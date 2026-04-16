Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн
Характер современных конфликтов в ближайшее время может заметно измениться из-за "электромагнитных бомб". Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире "Соловьев Live"
Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн

10:29 16.04.2026
 
Характер современных конфликтов в ближайшее время может заметно измениться из-за "электромагнитных бомб". Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире "Соловьев Live"
Ссылаясь на публикации Bloomberg о разработках КНДР, Клинцевич предположил, что речь может идти о развитии Пхеньяном российского проекта "Аллабуда". Он объяснил, что такие боеприпасы способны без ядерного взрыва создавать мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя электронику.
"Если представить, что такой боеприпас запускают над городом или укрепрайоном, возникает воздушный подрыв. У противника будут серьезнейшие проблемы: сгорит вся гражданская инфраструктура, Starlink, роутеры, телевизоры в штабах. Все встанет, и они пойдут наружу со свечами", - пояснил эксперт.
Он пришел к выводу, что боевые действия постепенно смещаются в сторону борьбы с электронной инфраструктурой. По его мнению, это приведет к возвращению более защищенной бронетехники и изменению тактики ведения войны, где ключевую роль будет играть выведение из строя электронных систем противника.
Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х подчеркнул, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
Согласно данным, предоставленным Минобороны России, филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
НовостиРоссияУкраинаЕвропаКлинцевичДмитрий МедведевСовбезУкраина.ру
 
