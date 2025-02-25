Глава МИД России прибыл с визитом в Иран - 25.02.2025 Украина.ру
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Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
Глава МИД России прибыл с визитом в Иран - 25.02.2025 Украина.ру
Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры в Тегеран с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-02-25T13:52
2025-02-25T13:52
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В ходе визита главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Исламской Республики Иран предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора.Там также сообщили, что представители Москвы и Тегерана намерен обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов. Среди них - обстановка в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийская проблематика.Сергей Лавров и Аббас Аракчи также намерены обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Ранее, 17 января иранский президент Масуд Пезешкиан провёл в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также были оформлены договорённости по расширению сотрудничества в нефтегазовой и других сферах.Иран поддерживает Россию в СВО и на международной арене. Москва выступает за нормализацию обстановки вокруг Ирана и снятие санкций с исламской республики. Интервью на эту тему: Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
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Новости, Россия, Москва, Тегеран , Сергей Лавров, Масуд Пезешкиани, Владимир Путин, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, санкции, Восток, Азия, внешняя политика, МИД РФ

Глава МИД России прибыл с визитом в Иран

13:52 25.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры в Тегеран с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе визита главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Исламской Республики Иран предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора.
"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта", - отметили в МИД РФ.
Там также сообщили, что представители Москвы и Тегерана намерен обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов. Среди них - обстановка в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийская проблематика.
Сергей Лавров и Аббас Аракчи также намерены обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Дмитрий Гусев интервью
22 января, 19:30
Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.
Ранее, 17 января иранский президент Масуд Пезешкиан провёл в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также были оформлены договорённости по расширению сотрудничества в нефтегазовой и других сферах.
Иран поддерживает Россию в СВО и на международной арене. Москва выступает за нормализацию обстановки вокруг Ирана и снятие санкций с исламской республики.
Интервью на эту тему: Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
 
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