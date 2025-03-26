https://ukraina.ru/20250326/1062051174.html

Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море

Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море - 26.03.2025 Украина.ру

Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море

Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости

2025-03-26T09:26

2025-03-26T09:26

2025-03-26T09:26

новости

черное море

сергей цеков

россия

украина

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102008/56/1020085692_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_62c131087109bebbabe9f495c86a8030.jpg.webp

"Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков.По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне.Его поддержал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. По его словам, Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием.Также депутат призвал западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион."Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат.Накануне в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Подробнее - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.

черное море

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, сергей цеков, россия, украина, госдума