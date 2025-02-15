https://ukraina.ru/20250215/1061001864.html

Новый анекдот бизнесмена: Шатров объяснил, почему любимое слово Трампа “купить”

Новый анекдот бизнесмена: Шатров объяснил, почему любимое слово Трампа “купить” - 15.02.2025 Украина.ру

Новый анекдот бизнесмена: Шатров объяснил, почему любимое слово Трампа “купить”

Отчаянное желание президента США Дональда Трампа совершить немыслимую покупку в виде украинских редкоземельных металлов говорит о том, что глава Белого дома так и остался бизнесменом, сколько бы он не пытался “переодеться” в политика. Это новый “план пиара” американского лидера

2025-02-15T06:45

2025-02-15T06:45

2025-02-15T06:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее Трамп сообщил, что собирается заключить с Киевом сделку, согласно которой Украина должна будет обменять редкоземельные металлы и другие товары на военную помощь США. На следующий день украинское агентство УНИАН написало о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.Комментируя эти новости, политолог назвал их анекдотом. Он обратился к киевским властям с риторическим вопросов: “Как можно продавать что-то, что ты не контролируешь?”.По его словам, пока нельзя сказать, что глава Белого дома изменился и стал отличаться от себя же во время первого срока президентства.“А если он не изменился, то и относиться к его заявлениям надо так же, как и к его заявлениям на первом сроке. В них больше хайпа, чем конкретных дел”, — резюмировал Шатров.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

https://ukraina.ru/20250208/1060917670.html

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новости, сша, америка, вашингтон, украина, киев, дональд трамп, металл