https://ukraina.ru/20250215/1061104595.html
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович - 15.02.2025 Украина.ру
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Евросоюза на смену курса Трампа по Украине, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса
2025-02-15T18:27
2025-02-15T18:27
2025-02-15T18:33
видео
политика
иран
сша
россия
владимир путин
украина.ру
нато
никита мендкович
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0f/1061104461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2826045bc90f25f8b700805387596725.jpg.webp
00:24 - Реакция ЕС на телефонный разговор Путина и Трампа; 02:59 - О перезагрузке НАТО; 06:51 - Китай в роли участника возможного переговоров; 08:03 - О санкциях киевского режима против олигархов; 10:34 - О молодёжных контрактах на Украине; 13:08 - Пойдёт ли Иран на новую ядерную сделку с США? 15:56 - Позиция России по иранскому вопросу
иран
сша
россия
украина
китай
турция
ближний восток
сирия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0f/1061104461_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_803aed6804f552069e328faaf3f5fe06.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, политика, иран, сша, россия, владимир путин, украина.ру, нато, никита мендкович, дональд трамп, ес, сделка, олигарх, киевский режим, украина, ядерная безопасность, китай, евросоюз, переговоры, дипломатия, турция, ближний восток, сирия, победа, госгарантии, мобилизация, экономика, дипломаты, видео
Видео, политика, Иран, США, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, Никита Мендкович, Дональд Трамп, ЕС, сделка, олигарх, киевский режим, Украина, ядерная безопасность, Китай, Евросоюз, переговоры, дипломатия, Турция, Ближний Восток, Сирия, победа, госгарантии, мобилизация, экономика, дипломаты
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
18:27 15.02.2025 (обновлено: 18:33 15.02.2025)
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Евросоюза на смену курса Трампа по Украине, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса
00:24 - Реакция ЕС на телефонный разговор Путина и Трампа;
02:59 - О перезагрузке НАТО;
06:51 - Китай в роли участника возможного переговоров;
08:03 - О санкциях киевского режима против олигархов;
10:34 - О молодёжных контрактах на Украине;
13:08 - Пойдёт ли Иран на новую ядерную сделку с США?
15:56 - Позиция России по иранскому вопросу