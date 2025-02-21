"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО - 21.02.2025 Украина.ру
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"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО
"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО - 21.02.2025 Украина.ру
"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО
У проблемы разминирования в зоне СВО есть три важных аспекта: послевоенное разминирование территории, проходы в минных полях при наступлении техники и пехоты, а так же растяжки на гранаты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-21T05:00
2025-02-21T11:19
новости
россия
лнр
мины
саперы
минирование
бпла
град
граната
разминирование
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В зоне СВО ВСУ используют много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания. По словам эксперта, у этой проблемы есть три важных аспекта."Первое. Послевоенное разминирование. Этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны. У них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав. Когда они закончат свою работу, они выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта", — рассказал Киселев.Вторая проблема — это проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого будут применяться установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и специальные БПЛА, которые ищут и уничтожают мины (особенно опасны противопехотные МОН-50 и МОН-100), отметил собеседник Украина.ру."Как работает "Змей Горыныч"? Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность. То же самое можно делать с помощью "Градов" и корректируемых авиабомб с кассетными боеприпасами. А довершать эту работу будут тральщики", — уточнил Киселев.Третий аспект разминирования — это растяжки на гранаты. С этим справится любой российский боец, все это отрабатывается на полигонах, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как новые российские беспилотники будут разминировать морские акватории — в материале "Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лнр, мины, саперы, минирование, бпла, град, граната, разминирование, сво, спецоперация, авиабомбы, военная техника, техника
Новости, Россия, ЛНР, мины, саперы, минирование, БПЛА, град, граната, разминирование, СВО, Спецоперация, авиабомбы, военная техника, техника

"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО

05:00 21.02.2025 (обновлено: 11:19 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У проблемы разминирования в зоне СВО есть три важных аспекта: послевоенное разминирование территории, проходы в минных полях при наступлении техники и пехоты, а так же растяжки на гранаты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В зоне СВО ВСУ используют много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания. По словам эксперта, у этой проблемы есть три важных аспекта.
"Первое. Послевоенное разминирование. Этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны. У них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав. Когда они закончат свою работу, они выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта", — рассказал Киселев.
Вторая проблема — это проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого будут применяться установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и специальные БПЛА, которые ищут и уничтожают мины (особенно опасны противопехотные МОН-50 и МОН-100), отметил собеседник Украина.ру.
"Как работает "Змей Горыныч"? Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность. То же самое можно делать с помощью "Градов" и корректируемых авиабомб с кассетными боеприпасами. А довершать эту работу будут тральщики", — уточнил Киселев.
Третий аспект разминирования — это растяжки на гранаты. С этим справится любой российский боец, все это отрабатывается на полигонах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, как новые российские беспилотники будут разминировать морские акватории — в материале "Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
20 февраля, 17:00
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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