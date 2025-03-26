"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате - 26.03.2025 Украина.ру
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"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате - 26.03.2025 Украина.ру
"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в секретный групповой чат, так как тот прикинулся "кем-то другим" и политик его не заметил. Об этом он 26 марта заявил в интервью каналу Fox News
2025-03-26T10:01
2025-03-26T10:14
новости
сша
дональд трамп
майк уолтц
йемен
пит хегсет
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Стоит напомнить, что накануне советник Трампа попал в скандал, связанный с закрытым чатом, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, самим Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио. В группу "случайно" пригласили главреда The Atlantic Джеффри Голдберг.Уолц заявил, что в администрации Трампа собираются провести расследование, в том числе с задействованием Илона Маска. "У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", – подчеркнул он. По словам советника президента США, он берет на себя личную ответственность за произошедшее. Уолц также уточнил, что журналист находился в чате под чужим номером.Накануне Трамп поспешил вступиться за своего советника, заявив, что тот уже вынес урок из случившегося."Майк Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, добавив, что случившееся "никак не сказалось" на военной операции США.Глава департамента по достижению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, в свою очередь, заявил, что издание давно дышит на ладан, ведь "лучшее место спрятать труп – вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто не заходит". О том, какие заявления были сделаны американскими политиками сегодня, 26 марта, – в публикации Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта.
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новости, сша, дональд трамп, майк уолтц, йемен, пит хегсет
Новости, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Йемен, Пит Хегсет

"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате

10:01 26.03.2025 (обновлено: 10:14 26.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в секретный групповой чат, так как тот прикинулся "кем-то другим" и политик его не заметил. Об этом он 26 марта заявил в интервью каналу Fox News
Стоит напомнить, что накануне советник Трампа попал в скандал, связанный с закрытым чатом, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, самим Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио. В группу "случайно" пригласили главреда The Atlantic Джеффри Голдберг.
Уолц заявил, что в администрации Трампа собираются провести расследование, в том числе с задействованием Илона Маска. "У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", – подчеркнул он. По словам советника президента США, он берет на себя личную ответственность за произошедшее. Уолц также уточнил, что журналист находился в чате под чужим номером.

"Я создал группу. Моя работа – убедиться, что все скоординировано. <...> Я не видел этого неудачника в группе. Он выглядел как кто-то другой. Сделал ли он это намеренно или это произошло каким-то другим техническим способом – мы пытаемся выяснить", – заявил американский политик.

Накануне Трамп поспешил вступиться за своего советника, заявив, что тот уже вынес урок из случившегося.
"Майк Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, добавив, что случившееся "никак не сказалось" на военной операции США.
Глава департамента по достижению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, в свою очередь, заявил, что издание давно дышит на ладан, ведь "лучшее место спрятать труп – вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто не заходит".
Вчера, 18:19
Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
О том, какие заявления были сделаны американскими политиками сегодня, 26 марта, – в публикации Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта.
 
НовостиСШАДональд ТрампМайк УолтцЙеменПит Хегсет
 
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