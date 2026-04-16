Как мир на Украине ударит по Европе, и какой карт-бланш получил Трамп? Хроника событий на утро 16 апреля - 16.04.2026 Украина.ру

Пять стран НАТО согласились выделить средства на закупку оружия для ВСУ. Между тем стало понятно, что мир по Украине вызовет "политическое цунами" в Европе. Конгресс США тем временем дал американскому лидеру Дональду Трампу карт-бланш на продолжение войны с Ираном

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

россия

вооруженные силы украины

бпла

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Европа раскошелилась: пять стран заплатят за оружие для УкраиныВладимир Зеленский сообщил, что пять стран согласились выделить средства на закупку оружия для Вооруженных сил Украины в рамках инициативы НАТО — программы PUR. По словам украинского политика, выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Также Великобритания продолжит поставлять Киеву беспилотники, а Канада поддержит оборонные направления страны.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что расходы среди государств — членов альянса на финансирование Украины распределяются непропорционально. По словам Рютте, задача НАТО — обеспечить более справедливый и предсказуемый подход к поддержке оборонных усилий Киева.Также Рютте сообщил, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине 60 миллиардов долларов военной помощи дополнительно к кредиту Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование Украины будет сосредоточено на трех ключевых направлениях: противовоздушная оборона, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы увеличенной дальности.Ранее СМИ сообщили, что Британия в 2026 году планирует поставить Украине не менее 120 тысяч беспилотников. При этом в Европейском союзе предупредили, что выдача кредита Украине затянется.Как мир на Украине смоет европейских политиковДиректор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии заявил, что заключение мирного соглашения по Украине может вызвать "политическое цунами" в Европе, поскольку население стран ЕС осознает, что его заставляли идти на большие жертвы. "И если справедливое мирное соглашение будет достигнуто на условиях, о которых, повторяю, договорились на Аляске, то население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России. И для населения Европы станет понятно, что их просто обманывают, и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане", — сказал Нарышкин.Глава СВР подчеркнул, что подобное осознание вызовет не просто вопросы со стороны граждан европейских государств к политическому руководству своих стран. Это может привести к "политическому цунами" на европейском континенте, отметил он.Пока Сенат воюет с Ираном, Трамп мирит Израиль с ЛиваномСенат Конгресса США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном, которая фактически предписывала американской администрации остановить военные действия против Исламской республики. Об этом сообщают американские СМИ.В поддержку документа в верхней палате Конгресса высказались 47 законодателей, против — 52. Единственным представителем правящей Республиканской партии, проголосовавшим за резолюцию, стал Рэнд Пол от штата Кентукки. Единственным демократом, проголосовавшим против, оказался Джон Феттерман от Пенсильвании.Аналогичную резолюцию ранее заблокировали также в Палате представителей Конгресса. Таким образом, обе палаты американского парламента фактически дали президенту США Дональду Трампу карт-бланш на продолжение военной кампании против Ирана.На этом фоне Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры 16 апреля. Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.Между тем в Пентагоне сообщили, что планируют ряд "возможных мер" в отношении Кубы. Ранее USA Today сообщала, что в США начинается военная подготовка к операции на Кубе на случай, если Трамп отдаст приказ.Отношения двух стран ухудшились в начале 2026 года после того, как администрация главы Белого дома ограничила поставки нефти на Кубу.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких направлениях специальной военной операции. На Запорожском направлении складывается тяжелая ситуация на западном фланге. Боевые действия идут между Степногорском и Приморским, где украинские формирования пытаются отрезать российский гарнизон, используя тактику фланговых ударов. Противник стягивает резервы для развития наступательных действий, что создает дополнительное напряжение на этом участке.На Константиновском направлении бои продолжаются в Долгой Балке и районе Ильиновки. В самой Константиновке столкновения фиксируются у железнодорожного вокзала и цинкового завода. Противник, в свою очередь, оказывает давление в Часовом Яре и пытается пробиться к Ступочкам. Однако, судя по всему, эти попытки не приносят успеха. Российские подразделения наносят удары по логистическим цепочкам ВСУ в Константиновке, нарушая снабжение украинской группировки.На Северском направлении бои идут у Дибровы, Федоровки Второй и Никифоровки. Украинские формирования предпринимают контратаки, однако российские войска успешно их отражают. Российским подразделениям удалось выровнять линию фронта по рубежу Каленики — Кривая Лука, что значительно улучшило тактическое положение на этом участке.На Добропольском направлении российские подразделения теснят противника севернее линии Котлино — Удачное — Молодецкое. Бои продолжаются у Сергеевки и Павловки. Отмечается продвижение наших сил в сторону Шевченко. Инициатива на этом участке остается за Вооруженными силами Российской Федерации. Бои также идут севернее Гришино и на участке Белицкое — Новый Донбасс.На Купянском направлении ведутся позиционные бои в западной части Купянска, а также на восточном берегу напротив Купянска-Узлового. Российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают оказывать давление на оборону противника, постепенно расширяя зону контроля.

россия

иран

сша

израиль

украина

Кристина Черкасова

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

