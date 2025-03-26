https://ukraina.ru/20250326/1062052464.html

Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ

Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ - 26.03.2025 Украина.ру

Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ

По словам Зеленского, он не исключает вероятность заключения унизительного для Украины мирного соглашения, однако до последнего отказывается верить в... Украина.ру, 26.03.2025

2025-03-26T10:29

2025-03-26T10:29

2025-03-26T10:30

новости

украина

европа

запад

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993659_0:20:1042:606_1920x0_80_0_0_269d45cbc3e6422eec32a09288615042.jpg

По словам Зеленского, он не исключает вероятность заключения унизительного для Украины мирного соглашения, однако до последнего отказывается верить в возможность такого развития событий. Украинский политик заявил, что страна "впадет в депрессию" в случае "вынужденного" и "унизительного" мира.В то же время глава киевского режима признал, что у Украины нет финансовых средств на обеспечение ВСУ, в этой связи он потребовал денег от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению украинского политика, ВСУ нуждаются в отдыхе, резервах и зарплатах, с учетом увеличения их численности это "настоящая проблема".Стоит напомнить, что ранее министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали отправку помощи Украине на 40 миллиардов евро. Впоследствии в процессе обсуждения эта цифра сократилась в восемь раз, а на саммите ЕС, который проходил 20 марта, этот вопрос и вовсе толком не обсуждался.Кроме того, издание Responsible Statecraft написало, что к 2026 году Украина окажется на грани банкротства даже в случае перемирия. В публикации отмечается, что в украинских финансах зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования. Между тем на другом полушарии разгорелся скандал, связанный с утечкой секретных данных. Подробности в публикации "Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате.

украина

европа

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, запад, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес