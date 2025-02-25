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Раскол политических элит Польши: правительство страны против Трампа, президент и оппозиция – за

Раскол политических элит Польши: правительство страны против Трампа, президент и оппозиция – за - 25.02.2025 Украина.ру

Раскол политических элит Польши: правительство страны против Трампа, президент и оппозиция – за

В понедельник, 24 февраля, президент Польши Анджей Дуда созвал Совет нацбезопасности, на котором рассказал о своей субботней встрече с Трампом. Но польское правительство остаётся крайне антитрампистским.

2025-02-25T06:02

2025-02-25T06:02

2025-02-25T06:02

польша

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Раскол польских политических элит, который усилился сразу после избрания Дональда Трампа президентом США (издание Украина.ру подробно писало об этом в ноябре минувшего года), ныне вышел на новый уровень.Президент Польши Анджей Дуда, выдвиженец ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), первым из европейских лидеров удостоился встречи с новым старым президентом США. Однако леволиберальное правительство страны во главе с Дональдом Туском занимает откровенно антитрампистскую позицию, и особенно в этом плане старается глава МИД Польши Радослав Сикорский (оба политика принадлежат к либеральной партии "Гражданская коалиция").Собственно, Сикорский отбыл в Вашингтон ещё в минувший четверг. Формальным поводом его визита в США было участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, а реальной причиной – встреча с госсекретарём США Марко Рубио, которая состоялась в пятницу, 21 февраля. Польские СМИ сообщали, что инициатива встречи принадлежит американцам, а бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прямо заявил, что Рубио вызвал Сикорского "на ковёр".В лаконичном сообщении Государственного департамента США по итогам общения двух дипломатов отмечалось, что госсекретарь "подчеркнул решимость президента Трампа положить прочный конец конфликту на Украине". По словам же Сикорского, по итогам общения с Рубио у него сложилось впечатление, что США "заботятся об установлении прочного мира между Россией и Украиной, но о тактике достижения такого мира следует спрашивать у американской стороны".Отвечая на вопрос, поделился ли госсекретарь подробностями своей встречи в Эр-Рияде с главой МИД Сергеем Лавровым, польский министр ответил, что "да, но я не буду об этом говорить". Отправка польских военных на Украину, по словам Сикорского, на встрече не обсуждалась. А когда министра спросили, возражал ли он против американской риторики в отношении Украины и Владимира Зеленского, он ответил: "Полагаю, ваш вопрос был шуточным".К тому моменту уже было известно, что 22 февраля в США прибудет президент Польши Анджей Дуда для встречи с Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС). Однако журналисты из пула МИД Польши вопросов по этому поводу не задали – и дело не только в том, что министр и президент принадлежат к разным политическим лагерям. Сикорский и Дуда более года конфликтуют относительно кандидатур нескольких десятков послов, которые глава государства отказывается утверждать. В частности, и в США Польшу ныне представляет не полноценный посол, а поверенный в делах – Богдан Клих (который, кроме всего прочего, ранее ещё и публично критиковал Дональда Трампа).Потому неудивительно, что правительство Польши, которое тотально контролирует информационное пространство страны (общественный телеканал TVP был захвачен командой Туска с брутальным нарушением закона, что подтвердил суд), приложило максимум усилий к тому, чтобы нивелировать результаты встречи Трампа и Дуды. И это несмотря на то, что президент Польши стал первым европейским лидером, которого принял новый президент США.Хотя у Дуды состоялось фактически две встречи с Трампом – одна в составе делегаций, другая с глазу на глаз, общей протяжённостью около 45 минут, – провластные СМИ Польши сразу же запустили информацию, что встреча продолжалась чуть больше 10 минут, и прошла чуть ли не в коридоре. Стоит отметить, что медвежью услугу Дуде оказали его медиа-команда, которая в прямом эфире показала, как польский президент почти 50 минут ждёт американского коллегу.Да и заявление Трампа в ходе его выступления на СРАС – "С нами также президент Анджей Дуда, фантастический человек и мой большой друг, его поддерживают 84% жителей Польши, которые проголосовали за него, так что, должно быть, он делает что-то правильное" – поляки восприняли скорее как иронию. Ведь на самом деле во втором туре выборов летом 2020 года Анджей Дуда победил с минимальным преимуществом, получив 50,4% голосов.Обсуждение подобных технических моментов затмили собственно заявления Дуды после общения с Трампом. Польский президент рассказал о позиции американского коллеги – мол, он "должен положить конец этим убийствам, этой войне, что он должен вести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским". Анджей Дуда также подчеркнул: он не боится, что Дональд Трамп продаст Украину."Америка вложила в Украину огромные деньги. Президент Трамп делает всё возможное, чтобы Украина не была продана в руки России", – сказал он. "То же самое я сказал Владимиру Зеленскому: вам нужно обсудить это с президентом Трампом, он бизнесмен, с которым нужно торговаться. Я сказал президенту Зеленскому – тогда скажите ему: "Давайте заработаем эти деньги вместе"", – добавил президент Польши на брифинге в Вашингтоне 22 февраля.