Глава МИД России прибыл с визитом в Иран

Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран

Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.