https://ukraina.ru/20250326/1062052323.html

Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства

Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства - 26.03.2025 Украина.ру

Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)

2025-03-26T10:20

2025-03-26T10:20

2025-03-26T10:20

новости

лнр

украина

киев

вооруженные силы украины

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061782175_154:0:1102:533_1920x0_80_0_0_5c36d47ccb24e86610580a542fcb0d9a.jpg

"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.

лнр

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, украина, киев, вооруженные силы украины, мария захарова