А по возвращению на родину Анджей Дуда созвал 24 февраля заседание Совета национальной безопасности Польши. На нём присутствовали премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, министр внутренних дел и координатор спецслужб Томаш Семоняк, спикеры Сейма и Сената, а также лидеры всех парламентских фракций. "Причина созыва Совета национальной безопасности очевидна, начался процесс подготовки к мирным переговорам, предпринятый президентом США. Я рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, подробно изложил её со своими выводами", – отметил Дуда на пресс-конференции по окончании заседания.Президент Польши заявил, что "дебаты были исключительно конструктивными". "Я ответил на многие вопросы, представители правительства также отвечали на вопросы", – сказал Дуда, и отметил, что это была необходимая дискуссия, в ходе которой были затронуты различные вопросы безопасности. Один из них напрямую касался взаимоотношений между правительством и президентом, который по Конституции Польши отвечает за национальную безопасность и является верховным главнокомандующим вооружённых сил.Дуда раскритиковал идею о том, что представители Канцелярии президента не должны принимать участие в заседаниях правительства, посвященных вопросам безопасности и обороны. "Я надеюсь, что такое решение не будет принято, поскольку оно затрудняет ведение хорошего диалога по этому вопросу. Я надеюсь, что правительство откажется от этого предложения. Вы знаете, что я скоро окончательно завершу свою президентскую службу. И я надеюсь, что мой преемник не окажется в условиях, когда его представителям будет трудно присутствовать на заседаниях правительства", – сказал президент Польши. Как известно, второй срок Анджея Дуды завершится этим летом, а президентские выборы состоятся 18 мая 2025 года.В свою очередь, польский премьер после заседания не удержался от выпада в адрес своих политических противников из "Права и Справедливости". "Я представил рамки национального консенсуса по Украине на Совете нацбезопасности. Необходимость политического единства поляков перед лицом угрозы с Востока понимали все. Президент, спикеры, руководители парламентских фракций. Не понял только Мариуш Блащак (лидер фракции ПиС – прим.)", – написал Дональд Туск на платформе X*.Естественно, оппозиционный депутат прокомментировал пост премьер-министра. "Господин Туск, единство поляков важно, но прежде всего мы должны заботиться о безопасности нашей родины. А вы этого не делаете – нет крупных оружейных контрактов, нет 300-тысячной армии. Зато отношения с США разрушены. Исправьте это, а потом говорите о единстве. У вас нет стратегии, у вас нет планов. Вы как дети в тумане. Покойный президент Лех Качиньский много лет назад говорил о единстве перед лицом угрозы с Востока. Тогда вы назвали президента русофобом, а сами гуляли с Путиным по пирсу в Сопоте", – написал Мариуш Блащак.Практически сразу после завершения заседания Совета национальной безопасности Польши на трибуну Генассамблеи ООН вышел Радослав Сикорский, и его выступление прямо противоречило примирительным тезисам Трампа и Дуды."Нормализация отношений с Москвой означает доверить своё благополучие автократу и военному преступнику. Возможная победа России, даже если она никогда не наступит, не приведет к более справедливому мировому порядку... Если мы это не остановим, кто будет следующим? Возможно, страны Западной Европы, возможно, Ближнего Востока, возможно, Африки, которая заменит Сирию в качестве российской военной базы", – гремел глава польской дипломатии, который договорился до того, что "Украина – член этого органа гораздо дольше, чем Российская Федерация". Понятно, что все эти заявления были согласованы с главой правительства.Конечно, и Сикорский, и Туск – мастера политического переобувания. Потому после сделанных вечером 24 февраля заявлений Путина, Трампа и Макрона, дающих надежду на завершение конфликта на Украине, эти политики смогут обосновать изменение своей публичной позиции даже на 180 градусов (как они это уже делали после избрания Трампа). Однако пока что польское правительство остаётся одним из главных промоутеров увеличения европейской военной помощи Киеву и конфискации с этой целью российских валютных резервов.Кроме того, правительство Туска, несмотря на неоднократные заявления о том, что оно не готовит ввод войск на Украину, хочет оставить себе развязанные руки в этом вопросе. На минувшей неделе, когда националистическая партия "Конфедерация" внесла в парламент законопроект, запрещающий отправку Войска польского на Украину, его поддержали только депутаты от ПиС. По мнению польской оппозиции, нынешняя власть хочет продавить своего кандидата на пост президента, который принимает окончательное решение об отправке вооружённых сил за границу Польши.На данный момент (свежий опрос проведён 19-21 февраля) за кандидата от "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского готовы проголосовать 35,2% поляков, за кандидата от ПиС Кароля Навроцкого – 26,5%, у выдвиженца "Конфедерации" Славомира Ментцена рейтинг составляет 15,7%. Очевидно, что результат выборов будет решаться во втором туре. И если к тому времени будет достигнуто перемирие на Украине или хотя бы видимый прогресс в деле его заключения, то кандидатам в президенты Польши придётся определяться с тем, чего они хотят для Украины.Мира, как Дональд Трамп, или продолжения войны, как большинство лидеров стран ЕС, голосом которых стала премьер Дании Метте Фредериксен. Напомню, 24 февраля в Киеве она заявила, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть "опаснее, чем война".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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