https://ukraina.ru/20250221/1061270120.html

Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой

Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой - 21.02.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой

Минские соглашения надо изучать в учебниках дипломатии, поскольку они позволили России выиграть время и инициативу. Но ожидать их повторения ни в позитивном, ни в негативном смысле сейчас невозможно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-21T17:55

2025-02-21T17:55

2025-02-21T18:13

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Зеленскому тянуть время в надежде на то, что США и Трамп поменяют свою позицию в отношении России. А что надо делать нам в ходе этих начинающихся переговоров, чтобы не скатиться в очередной "Минск"?- Я не имею ничего против того, чтобы мы скатились в очередной "Минск". Мне Минские соглашения всегда нравились.- Они же не выполнялись.- Ну и что? Они и не писались для того, чтобы выполняться. Они были невыполнимы, но безальтернативны.Если бы киевский режим начал выполнять Минские соглашения, он бы сам себе свернул шею. Он их не выполнял, тем самым развязав нам руки для любых действий. И решение о том, когда начинать эти действия, принимала Россия."Минск" - это соглашения с режимом, ведущим гражданскую войну при посредничестве европейцев. Мы тогда еще не знали, удастся ли нам продавить Европу, чтобы она дальше сохраняла с нами экономическое сотрудничество. Все-таки с 2014 по 2022 год они у нас газ покупали. И транзит газа шел через Украину. И все это "финансировало российскую агрессию". Все эти деньги шли и на поддержку Донбасса, и на укрепление нашей армии.Еще раз. Украина нарушала всяческие соглашения, начиная с момента их подписания. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. Мы применили силу, когда посчитали нужным. То есть благодаря Минским соглашениям мы выиграли время и вступили в конфликт, когда посчитали нужным, а не тогда, когда нас к этому подталкивал Запад.Да, они не нравились российскому обществу. Но наше общество знает только один вид победы – 27 миллионов трупов, зато флаг над Рейхстагом. У американцев не было знамени над Рейхстагом. Зато послевоенный мир стал американским. Вот это победа. А все остальное – демонстрация.Так вот Россия сейчас поработала эффективнее, чем США во Второй мировой войне. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным. Сначала мы просто говорили: "Украина не выполняет Минские соглашения". Потом стали говорить: "Если Украина не выполняет Минские соглашения, против нее можно и силу применить". А потом мы силу применили. Получился примерно такой диалог:- За что вы с нами так?- За то, что вы не выполняли Минские соглашения.- А у нас нельзя было переспросить, будем мы их выполнять или нет?- Так вы же сами сказали, что вы подписывали "Минск" только для того, чтобы выиграть время.- А вы их разве не подписывали, чтобы выиграть время?- Конечно. Только мы об этом публично не говорили. А вы прямо сказали, что подписали их для того, чтобы их не выполнять.Более того, если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, он бы приставил к нашему горлу острый нож. Нам бы пришлось возвращать Донбасс в состав Украины, а это было бы для нас неудобно. Но поскольку мы знали, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем нам туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли.Поэтому давайте подпишем хоть десять Минских соглашений, я возражать не буду.Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры. И вот когда начнутся переговоры по существу, тогда можно будет точно судить, насколько эффективно отработала наша дипломатия на предыдущем этапе и насколько она навязала американцев нашу повестку дня так, чтобы и наши интересы продавить, и их от стола переговоров не отогнать.И чтобы не было проблемы, когда мы с Трампом договоримся, а потом в США его заставят поменять политику и дезавуировать эти соглашения. А если даже американцы их будут выполнять, кто сказал, что они будут выполняться Украиной? Трамп скажет: "Мы с Владимиром нашли удобный для США и России вариант прекращения боевых действий. Правда, Зеленский не хочет. Давайте вместе убеждать Зеленского". Всем вроде бы хорошо, но мира нет. И Украину тогда будут добивать.- Как вы сейчас оцениваете наши стартовые позиции в ходе этого диалога?- Пока что мы начали очень хорошо. Значительно лучше, чем я мог предположить. Потому что уже на первой встрече мы де-факто заставили США признать, что переговоры будут между Москвой и Вашингтоном о глобальном урегулировании, а Украина – лишь часть урегулирования. Да, Штаты пытались с этой темы съехать, но они это признали.Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем во время "Минска".Тогда было проще загнать бедного Порошенко* в угол, когда у него войска в Дебальцево были окружены. У него выбора не было. Если бы он их не подписал, местные нацики говорили бы, что он бросил армию. Если бы подписал, местные нацики говорили бы, что он сдался России. Поэтому Порошенко подписал "Минск", прилетел в Киев и тут же сказал: "Я его подписал не для того, чтобы выполнять", тем самым решив все свои внутриполитические проблемы.А сейчас наши переговоры с США касаются не только Порошенко*, но и наших союзников, а также наших собственных планов на будущее.Я не исключаю, что у нас будут договоренности по Украине. Но сценариев относительно того, какими будут эти соглашения и какие события последуют после них – вагон и маленькая тележка. Поэтому не надо связывать это с проблемой "Минска", который касался только Донбасса. Тогда нам лишь надо было не ввязаться в войну, но контролировать ситуацию в Донбассе. Мы эту задачу выполнили.Минские соглашения надо изучать в учебниках дипломатии. Но ожидать их повторения ни в позитивном, ни в негативном смысле сейчас невозможно.Наша задача – не ввязаться в драку и продемонстрировать свою удаль, а добиться стратегической победы над стратегическим противником. Такой победы за один удар добиться невозможно. Это долгий и сложный процесс. И заканчивается он всегда переговорами, а не войной. Если он закончится войной – это ядерная ничья.И на этих переговорах, которые мы пока только пытаемся начать, потом и решится, кто и как победил. Пока наши позиции идеальные для переговоров. Работаем мы хорошо, взвешенно и качественно.Также о возможных вариантов диалога между Москвой и Вашингтоном - в интервью Михаила Поликарпова: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан* внесён в российский перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250220/1061209232.html

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