Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
© strana.today
© strana.today
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"* Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 26 марта написало украинское издание "Страна.ua"
Стоит отметить, что сама СБУ подтвердила задержание 26-летнего мужчины, однако не назвала его имени и фамилии.
"Бывший военный "Азова" и боец ММА львовянин Валентин Пидкович задержан СБУ в Кривом Роге по обвинению в подготовке теракта", – говорится в публикации украинского издания.
По версии спецслужбы, Пидкович должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. В СБУ заявили, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Украина обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.
По версии журналистов, экс-нацбатовец действовал "по заданию" представителей России и собирался подорвать в городе Кривой Рог Днепропетровской области самодельное взрывное устройство, начиненное кусками арматуры и крепежными изделиями. Предполагаемой целью Пидковича стал местный территориальный центр комплектования боевиков ВСУ.
7 марта, 12:20Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza
Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.