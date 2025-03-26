Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Страны ЕС оказались хуже врагов, они 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был "мягким и слабым", из-за чего долг страны достиг 36 триллионов долларов. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax
"Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной (США. - Ред.), как они ее обчистили", - сказал Трамп, добавив, что также вел себя и Китай, но теперь настало время вернуть часть денег, а может быть и все.
Ранее американская газета Washington Post сообщила. что 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
В феврале Трамп уже ввел 25-% пошлины на импорт из Мексики, Канады и ряда стран Евросоюза. Эти же инструменты он применил и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В указанных государствах пообещали ответные шаги: Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США.
Новый президент США неоднократно высказывал свое недовольство ЕС, которое фактически сводится к финансовой части отношений Европы и Америки. В частности, он обещал применить превентивные меры к НАТО, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
А именно - в январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться. В 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО.
Высказывался лидер США негативно и по теме трат на ВСУ, отмечая, что США перекладывают на ЕС расходы на Украину.
Ополчился Трамп и на министерство образования США, пообещав свернуть излишние траты этого ведомства. На поверку оказалось, что с этой историей тоже определенным образом связана Европа.
А именно, уточнил в своем телеграм-канале американист Малек Дудаков, Штаты сократят гранты в части климатических изменений и гендерных вопросов существенно сократят примерно на 100-200 миллиардов долларов в год, и со всеми, кто лишится этой кормушки придется иметь дело именно ЕС.
"Под ударом в первую очередь оказались климатические исследования и всевозможные трансгендерные штудии. Либеральная профессура в ответ устраивает свои демонстрации и грозит покинуть США, переехав в Европу. Правда, для Трампа это звучит как win-win сделка. Можно будет легко избавиться от своих оппонентов и заодно экспортировать всю трансгендерно-климатическую повестку в Евросоюз. Пусть европейцы с этим и разбираются", - отметил эксперт.
24 марта, 17:32Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет ЕвропаКоалиция образовательных организаций США объявила, что подает иск против администрации президента страны Дональда Трампа после того, как он подписал указ о начале ликвидации министерства образования страны. Об этом 24 марта сообщило агентство РИА Новости