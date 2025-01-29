Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060649769.html
Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила - 29.01.2025 Украина.ру
Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
В России разработали подводный дрон для разминирования морских акваторий. Его "родители" - одна из ведущих компаний ОПК и госкорпорация "Ростех". Об этом в среду, 29 января, сообщили "Известия"
2025-01-29T12:16
2025-01-29T12:16
новости
россия
ростех
опк
дроны
бпла
море
разминирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060649971_0:148:768:580_1920x0_80_0_0_4b4dab31771e01aba2a66e2414d57d85.jpg
Издание уточнило, что подводный дрон оснащен специальными видеокамерами, что позволяет ему ориентироваться под водой и обнаруживать мины и взрывные устройства на глубине нескольких сотен метров, в том числе под слоем ила. Робот может работать при волнении моря до трех баллов, а также на большом удалении от корабля-носителя.Кроме того, система может использоваться в качестве аппарата наведения при уничтожении взрывных устройств, если это позволяет местность.Представитель "Ростеха" отметил, что аппарат позволяет оператору видеть картинку под водой в реальном времени. Данным комплексом планируется оснащать корабли противоминной обороны.Неделю назад в распоряжении СМИ появилась информация о том, что в распоряжение российских войск поступили первые три тысячи новых дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ)."Он (дрон. - Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала", - сообщил представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов, добавив, что БПЛА может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки.Грязнов резюмировал, что одно подразделение, используя 40 таких дронов, уже окупило производство "Микробов", так как сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных БПЛА.Украинские новинки вооружения изучил автор издания Украина.ру Алексей Туманов. Подробности - в материале Украинская "Трембита": реинкарнация "Фау-1" Третьего рейха или дешевка для истощения ПВО?
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060649971_0:86:768:662_1920x0_80_0_0_3beb302b3cbbb46412cb5222970d3324.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростех, опк, дроны, бпла, море, разминирование
Новости, Россия, Ростех, ОПК, дроны, БПЛА, море, разминирование

Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила

12:16 29.01.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
В России разработали подводный дрон для разминирования морских акваторий. Его "родители" - одна из ведущих компаний ОПК и госкорпорация "Ростех". Об этом в среду, 29 января, сообщили "Известия"
Издание уточнило, что подводный дрон оснащен специальными видеокамерами, что позволяет ему ориентироваться под водой и обнаруживать мины и взрывные устройства на глубине нескольких сотен метров, в том числе под слоем ила. Робот может работать при волнении моря до трех баллов, а также на большом удалении от корабля-носителя.
Кроме того, система может использоваться в качестве аппарата наведения при уничтожении взрывных устройств, если это позволяет местность.
Представитель "Ростеха" отметил, что аппарат позволяет оператору видеть картинку под водой в реальном времени. Данным комплексом планируется оснащать корабли противоминной обороны.
Неделю назад в распоряжении СМИ появилась информация о том, что в распоряжение российских войск поступили первые три тысячи новых дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ).
"Он (дрон. - Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала", - сообщил представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов, добавив, что БПЛА может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки.
Грязнов резюмировал, что одно подразделение, используя 40 таких дронов, уже окупило производство "Микробов", так как сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных БПЛА.
Украинские новинки вооружения изучил автор издания Украина.ру Алексей Туманов. Подробности - в материале Украинская "Трембита": реинкарнация "Фау-1" Третьего рейха или дешевка для истощения ПВО?
 
НовостиРоссияРостехОПКдроныБПЛАмореразминирование
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
13:47Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
13:43Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
13:20Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
13:13Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
13:08Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
13:02Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
13:01Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
13:00Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января
12:57СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
12:43Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
12:38Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
12:35Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте
12:28Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера
12:27Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения
12:27Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны
12:16Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
12:12Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин
11:51Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск
11:51"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре
Лента новостейМолния