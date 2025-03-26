Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062052149.html
Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму - 26.03.2025 Украина.ру
Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
Страны ЕС оказались хуже врагов, они 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был "мягким и слабым", из-за чего долг страны достиг 36 триллионов долларов. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax
2025-03-26T10:17
2025-03-26T10:17
новости
сша
вашингтон
европа
дональд трамп
малек дудаков
ес
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/51/1018775155_0:191:2134:1391_1920x0_80_0_0_73915749fa90d9994fadb014ac2428bb.jpg
Ранее американская газета Washington Post сообщила. что 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.В феврале Трамп уже ввел 25-% пошлины на импорт из Мексики, Канады и ряда стран Евросоюза. Эти же инструменты он применил и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В указанных государствах пообещали ответные шаги: Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США.Новый президент США неоднократно высказывал свое недовольство ЕС, которое фактически сводится к финансовой части отношений Европы и Америки. В частности, он обещал применить превентивные меры к НАТО, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.А именно - в январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться. В 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО.Высказывался лидер США негативно и по теме трат на ВСУ, отмечая, что США перекладывают на ЕС расходы на Украину.Ополчился Трамп и на министерство образования США, пообещав свернуть излишние траты этого ведомства. На поверку оказалось, что с этой историей тоже определенным образом связана Европа.А именно, уточнил в своем телеграм-канале американист Малек Дудаков, Штаты сократят гранты в части климатических изменений и гендерных вопросов существенно сократят примерно на 100-200 миллиардов долларов в год, и со всеми, кто лишится этой кормушки придется иметь дело именно ЕС."Под ударом в первую очередь оказались климатические исследования и всевозможные трансгендерные штудии. Либеральная профессура в ответ устраивает свои демонстрации и грозит покинуть США, переехав в Европу. Правда, для Трампа это звучит как win-win сделка. Можно будет легко избавиться от своих оппонентов и заодно экспортировать всю трансгендерно-климатическую повестку в Евросоюз. Пусть европейцы с этим и разбираются", - отметил эксперт.
https://ukraina.ru/20250324/1062014543.html
сша
вашингтон
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/51/1018775155_13:0:2122:1582_1920x0_80_0_0_23c54f31937724a8c1fcd87d5e3ba5d8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, малек дудаков, ес, нато, вооруженные силы украины
Новости, США, Вашингтон, Европа, Дональд Трамп, Малек Дудаков, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины

Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму

10:17 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Страны ЕС оказались хуже врагов, они 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был "мягким и слабым", из-за чего долг страны достиг 36 триллионов долларов. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax
"Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной (США. - Ред.), как они ее обчистили", - сказал Трамп, добавив, что также вел себя и Китай, но теперь настало время вернуть часть денег, а может быть и все.
Ранее американская газета Washington Post сообщила. что 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
В феврале Трамп уже ввел 25-% пошлины на импорт из Мексики, Канады и ряда стран Евросоюза. Эти же инструменты он применил и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В указанных государствах пообещали ответные шаги: Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США.
Новый президент США неоднократно высказывал свое недовольство ЕС, которое фактически сводится к финансовой части отношений Европы и Америки. В частности, он обещал применить превентивные меры к НАТО, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
А именно - в январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться. В 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО.
Высказывался лидер США негативно и по теме трат на ВСУ, отмечая, что США перекладывают на ЕС расходы на Украину.
Ополчился Трамп и на министерство образования США, пообещав свернуть излишние траты этого ведомства. На поверку оказалось, что с этой историей тоже определенным образом связана Европа.
А именно, уточнил в своем телеграм-канале американист Малек Дудаков, Штаты сократят гранты в части климатических изменений и гендерных вопросов существенно сократят примерно на 100-200 миллиардов долларов в год, и со всеми, кто лишится этой кормушки придется иметь дело именно ЕС.
"Под ударом в первую очередь оказались климатические исследования и всевозможные трансгендерные штудии. Либеральная профессура в ответ устраивает свои демонстрации и грозит покинуть США, переехав в Европу. Правда, для Трампа это звучит как win-win сделка. Можно будет легко избавиться от своих оппонентов и заодно экспортировать всю трансгендерно-климатическую повестку в Евросоюз. Пусть европейцы с этим и разбираются", - отметил эксперт.
24 марта, 17:32
Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет ЕвропаКоалиция образовательных организаций США объявила, что подает иск против администрации президента страны Дональда Трампа после того, как он подписал указ о начале ликвидации министерства образования страны. Об этом 24 марта сообщило агентство РИА Новости
 
НовостиСШАВашингтонЕвропаДональд ТрампМалек ДудаковЕСНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ
10:20Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства
10:17Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
10:01"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
09:44Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"
09:26Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море
09:19Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США
09:00Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, "возвращение к нормальности". Главное на Украине на утро 26 марта
08:58Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
08:49Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия Жукова
08:11Главное за ночь 26 марта
08:0030 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти
07:00Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
05:30"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
05:00"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмены санкций
04:41"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита
Лента новостейМолния