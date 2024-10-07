Мария Бутина: кто она
15:16 07.10.2024 (обновлено: 15:39 07.10.2024)
© Из архива пресс-службы Марии Бутиной
© Из архива пресс-службы Марии Бутиной
Член комитета Госдумы России по международным делам
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия", автор книги "Тюремный дневник". Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, член Общественной палаты РФ. Награждена "Благодарностью" президента Российской Федерации.
Мария Валерьевна Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле.
В 2010 году закончила Алтайский государственный университет по специальности "Политология" с дополнительной квалификацией к диплому о высшем профессиональном образовании "Преподаватель".
В 2018 году с отличием окончила магистратуру по направлению "Международные отношения" (School of International Service, American University)Американского Университета в Вашингтоне, округ Колумбия.
С 2007 по 2009 года была исполнительным директором отделения международной благотворительной общественной организации Rotary club International (Ротари-клуб) в Барнауле.
В 2008-2010 годах состояла в Общественной палате Алтайская края.
С 2011 по 2015 возглавляла общероссийскую общественную организацию в сфере защиты прав граждан на оружие и самооборону "Право на оружие".
В 2012-2018 годах была личным помощником заместителя председателя, статс-секретаря Банка России Торшина А.П.
В 2016 году приехала в США по студенческой визе, поступив в Американский университет. 15 июля 2018 была задержана в Вашингтоне, 18 июля была заключена под стражу. Как сообщил Минюст США, Бутина обвинялась в незарегистрированной деятельности в качестве агента иностранного государства. 26 апреля 2019 года была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. В октябре 2019 года депортирована в Россию с пожизненным запретом на въезд в США.
В ноябре 2019 года стала ведущей программы "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на телеканале RT. С 27 марта 2023 года вела авторскую программу "Куклы наследника Тутти" на Первом канале.
С 2021 года депутат Государственной думы Российской Федерации.