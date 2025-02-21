"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО
05:00 21.02.2025 (обновлено: 11:19 21.02.2025)
У проблемы разминирования в зоне СВО есть три важных аспекта: послевоенное разминирование территории, проходы в минных полях при наступлении техники и пехоты, а так же растяжки на гранаты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В зоне СВО ВСУ используют много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания. По словам эксперта, у этой проблемы есть три важных аспекта.
"Первое. Послевоенное разминирование. Этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны. У них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав. Когда они закончат свою работу, они выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта", — рассказал Киселев.
Вторая проблема — это проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого будут применяться установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и специальные БПЛА, которые ищут и уничтожают мины (особенно опасны противопехотные МОН-50 и МОН-100), отметил собеседник Украина.ру.
"Как работает "Змей Горыныч"? Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность. То же самое можно делать с помощью "Градов" и корректируемых авиабомб с кассетными боеприпасами. А довершать эту работу будут тральщики", — уточнил Киселев.
Третий аспект разминирования — это растяжки на гранаты. С этим справится любой российский боец, все это отрабатывается на полигонах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, как новые российские беспилотники будут разминировать морские акватории — в материале "Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила" на сайте Украина.ру.
20 февраля, 17:00Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами