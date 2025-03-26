Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства - 26.03.2025 Украина.ру
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Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства
Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства - 26.03.2025 Украина.ру
Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
2025-03-26T10:20
2025-03-26T10:20
новости
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украина
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вооруженные силы украины
мария захарова
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"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.
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новости, лнр, украина, киев, вооруженные силы украины, мария захарова
Новости, ЛНР, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова

Захарова осудила "работу" Киева по зачистке информпространства

10:20 26.03.2025
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.
Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.
В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР.
Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.
 
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