https://ukraina.ru/20250215/1061104595.html

Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович

Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович - 15.02.2025 Украина.ру

Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Евросоюза на смену курса Трампа по Украине, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса

2025-02-15T18:27

2025-02-15T18:27

2025-02-15T18:33

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00:24 - Реакция ЕС на телефонный разговор Путина и Трампа; 02:59 - О перезагрузке НАТО; 06:51 - Китай в роли участника возможного переговоров; 08:03 - О санкциях киевского режима против олигархов; 10:34 - О молодёжных контрактах на Украине; 13:08 - Пойдёт ли Иран на новую ядерную сделку с США? 15:56 - Позиция России по иранскому вопросу

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2025

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