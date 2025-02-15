Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович - 15.02.2025 Украина.ру
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Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович - 15.02.2025 Украина.ру
Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Евросоюза на смену курса Трампа по Украине, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса
2025-02-15T18:27
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видео
политика
иран
сша
россия
владимир путин
украина.ру
нато
никита мендкович
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00:24 - Реакция ЕС на телефонный разговор Путина и Трампа; 02:59 - О перезагрузке НАТО; 06:51 - Китай в роли участника возможного переговоров; 08:03 - О санкциях киевского режима против олигархов; 10:34 - О молодёжных контрактах на Украине; 13:08 - Пойдёт ли Иран на новую ядерную сделку с США? 15:56 - Позиция России по иранскому вопросу
иран
сша
россия
украина
китай
турция
ближний восток
сирия
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видео, политика, иран, сша, россия, владимир путин, украина.ру, нато, никита мендкович, дональд трамп, ес, сделка, олигарх, киевский режим, украина, ядерная безопасность, китай, евросоюз, переговоры, дипломатия, турция, ближний восток, сирия, победа, госгарантии, мобилизация, экономика, дипломаты, видео
Видео, политика, Иран, США, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, Никита Мендкович, Дональд Трамп, ЕС, сделка, олигарх, киевский режим, Украина, ядерная безопасность, Китай, Евросоюз, переговоры, дипломатия, Турция, Ближний Восток, Сирия, победа, госгарантии, мобилизация, экономика, дипломаты

Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович

18:27 15.02.2025 (обновлено: 18:33 15.02.2025)
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Евросоюза на смену курса Трампа по Украине, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса
00:24 - Реакция ЕС на телефонный разговор Путина и Трампа;
02:59 - О перезагрузке НАТО;
06:51 - Китай в роли участника возможного переговоров;
08:03 - О санкциях киевского режима против олигархов;
10:34 - О молодёжных контрактах на Украине;
13:08 - Пойдёт ли Иран на новую ядерную сделку с США?
15:56 - Позиция России по иранскому вопросу
 
ВидеополитикаИранСШАРоссияВладимир ПутинУкраина.руНАТОНикита МендковичДональд ТрампЕСсделкаолигархкиевский режимУкраинаядерная безопасностьКитайЕвросоюзпереговорыдипломатияТурцияБлижний ВостокСирияпобедагосгарантиимобилизацияэкономикадипломаты
 
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Заголовок открываемого материала
18:27Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович
18:13За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог
18:05"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход
18:00Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине
17:19Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
16:46Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
16:39В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину
16:00Давид Абрамович Драгунский – генерал-танкист, еврей-антисионист
15:41Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК
15:30Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник
14:52После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
14:25"Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции
13:02Отказ Зеленского, Украина как лягушка, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 февраля
12:50Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP
12:14"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам
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10:51В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев
10:22Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян
10:10"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
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