Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 16 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-16T07:56
Дроны сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max рассказал, что при атаке БПЛА по жилым домам в кубанском Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, пострадали двое взрослых.
Было повреждено пять частных и один многоквартирный дом, власти разворачивают пункт временного размещения. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.
"В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал в телеграм-канале глава муниципального округа Сергей Бойко.
Он добавил, что в детских садах города организованы дежурные группы.