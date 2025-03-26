Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062051174.html
Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море
Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море - 26.03.2025 Украина.ру
Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море
Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости
2025-03-26T09:26
2025-03-26T09:26
новости
черное море
сергей цеков
россия
украина
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102008/56/1020085692_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_62c131087109bebbabe9f495c86a8030.jpg.webp
"Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков.По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне.Его поддержал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. По его словам, Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием.Также депутат призвал западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион."Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат.Накануне в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Подробнее - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.
черное море
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102008/56/1020085692_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d3497f51d2799b9c1bf6a941aa44e831.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, сергей цеков, россия, украина, госдума
Новости, Черное море, Сергей Цеков, Россия, Украина, Госдума

Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море

09:26 26.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОткрытие представительства Общественного движения "Донецкая республика" в Крыму
Открытие представительства Общественного движения Донецкая республика в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости
"Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков.
По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне.

"Верить, что киевский режим не атакует исподтишка наши регионы или суда, которые будут курсировать в Черном море, нельзя", - заверил Цеков.

Его поддержал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. По его словам, Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием.
Также депутат призвал западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион.
"Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат.
Накануне в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Подробнее - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореСергей ЦековРоссияУкраинаГосдума
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ
10:20Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства
10:17Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
10:01"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
09:44Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"
09:26Российские политики потребовали исчерпывающих гарантий безопасности в Черном море
09:19Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США
09:00Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, "возвращение к нормальности". Главное на Украине на утро 26 марта
08:58Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
08:49Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия Жукова
08:11Главное за ночь 26 марта
08:0030 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти
07:00Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
05:30"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
05:00"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмены санкций
04:41"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита
Лента новостейМолния