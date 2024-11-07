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Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"

Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков" - 07.11.2024 Украина.ру

Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"

Польская правая оппозиция на заседании Сейма устроила овацию Дональду Трампу, которого всегда поддерживала. Правящие же леволибералы спешно поздравили 47-го президента США, забыв свою критику в его адрес

2024-11-07T06:56

2024-11-07T06:56

2024-11-07T08:05

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Утром в среду, 6 ноября, заседание Сейма (нижней палаты парламента) Польши началось с овации в связи с повторным избранием Дональда Трампа на пост президента США. Избранный по спискам ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" ("ПиС") депутат Ярослав Сахайко с трибуны Сейма поздравил Трампа с победой на президентских выборах.После этих слов депутаты от "ПиС" и некоторые депутаты от националистической "Конфедерации" встали и устроили бурную овацию, некоторые из них скандировали: "Дональд Трамп!" Депутат от "ПиС" Мариуш Госек опубликовал на платформе X* фотографию из Сейма, на которой он позирует в красной кепке с предвыборным лозунгом Трампа — Make America Great Again.В ответ выступил Мачей Конечный, депутат от левых, входящих в правящую коалицию. Он заявил, что выйти на трибуну его побудила "необоснованная радость правых по поводу победы Дональда Трампа". "Под вопросом оказывается помощь Киеву, что может означать раздел Украины или российские танки ближе к польской границе. Тарифная война между Соединенными Штатами и Европой может начаться немедленно, что означает безработицу и в Польше. У кого в сердце Польша, тот сегодня не рад. Позор!" – заявил Конечный.Это заявление депутата от одной из провластных партий резко диссонировало с опубликованным к тому часу на платформе Х* поздравлением премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес Дональда Трампа. "Я с нетерпением жду нашего сотрудничества во имя добра американского и польского народов!", – написал, в частности, польский премьер, лидер либеральной "Гражданской коалиции".С другой стороны, возможно, пан Конечный просто застрял во времени, ведь не далее как в феврале 2024 года Туск, обращаясь к американским сенаторам-республиканцам, которые поддерживали позицию Трампа относительно помощи Украине, на той же платформе написал: "Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть себе свободу и независимость, сегодня, должно быть, переворачивается в гробу. Позор вам".А чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто именно был целью этого поста, глава МИД Польши Радослав Сикорский в те же дни заявил, что выделение помощи Украине задерживается, поскольку Дональд Трамп давит на своих сторонников в Сенате США. "Я хотел бы попросить нашу оппозицию, у которой были с ним хорошие отношения, дать ему понять, что он действует против Украины и угождает Владимиру Путину", – добавил либерал Сикорский, который во времена первого срока Трампа называл американского президента "прото-фашистом".Но 6 ноября Радослав Сикорский на брифинге ничтоже сумняшеся заявил, что ныне "подтвердилась правильность внешней политики Польши, заключающаяся в поддержании политических контактов как с демократами, так и с республиканцами". Сикорский подчеркнул, что находится в контакте с высшими представителями безопасности в лагере Дональда Трампа.В ответ правый портал Niezalezna.pl припомнил главе польской дипломатии не только его былые слова о Трампе, но и совсем недавние заявления супруги Сикорского, близкой к ЦРУ американской журналистке Энн Эплбаум. В середине сентября 2024 года она на страницах журнала The Atlantic утверждала, что "Трамп говорит как Гитлер, Сталин и Муссолини".А вот кому в Польше не приходится краснеть в связи с лицемерным изменением позиции по отношению к Дональду Трампу, так это президенту страны Анджею Дуде. За час до Туска он разместил на платформе Х* короткий текст: "Мои поздравления, господин президент Дональд Трамп! Вы сделали это возможным!" Напомню, что четыре года назад Дуда до последнего не признавал поражения Трампа, а Джо Байдена поздравил лишь "с успешной президентской кампанией", за что подвергся резкой критике (https://ukraina.ru/20210325/1030939190.html) со стороны польских либералов. Кстати, в сентябре 2024 года, когда президент Польши находился в США на Генеральной Ассамблее ООН, он должен был встретиться с Дональдом Трампом, но в последний момент встречу отменили по ультимативному требованию Дональда Туска.