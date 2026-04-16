Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 16 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-16T07:56

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

туапсе

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Дроны сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max рассказал, что при атаке БПЛА по жилым домам в кубанском Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, пострадали двое взрослых.Было повреждено пять частных и один многоквартирный дом, власти разворачивают пункт временного размещения. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.Он добавил, что в детских садах города организованы дежурные группы.Об атаках россиян - в материале ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.

