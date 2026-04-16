Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн

Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн - 16.04.2026 Украина.ру

Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн

Характер современных конфликтов в ближайшее время может заметно измениться из-за "электромагнитных бомб". Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире "Соловьев Live"

2026-04-16T10:29

2026-04-16T10:29

2026-04-16T10:29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ссылаясь на публикации Bloomberg о разработках КНДР, Клинцевич предположил, что речь может идти о развитии Пхеньяном российского проекта "Аллабуда". Он объяснил, что такие боеприпасы способны без ядерного взрыва создавать мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя электронику.Он пришел к выводу, что боевые действия постепенно смещаются в сторону борьбы с электронной инфраструктурой. По его мнению, это приведет к возвращению более защищенной бронетехники и изменению тактики ведения войны, где ключевую роль будет играть выведение из строя электронных систем противника.Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х подчеркнул, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.Согласно данным, предоставленным Минобороны России, филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

европа

новости, россия, украина, европа, клинцевич, дмитрий медведев, совбез, украина.ру