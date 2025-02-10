https://ukraina.ru/20250210/1060963599.html

Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию - 10.02.2025 Украина.ру

Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

Дональд Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он будет готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты. Да, это оружие будет разрушать Россию, но России в ответ придется разрушать Украину.

2025-02-10T17:20

2025-02-10T17:20

2025-02-10T17:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. - Игорь Владимирович, реакция Кремля на эту информацию была очень сдержанной. Возможно ли, что предложения Трампа на этом этапе категорически не устраивают российскую сторону?- Я сомневаюсь, что был прямой разговор Трампа и Путина. Сейчас ведутся консультации, назначенные лица с обеих сторон обмениваются мнениями, готовят повестку будущих переговоров. Любые переговоры готовятся долго. Тем более первые переговоры после вступления в должность президента.Пока всего лишь это доведение до противной стороны общеизвестных позиций. То есть Россия готова к переговорам, но с соблюдением условий, которые стали основанием для специальной военной операции: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины. Признание всех территорий, которые находятся в составе РФ.Понятно, что эти решения не могут быть приняты ныне действующей властью, поэтому речь идет о новой фигуре на этих переговорах, о ком-то, кроме Зеленского. Мы намекаем, а где-то и прямо говорим, что Зеленский нелегитимен. Ясно, что сейчас нет оснований для переговоров. Предмет сформулирован, а возможностей начать переговоры между Россией и Украиной нет.К чему тогда устраивать отдельный спектакль и делать вид, что что-то происходит из российско-американских переговоров. По этой причине, то есть из-за неконструктивности, а только из-за пиар-эффекта от возможных переговоров Путина и Трампа, мы активно не продвигаем эту тему и не способствуем, чтобы эти переговоры состоялись. Смысла в них нет. Переговоры ради пиара нам не нужны.Очень интересно наблюдать за спектаклем, который устраивал Трамп с КНДР. Он заявлял, что у него замечательные отношения с Ким Чен Ыном, и благодаря этому не случилось войны. Нам не нужен такой подход: выстраивать переговоры, чтобы бросить подобную фразу. Но он устроил бы Трампа. Сейчас Трамп более активно желает переговоров ради переговоров, чем мы. Поэтому больше вбросов о переговорах мы видим со стороны Белого дома.- А что теряет Трамп, если он согласится на российские условия по Украине? У него же есть много точек для приложения сил (Канада, Гренландия, Сектор Газа, Панамский канал).- Это будет серьезная пощечина США от другой великой державы. Понимая роль России и Китая в современном мире, Трамп все же считает Америку единственной великой державой на планете. И если Вашингтон откажется от своих ранее заявленных претензий, это будет личным поражением для Трампа.Трамп, как и остальные американские президенты, любят играть на нескольких досках, однако США с трудом справляются с игрой и на одной доске. Я не знаю, почему Трамп не делает выводов из ошибок своих предшественников. Но, похоже, он хочет все и сразу.- История с редкоземельными на Украине – это тоже один из инструментов давления на Россию?- Эта история вообще выглядит как анекдот.Зеленский заявил, что на Украине есть серьезный набор полезных ископаемых, которые Киев может предложить США. Правда, находятся они на территории, которые являются частью России. Как можно продавать что-то, что ты не контролируешь?А то, что на это реагируют Штаты, то тут надо понимать Трампа. Он хотя и стал политиком за первый свой президентский срок, но все же остался бизнесменом. И политику он тоже пытается перевести в сферу бизнеса.Вы правильно сказали, что любимое слово Трампа – "купить". Купить Гренландию, купить Сектор Газа, купить Панамский канал. Он хочет совершить какую-то немыслимую трату, чтобы изменить баланс американского госдолга. Но мне все же кажется, что пока мы должны относится ко всем заявлениям Трампа как к пиару.Мы не видим, что он изменился. А если он не изменился, то и относиться к его заявлениям надо так же, как и к его заявлениям на первом сроке. В них больше хайпа, чем конкретных дел.Трамп вообще любит и умеет малыми действиями надувать себе имидж. Сейчас он себя просто надувает, чтобы совсем не обрушится, когда он начнет сдуваться. Повторюсь, сейчас надувается мыльный пузырь под названием Трамп.- А вот это желание Трампа купить сектор Газа? Это пустое желание? Или он намерен создать там форпост против Ирана и даже против России?- Это желание Трампа само по себе меняет все нормы международного права.Во-первых, он просто хочет выделиться. "Я купил конфликтный регион и создал из него рай на земле". Это бы точно вошло в учебники истории. Но это его желание ничем не обосновано.Во-вторых, Трамп миролюбив в том смысле, что строители по большей части выступают за мир. Хотя иногда они с удовольствием заключают контракты на восстановление территорий после войны. Ситуация в Секторе Газа в этом смысле не исключение. Там очистилось большое пространство, кому, как не Трампу, девелоперу, все это возводить.В-третьих, Трамп вообще не воспринимает Сектор Газа как важный геополитический регион и часть другого государства. Для него это – огромная территория, на которой дружественные ему компании могут начать строительные работы, а это прибавит ему долларов в копилке. Только бизнес, никакой политики.- Что же в таком случае Трамп хочет построить на Украине?- Это очень хороший вопрос.Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он будет готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты. Да, это оружие будет разрушать Россию, но России в ответ придется разрушать Украину.То есть Трамп рассчитывает, что война остановится в таком месте, где много чего предстоит восстанавливать. Почему он так активно продвигает тему с переговорами? Потому что чувствует, что инициатива уплывает у него из рук. Скукоживается эта шагреневая кожа: территория Украины уменьшается, заниматься строительным бизнесом ему будет негде, и этот конфликт вообще не будет ему интересен.Все американские президенты последних лет пытались создать из Украины серую зону между Европой и Россией. И второе десятилетие мы уже имеем зону войны, зону огня между Европой и Россией. Огонь горит, логистические потоки с Европой, за исключением тонких струек транзита нефти, прервались. Это зона дискомфорта для всех. И теперь им нужно, чтобы этот костер горел как можно дольше, потому что мы все об него обжигаемся.Поэтому строить на Украине новый град на холме американцам не надо. Им нужна на Украине вечная клоака, и они будут увеличивать эту клоачность Украины. В этом смысле Трамп ничем не отличается от остальных президентов США. Да, у него другая тактика, но антироссийская стратегия у них у всех одинаковая.О теневом хозяине США Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов

https://ukraina.ru/20250210/1060958985.html

https://ukraina.ru/20250210/1060912586.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, переговоры