Новый анекдот бизнесмена: Шатров объяснил, почему любимое слово Трампа “купить”
Трамп в бейсболке
Отчаянное желание президента США Дональда Трампа совершить немыслимую покупку в виде украинских редкоземельных металлов говорит о том, что глава Белого дома так и остался бизнесменом, сколько бы он не пытался “переодеться” в политика. Это новый “план пиара” американского лидера
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее Трамп сообщил, что собирается заключить с Киевом сделку, согласно которой Украина должна будет обменять редкоземельные металлы и другие товары на военную помощь США. На следующий день украинское агентство УНИАН написало о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.
Комментируя эти новости, политолог назвал их анекдотом. Он обратился к киевским властям с риторическим вопросов: “Как можно продавать что-то, что ты не контролируешь?”.
“Трамп хотя и стал политиком за первый свой президентский срок, но все же остался бизнесменом. И политику он тоже пытается перевести в сферу бизнеса. Любимое слово Трампа — "купить". Он хочет совершить какую-то немыслимую трату, чтобы изменить баланс американского госдолга. Но мне все же кажется, что пока мы должны относится ко всем заявлениям Трампа как к пиару”, — считает собеседник издания.
По его словам, пока нельзя сказать, что глава Белого дома изменился и стал отличаться от себя же во время первого срока президентства.
“А если он не изменился, то и относиться к его заявлениям надо так же, как и к его заявлениям на первом сроке. В них больше хайпа, чем конкретных дел”, — резюмировал Шатров.
8 февраля, 12:21"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с ЗеленскимВладимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа на счет перспективы разработки редкоземельных металлов. В недрах Украины нет ресурсов, о которых идет речь. Об этом 8 февраля в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. И такого же мнение придерживается немецкое издание Spiegel