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Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила

Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила - 29.01.2025 Украина.ру

Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила

В России разработали подводный дрон для разминирования морских акваторий. Его "родители" - одна из ведущих компаний ОПК и госкорпорация "Ростех". Об этом в среду, 29 января, сообщили "Известия"

2025-01-29T12:16

2025-01-29T12:16

2025-01-29T12:16

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Издание уточнило, что подводный дрон оснащен специальными видеокамерами, что позволяет ему ориентироваться под водой и обнаруживать мины и взрывные устройства на глубине нескольких сотен метров, в том числе под слоем ила. Робот может работать при волнении моря до трех баллов, а также на большом удалении от корабля-носителя.Кроме того, система может использоваться в качестве аппарата наведения при уничтожении взрывных устройств, если это позволяет местность.Представитель "Ростеха" отметил, что аппарат позволяет оператору видеть картинку под водой в реальном времени. Данным комплексом планируется оснащать корабли противоминной обороны.Неделю назад в распоряжении СМИ появилась информация о том, что в распоряжение российских войск поступили первые три тысячи новых дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ)."Он (дрон. - Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала", - сообщил представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов, добавив, что БПЛА может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки.Грязнов резюмировал, что одно подразделение, используя 40 таких дронов, уже окупило производство "Микробов", так как сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных БПЛА.Украинские новинки вооружения изучил автор издания Украина.ру Алексей Туманов. Подробности - в материале Украинская "Трембита": реинкарнация "Фау-1" Третьего рейха или дешевка для истощения ПВО?

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новости, россия, ростех, опк, дроны, бпла, море, разминирование