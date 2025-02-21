https://ukraina.ru/20250221/1061239600.html

"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО

"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО - 21.02.2025 Украина.ру

"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО

У проблемы разминирования в зоне СВО есть три важных аспекта: послевоенное разминирование территории, проходы в минных полях при наступлении техники и пехоты, а так же растяжки на гранаты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-21T05:00

2025-02-21T05:00

2025-02-21T11:19

новости

россия

лнр

мины

саперы

минирование

бпла

град

граната

разминирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764074_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ad305892c75d205ec9eef22e673e0f.jpg

В зоне СВО ВСУ используют много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания. По словам эксперта, у этой проблемы есть три важных аспекта."Первое. Послевоенное разминирование. Этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны. У них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав. Когда они закончат свою работу, они выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта", — рассказал Киселев.Вторая проблема — это проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого будут применяться установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и специальные БПЛА, которые ищут и уничтожают мины (особенно опасны противопехотные МОН-50 и МОН-100), отметил собеседник Украина.ру."Как работает "Змей Горыныч"? Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность. То же самое можно делать с помощью "Градов" и корректируемых авиабомб с кассетными боеприпасами. А довершать эту работу будут тральщики", — уточнил Киселев.Третий аспект разминирования — это растяжки на гранаты. С этим справится любой российский боец, все это отрабатывается на полигонах, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как новые российские беспилотники будут разминировать морские акватории — в материале "Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html

россия

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лнр, мины, саперы, минирование, бпла, град, граната, разминирование, сво, спецоперация, авиабомбы, военная техника, техника