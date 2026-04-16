Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией - 16.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/pogibli-deti-shkoly-zakryty-pvo-za-noch-sbila-bolshe-dvukh-soten-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey--1077952764.html
Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 16 апреля телеграм-канал Украина.ру
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
туапсе
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
07:56 16.04.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 16 апреля телеграм-канал Украина.ру
Дроны сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max рассказал, что при атаке БПЛА по жилым домам в кубанском Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, пострадали двое взрослых.
Было повреждено пять частных и один многоквартирный дом, власти разворачивают пункт временного размещения. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.
"В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал в телеграм-канале глава муниципального округа Сергей Бойко.
Он добавил, что в детских садах города организованы дежурные группы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссиякраснодарский крайТуапсеУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
