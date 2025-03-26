Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ
10:29 26.03.2025 (обновлено: 10:30 26.03.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
По словам Зеленского, он не исключает вероятность заключения унизительного для Украины мирного соглашения, однако до последнего отказывается верить в возможность такого развития событий. Украинский политик заявил, что страна "впадет в депрессию" в случае "вынужденного" и "унизительного" мира.
"Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнеров", – утверждает Зеленский.
В то же время глава киевского режима признал, что у Украины нет финансовых средств на обеспечение ВСУ, в этой связи он потребовал денег от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению украинского политика, ВСУ нуждаются в отдыхе, резервах и зарплатах, с учетом увеличения их численности это "настоящая проблема".
"Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка", – заявил Зеленский.
Стоит напомнить, что ранее министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали отправку помощи Украине на 40 миллиардов евро. Впоследствии в процессе обсуждения эта цифра сократилась в восемь раз, а на саммите ЕС, который проходил 20 марта, этот вопрос и вовсе толком не обсуждался.
Кроме того, издание Responsible Statecraft написало, что к 2026 году Украина окажется на грани банкротства даже в случае перемирия. В публикации отмечается, что в украинских финансах зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования.
Между тем на другом полушарии разгорелся скандал, связанный с утечкой секретных данных. Подробности в публикации "Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате.