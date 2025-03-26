Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства
© ИД России / TelegramМария Захарова
© ИД России / Telegram
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.
Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.
В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР.
Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.