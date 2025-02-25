Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры в Тегеран с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе визита главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Исламской Республики Иран предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора.
"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта", - отметили в МИД РФ.
Там также сообщили, что представители Москвы и Тегерана намерен обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов. Среди них - обстановка в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийская проблематика.
Сергей Лавров и Аббас Аракчи также намерены обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
22 января, 19:30Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.
Ранее, 17 января иранский президент Масуд Пезешкиан провёл в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также были оформлены договорённости по расширению сотрудничества в нефтегазовой и других сферах.
Иран поддерживает Россию в СВО и на международной арене. Москва выступает за нормализацию обстановки вокруг Ирана и снятие санкций с исламской республики.