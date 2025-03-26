Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного - 26.03.2025 Украина.ру
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Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного - 26.03.2025 Украина.ру
Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"* Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 26 марта написало украинское издание "Страна.ua"
2025-03-26T10:49
2025-03-26T10:49
новости
кривой рог
днепропетровская область
украина
сбу
"азов"
вооруженные силы украины
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Стоит отметить, что сама СБУ подтвердила задержание 26-летнего мужчины, однако не назвала его имени и фамилии.По версии спецслужбы, Пидкович должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. В СБУ заявили, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Украина обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.По версии журналистов, экс-нацбатовец действовал "по заданию" представителей России и собирался подорвать в городе Кривой Рог Днепропетровской области самодельное взрывное устройство, начиненное кусками арматуры и крепежными изделиями. Предполагаемой целью Пидковича стал местный территориальный центр комплектования боевиков ВСУ.Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ. * Запрещенная в РФ террористическая организация.
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кривой рог
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кривой рог, днепропетровская область, украина, сбу, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, СБУ, "Азов", Вооруженные силы Украины

Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного

10:49 26.03.2025
 
© strana.today
© strana.today
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"* Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 26 марта написало украинское издание "Страна.ua"
Стоит отметить, что сама СБУ подтвердила задержание 26-летнего мужчины, однако не назвала его имени и фамилии.

"Бывший военный "Азова" и боец ММА львовянин Валентин Пидкович задержан СБУ в Кривом Роге по обвинению в подготовке теракта", – говорится в публикации украинского издания.

По версии спецслужбы, Пидкович должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. В СБУ заявили, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Украина обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.
По версии журналистов, экс-нацбатовец действовал "по заданию" представителей России и собирался подорвать в городе Кривой Рог Днепропетровской области самодельное взрывное устройство, начиненное кусками арматуры и крепежными изделиями. Предполагаемой целью Пидковича стал местный территориальный центр комплектования боевиков ВСУ.
7 марта, 12:20
Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza
Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиКривой РогДнепропетровская областьУкраинаСБУ"Азов"Вооруженные силы Украины
 
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