуранту предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
В ГБР напомнили, что подобное преступление ранее было разоблачено в Николаеве – там двое правоохранителей также продавали ритуальному агентству информацию об умерших гражданах.
Накануне ГБР сообщало, что На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
 
НовостиЗапорожьеУкраинаНиколаевГБРНацполициякриминалпохоронные делоинформационная безопасность
 
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