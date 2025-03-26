https://ukraina.ru/20250326/1062053287.html

Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного

Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного - 26.03.2025 Украина.ру

Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"* Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 26 марта написало украинское издание "Страна.ua"

2025-03-26T10:49

2025-03-26T10:49

2025-03-26T10:49

новости

кривой рог

днепропетровская область

украина

сбу

"азов"

вооруженные силы украины

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Стоит отметить, что сама СБУ подтвердила задержание 26-летнего мужчины, однако не назвала его имени и фамилии.По версии спецслужбы, Пидкович должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. В СБУ заявили, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Украина обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.По версии журналистов, экс-нацбатовец действовал "по заданию" представителей России и собирался подорвать в городе Кривой Рог Днепропетровской области самодельное взрывное устройство, начиненное кусками арматуры и крепежными изделиями. Предполагаемой целью Пидковича стал местный территориальный центр комплектования боевиков ВСУ.Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250307/1061617696.html

кривой рог

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новости, кривой рог, днепропетровская область, украина, сбу, "азов", вооруженные силы украины