Не скрывал своего удовлетворения победой Трампа и партийный шеф Анджея Дуды, лидер "Права и Справедивости" Ярослав Качиньский. В кулуарах Сейма он заявил журналистам, что это "общее мнение в партии" (ПиС ставила на Трампа и в 2016-м, и в 2020-м). Хотя лидер ПиС не конкретизировал, что будет означать президентство Трампа для Польши, заявив, что "у нас свои правила игры, отличные от правил США", однако согласился с мнением, что это увеличит шансы польских правых на выборах президента Польши в 2025 году.Журналисты также спросили Качиньского о недавнем заявлении главы фракции ПиС Мариуша Блащака, который сказал, что после победы Трампа премьер-министр Дональд Туск должен уйти в отставку, поскольку делал ставку на Харрис. "Нет сомнений в том, что Дональд Туск является сторонником германо-российской политики по вытеснению США из Европы. С точки зрения Польши, эта политика более чем смертельна. Вот почему прозвучали такие резкие слова", – сказал председатель ПиС.В этом вопросе с Качиньским согласны далеко не все. Так, экс-премьер Польши Лешек Миллер в интервью порталу Onet.pl заявил о своей тайной надежде, "что в двух ящиках премьер-министра Дональда Туска уже некоторое время лежат два сценария: один из них – что делать, когда победит Трамп, а другой – когда победит Харрис". Политик отметил, что президент Трамп уже однажды был у власти, "Польша тогда не рухнула, и теперь она тоже не развалится". При этом бывший премьер-министр Польши подчеркнул факт, на который пока мало обращают внимание: "Уже давно ни один американский президент не обладал такой обширной властью" (речь о республиканском большинстве в Сенате и Палате представителей Конгресса США).Что же касается польских аналитиков, то их прогнозы относительно грядущего президентства Дональда Трампа скорее негативны. Профессор Витольд Орловский в интервью влиятельной газете Rzeczpospolita высказал опасение, что изоляционизм и протекционизм Трампа может ударить по глобальной экономике. "После Китая он начнет торговую войну с Европой, и в частности с Германией. Ведь после китайских товаров следующей угрозой, упомянутой Трампом, где Америка якобы проигрывает, являются немецкие автомобили. А 8-10 процентов стоимости немецкого автомобиля создаётся в Польше", – отметил экономист.Он добавил, что, хотя стоимость польского экспорта в США невелика, зависимость Польши от немецкой промышленности может стать проблемой. Кроме того, Германия в настоящее время борется с рецессией. "И одна только победа Трампа, даже без повышения тарифов на немецкие товары, ухудшит настроения в Германии. В краткосрочной перспективе это негативно повлияет на нас через ситуацию в Германии, а в долгосрочной перспективе – через возможность начала торговой войны", – считает профессор Орловский. Он также добавил, что в такой войне в конечном итоге проигрывают обе стороны спора, и с экономической точки зрения она является бессмысленной.В свою очередь, обозреватель портала Onet.pl, бывший дипломат Витольд Юраш считает победу Дональда Трампа фатальной для Польши. Юраш напомнил, что Трамп предлагал вывести США из состава НАТО, и спрогнозировал, что правление 47-го президента будет периодом нестабильности, выгодным в первую очередь России, особенно в разрезе американо-немецких отношений. Но главная претензия польского аналитика к Трампу – некие "западные ценности", которым американский политик будто бы не соответствует."Помимо нашей преданности правам человека, культуре и экономике, мы разделяем одну основную ценность. Нашими странами управляет тот, кто сумел победить на выборах, а не тот, кто, получив власть, никогда ее не отдал. Когда четыре года назад Дональд Трамп проиграл выборы, он старался не признавать результаты и использовал юридические уловки, чтобы помешать Джо Байдену занять пост", – написал Юраш. Потому ныне, по его мнению, "нам будет сложнее объяснить миру, чем мы отличаемся от России и, шире, от оси авторитаризма".При этом польский аналитик вынужден признать, что победа Дональда Трампа на выборах – это очень серьезный сигнал того, что в глазах избирателей набирают обороты альтернативные правые, далекие от классического консерватизма."К сожалению, нет уверенности в том, что такое правое крыло цивилизуется и двинется к центру, как это произошло в случае с итальянскими правыми, которые при правительстве Джорджии Мелони становятся правоцентристскими. Но возможен и венгерский или польский сценарий, означающий, что бывшие правоцентристские силы будут становиться все более крайними, всё более нетерпимыми к либеральным ценностям и всё более авторитарными", – резюмировал Юраш, возложив значительную часть вины за это на сами либеральные элиты, в том числе в Польше.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, сша, украина, дональд трамп, сикорский, анджей дуда, сейм, сенат, мид, эксклюзив