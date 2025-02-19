"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему - 19.02.2025 Украина.ру
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"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему - 19.02.2025 Украина.ру
"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
Истерическая реакция западноевропейских партнёров США на переговоры Москвы и Вашингтона лишена рациональных оснований. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-19T21:47
2025-02-19T21:47
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
кит келлог
ес
брикс
дипломатия
дипломатические отношения
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Президент России ответил вопросы представителей российских СМИ в ходе посещения НПП "Радар ммс". В частности, была затронута тема реакции западноевропейских столиц на прямой диалог Москвы и Вашингтона с обсуждением международных проблем.По мнению российского лидера, западноевропейские политики зря критикуют президента США за якобы отказ им в возможности быть услышанными по вопросу урегулирования украинской проблемы. Путин отметил, что нынешняя администрация Белого дома не закрылась от своих трансатлантических партнёров.Он напомнил, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог 19 февраля посетил Киев, а до этого встречался с лидерами ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон собирается нанести визит в Вашингтон, и такие же планы у премьер-министра Британии. В связи с этим президент России удивился заявлениям политиков Западной Европы на тему якобы закрытости Вашингтона для обсуждения с ними украинской проблемы."Там ничего не закрыто. Американцы с ними всё это обсуждают", - констатировал президент России.Он подтвердил обоснованность заявления Дональда Трампа о намерении видеть не только Россию за столом переговоров при обсуждении проблемы урегулирования ситуации на Украине.Он также отметил, что Москва со своей стороны в ближайшее время проинформирует о ходе урегулирования украинской проблемы других заинтересованных, в частности – своих партнёров по БРИКС. Москва с уважением относится к их предложениям по урегулированию украинского кризиса, добавил Путин.По словам президента России, в диалоге с США есть вопросы, которые касаются только двух сторон. По его мнению, участие посторонних в этом диалоге является лишним. Среди таких важных вопросов он упомянул о договоре СНВ-3."Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединёнными Штатами? Ну, наверное, нет. Зачем же здесь истерить-то? Истерика неуместна", - отметил Путин.Он поблагодарил руководство Саудовской Аравии за организацию переговорной площадки для делегаций России и США.Владимир Путин также сообщил журналистам, что с удовольствием встретится с Дональдом Трампом."У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения ", - сказал Путин журналистам.Однако для результативности встречи её следует подготовить, заметил российский лидер."Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - отметил глава российского государства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
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россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, ес, брикс, дипломатия, дипломатические отношения, новости, украина, сво, международные отношения, международная политика, переговоры, европа, снв-3
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"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему

21:47 19.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Истерическая реакция западноевропейских партнёров США на переговоры Москвы и Вашингтона лишена рациональных оснований. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Президент России ответил вопросы представителей российских СМИ в ходе посещения НПП "Радар ммс". В частности, была затронута тема реакции западноевропейских столиц на прямой диалог Москвы и Вашингтона с обсуждением международных проблем.
По мнению российского лидера, западноевропейские политики зря критикуют президента США за якобы отказ им в возможности быть услышанными по вопросу урегулирования украинской проблемы. Путин отметил, что нынешняя администрация Белого дома не закрылась от своих трансатлантических партнёров.
"Если мы говорим об украинском урегулировании: США работают со своими европейскими союзниками", - сказал Путин.
Он напомнил, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог 19 февраля посетил Киев, а до этого встречался с лидерами ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон собирается нанести визит в Вашингтон, и такие же планы у премьер-министра Британии. В связи с этим президент России удивился заявлениям политиков Западной Европы на тему якобы закрытости Вашингтона для обсуждения с ними украинской проблемы.
"Там ничего не закрыто. Американцы с ними всё это обсуждают", - констатировал президент России.
Он подтвердил обоснованность заявления Дональда Трампа о намерении видеть не только Россию за столом переговоров при обсуждении проблемы урегулирования ситуации на Украине.
"Соединённые Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", - подчеркнул Путин.
Он также отметил, что Москва со своей стороны в ближайшее время проинформирует о ходе урегулирования украинской проблемы других заинтересованных, в частности – своих партнёров по БРИКС. Москва с уважением относится к их предложениям по урегулированию украинского кризиса, добавил Путин.
По словам президента России, в диалоге с США есть вопросы, которые касаются только двух сторон. По его мнению, участие посторонних в этом диалоге является лишним. Среди таких важных вопросов он упомянул о договоре СНВ-3.
Президент России в ходе посещения НПП Радар ммс 19.02.2025
Вчера, 20:58
Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с СШАМосква не нуждается в посредничестве Евросоюза при обсуждении международных вопросов с США. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
"Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединёнными Штатами? Ну, наверное, нет. Зачем же здесь истерить-то? Истерика неуместна", - отметил Путин.
Он поблагодарил руководство Саудовской Аравии за организацию переговорной площадки для делегаций России и США.
Владимир Путин также сообщил журналистам, что с удовольствием встретится с Дональдом Трампом.
"У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения ", - сказал Путин журналистам.
Однако для результативности встречи её следует подготовить, заметил российский лидер.
"Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - отметил глава российского государства.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
 
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Заголовок открываемого материала
21:47"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
20:58Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
20:17"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
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